Додано: Нед 29 бер, 2020 16:00

Ну вот не меняется это так просто, да еще и без кровавых жертвоприношений. Парадигмы живут в головах народов. И в таком масштабе не бывает, чтобы "какая-нибудь" парадигма внезапно появилась. Видите, класса еще даже нет, но даже если бы он был, то смог бы стать движущей силой революционной смены парадигмы ТОЛЬКО при условии, что этот класс бы ОБЪЕКТИВНО испытывал "исторический оптимизм" в филосовском контексте. Иначе будет только борьба между группами кукловодов и манипуляторов. Так, кстати, и с Майданом произошло. А сейчас и с коронавирусом сделают: не пройдет и года, как начнут полунасильно прививки от него всем подряд делать, да еще за деньги жертв этого насилия)

Настоящий кризис не в том, что рухнет биржа или умрут от вируса все кому за... Истинный кризис уже давно начался - это необратимые процессы в экосистемах по всей планете, к чему руку так старательно приложило псевдорациональное экономическое поведение. Экономика - это наука рационального поведения в условиях дефицита ресурсов, но мы давно попутали истинный дефицит планетарных ресурсов с дефицитом квадратных метров в муравейнике или циферок на счёте. Придется за это ответить всем, тк в групповом изнасиловании планеты участвовали все, то и отвечать будут согласно отягчающим обстоятельствам. Когда титаник уже получил пробоину, то требование переделить каюты и пищеблоки между пассажирами 1,2 и 3 классов выглядит просто омерзительно. Люди пока еще не о том думают, чтобы начать глобальные перемены к лучшему. Никто из нас еще не осознал, что причастен ко всему происходящему гораздо более, чем хотелось бы. Но титаник всё же очень большой, поэтому текущая суета - это точно еще не тот кризис, который что-то может изменить.