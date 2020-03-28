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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2105210621072108 Додано: Нед 29 бер, 2020 16:00 Ну вот не меняется это так просто, да еще и без кровавых жертвоприношений. Парадигмы живут в головах народов. И в таком масштабе не бывает, чтобы "какая-нибудь" парадигма внезапно появилась. Видите, класса еще даже нет, но даже если бы он был, то смог бы стать движущей силой революционной смены парадигмы ТОЛЬКО при условии, что этот класс бы ОБЪЕКТИВНО испытывал "исторический оптимизм" в филосовском контексте. Иначе будет только борьба между группами кукловодов и манипуляторов. Так, кстати, и с Майданом произошло. А сейчас и с коронавирусом сделают: не пройдет и года, как начнут полунасильно прививки от него всем подряд делать, да еще за деньги жертв этого насилия)

Настоящий кризис не в том, что рухнет биржа или умрут от вируса все кому за... Истинный кризис уже давно начался - это необратимые процессы в экосистемах по всей планете, к чему руку так старательно приложило псевдорациональное экономическое поведение. Экономика - это наука рационального поведения в условиях дефицита ресурсов, но мы давно попутали истинный дефицит планетарных ресурсов с дефицитом квадратных метров в муравейнике или циферок на счёте. Придется за это ответить всем, тк в групповом изнасиловании планеты участвовали все, то и отвечать будут согласно отягчающим обстоятельствам. Когда титаник уже получил пробоину, то требование переделить каюты и пищеблоки между пассажирами 1,2 и 3 классов выглядит просто омерзительно. Люди пока еще не о том думают, чтобы начать глобальные перемены к лучшему. Никто из нас еще не осознал, что причастен ко всему происходящему гораздо более, чем хотелось бы. Но титаник всё же очень большой, поэтому текущая суета - это точно еще не тот кризис, который что-то может изменить. Astacus Повідомлень: 75 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 18:09 Astacus написав: Но титаник всё же очень большой, поэтому текущая суета - это точно еще не тот кризис, который что-то может изменить. Но титаник всё же очень большой, поэтому текущая суета - это точно еще не тот кризис, который что-то может изменить.

Из суеты всё и начинается...

Я вовсе не утверждаю что завтра штаты сложат ласты. Конечно не сложат...

Но против цифр не попрёшь.

Если при этом парне



у США были долги около 30 процентов от ВВП, то сейчас 106%, а через несколько лет могут быть и все 200%. Если при рейганомике вливали в систему десятки миллиардов, то сейчас триллионы, иначе всё остановится...

Тут особо и философствовать не нужно. Уже и так всё понятно.

Не будет денег - будет коллапс.

Будут деньги - привет из Германии 20-х





Но понимающие люди к этому готовятся заранее

Не зря на бирже СОМЕХ начинается скандал. Золото биржа продала, деньги взяла, а физмет не поставляет, так как на ихних складах его нет. Начали включать дурачка, дескать, золото есть, но из-за вируса не можем привезти его из Европы.

На амер.форумах в шоке.

Что это за главная золотая биржа мира, если на её складах нет металла, и нужно везти его из Швейцарии чуть ли не военными самолётами... Из суеты всё и начинается...Я вовсе не утверждаю что завтра штаты сложат ласты. Конечно не сложат...Но против цифр не попрёшь.Если при этом парнеу США были долги около 30 процентов от ВВП, то сейчас 106%, а через несколько лет могут быть и все 200%. Если при рейганомике вливали в систему десятки миллиардов, то сейчас триллионы, иначе всё остановится...Тут особо и философствовать не нужно. Уже и так всё понятно.Не будет денег - будет коллапс.Будут деньги - привет из Германии 20-хНо понимающие люди к этому готовятся заранееНе зря на бирже СОМЕХ начинается скандал. Золото биржа продала, деньги взяла, а физмет не поставляет, так как на ихних складах его нет. Начали включать дурачка, дескать, золото есть, но из-за вируса не можем привезти его из Европы.На амер.форумах в шоке.Что это за главная золотая биржа мира, если на её складах нет металла, и нужно везти его из Швейцарии чуть ли не военными самолётами... наблюдательный

Повідомлень: 3555 З нами з: 29.04.09 Подякував: 89 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2105210621072108 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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