Ну вот не меняется это так просто, да еще и без кровавых жертвоприношений. Парадигмы живут в головах народов. И в таком масштабе не бывает, чтобы "какая-нибудь" парадигма внезапно появилась. Видите, класса еще даже нет, но даже если бы он был, то смог бы стать движущей силой революционной смены парадигмы ТОЛЬКО при условии, что этот класс бы ОБЪЕКТИВНО испытывал "исторический оптимизм" в филосовском контексте. Иначе будет только борьба между группами кукловодов и манипуляторов. Так, кстати, и с Майданом произошло. А сейчас и с коронавирусом сделают: не пройдет и года, как начнут полунасильно прививки от него всем подряд делать, да еще за деньги жертв этого насилия) Настоящий кризис не в том, что рухнет биржа или умрут от вируса все кому за... Истинный кризис уже давно начался - это необратимые процессы в экосистемах по всей планете, к чему руку так старательно приложило псевдорациональное экономическое поведение. Экономика - это наука рационального поведения в условиях дефицита ресурсов, но мы давно попутали истинный дефицит планетарных ресурсов с дефицитом квадратных метров в муравейнике или циферок на счёте. Придется за это ответить всем, тк в групповом изнасиловании планеты участвовали все, то и отвечать будут согласно отягчающим обстоятельствам. Когда титаник уже получил пробоину, то требование переделить каюты и пищеблоки между пассажирами 1,2 и 3 классов выглядит просто омерзительно. Люди пока еще не о том думают, чтобы начать глобальные перемены к лучшему. Никто из нас еще не осознал, что причастен ко всему происходящему гораздо более, чем хотелось бы. Но титаник всё же очень большой, поэтому текущая суета - это точно еще не тот кризис, который что-то может изменить.
Astacus написав: Но титаник всё же очень большой, поэтому текущая суета - это точно еще не тот кризис, который что-то может изменить.
Из суеты всё и начинается... Я вовсе не утверждаю что завтра штаты сложат ласты. Конечно не сложат... Но против цифр не попрёшь. Если при этом парне у США были долги около 30 процентов от ВВП, то сейчас 106%, а через несколько лет могут быть и все 200%. Если при рейганомике вливали в систему десятки миллиардов, то сейчас триллионы, иначе всё остановится... Тут особо и философствовать не нужно. Уже и так всё понятно. Не будет денег - будет коллапс. Будут деньги - привет из Германии 20-х
Но понимающие люди к этому готовятся заранее Не зря на бирже СОМЕХ начинается скандал. Золото биржа продала, деньги взяла, а физмет не поставляет, так как на ихних складах его нет. Начали включать дурачка, дескать, золото есть, но из-за вируса не можем привезти его из Европы. На амер.форумах в шоке. Что это за главная золотая биржа мира, если на её складах нет металла, и нужно везти его из Швейцарии чуть ли не военными самолётами...
Да не всё ж должно вокруг золота крутится в этом мире. Мысли точно - не должны, а золоту - своя орбита есть. Когда-то читал мемуары кого-то из Леман, кажется. Он там описывал своего коллегу, способного мыслить на один ход дальше остальных трейдеров и тем самым удивительно предсказывать увеличение спроса на позиции товарной биржи. Тут сложилась ситуация совершенно уникальная для наблюдательного человека с таким складом ума. Например: сейчас торговые центры закрыты, товарные склады переполнены, спроса нет и не предвидится до конца сезона; с другой стороны - объективно есть потенциальные покупатели, кто хотел бы перевести избыток теряющей стоимость гривневой наличности в товары, но они сидят дома. Эта и подобные ей нестандартные ситуации создают возможности для тех, кто способен ей воспользоваться, и это требует истинного стратегического мышления. Действие в этом направлении действительно способно принести плоды, а скупать золото именно сейчас - как-то недальновидно, имхо, лучше очень качественно осмотреться по сторонам. Я понимаю, что не для всех создать новую компанию или проект - банальное занятие, но развивать мышление в этом направлении - имхо, всем полезно. Тк для человека, понимающего, что он умеет сам по себе создавать добавленную стоимость становится доступна истинная свобода, и золото занимает естественное место на своей орбите, тк страх сохранить нажитое перестанет быть центром "галактики". Когда меняется восприятие, то золото просто становится одним из множества объектов в генерируемых интеллектом бизнес-схемах.
Kripo написав: Но я что-то не понимаю, они из 900 сплава, но в них столько же золота, как практически, при приеме обратном, нет ли дисконта что это не 999 проба? Как в Украине с этим? Или «цена лома»?!
Astacus написав: Эта и подобные ей нестандартные ситуации создают возможности для тех, кто способен ей воспользоваться, и это требует истинного стратегического мышления. Действие в этом направлении действительно способно принести плоды, а скупать золото именно сейчас - как-то недальновидно, имхо, лучше очень качественно осмотреться по сторонам. Я понимаю, что не для всех создать новую компанию или проект - банальное занятие, но развивать мышление в этом направлении - имхо, всем полезно.
Я с вами согласен. Но есть один момент. Есть класс людей, имеющий свободные деньги. Например, полученное наследство. Эти люди не могут и не хотят заниматься бизнесом. Хранить деньги в банках под 0,1% они тоже не хотят. Акции и недвига тоже не для них...Остаётся матрас или золото.... Что вы им посоветуете?
наблюдательный написав:Я с вами согласен. Но есть один момент. Есть класс людей, имеющий свободные деньги. Например, полученное наследство. Эти люди не могут и не хотят заниматься бизнесом. Хранить деньги в банках под 0,1% они тоже не хотят. Акции и недвига тоже не для них...Остаётся матрас или золото.... Что вы им посоветуете?
Я бы им посоветовал просто иногда включать башку, вместо того что бы мыслить как пещерный человек.
vladus17 написав:Я бы им посоветовал просто иногда включать башку, вместо того что бы мыслить как пещерный человек.
Ваше мнение вроде как никто и не спрашивал. Оно и так тут всем известно. Зачем же вы, такой прогрессивный, свои объявы о покупке на всех столбах развесили? Лошков ищите? Ну так вы не далеко от них ушли... Сейчас за своего золотого орёлика подняли бы неплохие деньги... Говорил же вам, не торопись....