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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2106210721082109 Додано: Нед 29 бер, 2020 22:55 Astacus написав: Тк для человека, понимающего, что он умеет сам по себе создавать добавленную стоимость становится доступна истинная свобода, и золото занимает естественное место на своей орбите, тк страх сохранить нажитое перестанет быть центром "галактики". Когда меняется восприятие, то золото просто становится одним из множества объектов в генерируемых интеллектом бизнес-схемах. Тк для человека, понимающего, что он умеет сам по себе создавать добавленную стоимость становится доступна истинная свобода, и золото занимает естественное место на своей орбите, тк"галактики". Когда меняется восприятие, то золото просто становится одним из множества объектов в генерируемых интеллектом бизнес-схемах.

Ну, отдайте нажитое дяде, в чем проблема. Ну, отдайте нажитое дяде, в чем проблема. hxbbgaf Повідомлень: 21569 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1483 раз. Подякували: 2200 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 22:59 VitaliyN написав: наблюдательный

Госдолг имеют практически все государства!

у Японн он два десятка лет больше 200%, И что ??? Йена является одной из резервных валют. Госдолг имеют практически все государства!у Японн он два десятка лет больше 200%, И что ??? Йена является одной из резервных валют.

И что в этом хорошего?

1. По долгам нужно платить процент. 15,6% всех доходов федерального

бюджета в Японии идет на уплату только процентов по гос. облигациям

2. В Японии внутреннй долг намного больше, чем внешний. А по нему можно платить иеной.. И что в этом хорошего?1. По долгам нужно платить процент. 15,6% всех доходов федеральногобюджета в Японии идет на уплату только процентов по гос. облигациям2. В Японии внутреннй долг намного больше, чем внешний. А по нему можно платить иеной.. наблюдательный

Повідомлень: 3561 З нами з: 29.04.09 Подякував: 89 раз. Подякували: 384 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 23:06 наблюдательный написав: vladus17 написав: Я бы им посоветовал просто иногда включать башку, вместо того что бы мыслить как пещерный человек. Я бы им посоветовал просто иногда включать башку, вместо того что бы мыслить как пещерный человек.

Ваше мнение вроде как никто и не спрашивал. Оно и так тут всем известно.

Зачем же вы, такой прогрессивный, свои объявы о покупке на всех столбах развесили? Лошков ищите? Ну так вы не далеко от них ушли...

Сейчас за своего золотого орёлика подняли бы неплохие деньги...

Говорил же вам, не торопись.... Ваше мнение вроде как никто и не спрашивал. Оно и так тут всем известно.Зачем же вы, такой прогрессивный, свои объявы о покупке на всех столбах развесили? Лошков ищите? Ну так вы не далеко от них ушли...Сейчас за своего золотого орёлика подняли бы неплохие деньги...Говорил же вам, не торопись....

Здесь форум, где все общаемся. Если вас интересует общение 1на1 можете перейти в личные сообщения.

Я много раз и вашего мнения не спрашивал, но вы мне почему то решили за нужное ответить.



Если вы думаете что если бы я продал орленка посже и заработал на 100$ больше то это что то бы поменяло, то вы явно недооцениваете мои обороты по драг мет.



Я никого не ищу. А покупаю металл по конкурентно-способной цене, и так же продаю.

При любом курсе, при любой погоде. Отстегиваю свои 2%.



А Лошок, по моему, это тот кто купил на хаях и ждет когда разбогатеет. Не буду тыкать пальцами , и так знаем кто Здесь форум, где все общаемся. Если вас интересует общение 1на1 можете перейти в личные сообщения.Я много раз и вашего мнения не спрашивал, но вы мне почему то решили за нужное ответить.Если вы думаете что если бы я продал орленка посже и заработал на 100$ больше то это что то бы поменяло, то вы явно недооцениваете мои обороты по драг мет.Я никого не ищу. А покупаю металл по конкурентно-способной цене, и так же продаю.При любом курсе, при любой погоде. Отстегиваю свои 2%.А Лошок, по моему, это тот кто купил на хаях и ждет когда разбогатеет. Не буду тыкать пальцами , и так знаем кто Востаннє редагувалось vladus17 в Нед 29 бер, 2020 23:08, всього редагувалось 1 раз. vladus17 Повідомлень: 1452 З нами з: 21.03.14 Подякував: 123 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 23:07 VitaliyN написав: наблюдательный

Госдолг имеют практически все государства!

у Японн он два десятка лет больше 200%, И что ??? Йена является одной из резервных валют. Госдолг имеют практически все государства!у Японн он два десятка лет больше 200%, И что ??? Йена является одной из резервных валют.

У них хоть торговый баланс положительный и долг тот стоит уже 15 лет на одном уровне к ВВП, а в США за это время вырос более чем вдвое. У них хоть торговый баланс положительный и долг тот стоит уже 15 лет на одном уровне к ВВП, а в США за это время вырос более чем вдвое. hxbbgaf Повідомлень: 21569 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1483 раз. Подякували: 2200 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 23:17 vladus17 написав: наблюдательный написав: vladus17 написав: Я бы им посоветовал просто иногда включать башку, вместо того что бы мыслить как пещерный человек. Я бы им посоветовал просто иногда включать башку, вместо того что бы мыслить как пещерный человек.

Ваше мнение вроде как никто и не спрашивал. Оно и так тут всем известно.

Зачем же вы, такой прогрессивный, свои объявы о покупке на всех столбах развесили? Лошков ищите? Ну так вы не далеко от них ушли...

Сейчас за своего золотого орёлика подняли бы неплохие деньги...

Говорил же вам, не торопись.... Ваше мнение вроде как никто и не спрашивал. Оно и так тут всем известно.Зачем же вы, такой прогрессивный, свои объявы о покупке на всех столбах развесили? Лошков ищите? Ну так вы не далеко от них ушли...Сейчас за своего золотого орёлика подняли бы неплохие деньги...Говорил же вам, не торопись....

Здесь форум, где все общаемся. Если вас интересует общение 1на1 можете перейти в личные сообщения.

Я много раз и вашего мнения не спрашивал, но вы мне почему то решили за нужное ответить.

Здесь форум, где все общаемся. Если вас интересует общение 1на1 можете перейти в личные сообщения.Я много раз и вашего мнения не спрашивал, но вы мне почему то решили за нужное ответить.

1. Я вопрос задал не всем, а конкретному человеку.

2. Ведите себя адекватно, и получите такое же отношение к себе.

Если с чем-то не согласны, то толково аргументируйте, если сможете.

А если считаете что тут нет мозгов, и собрались пещерные люди, то что вы тогда делаете в обществе этих дикарей? 1. Я вопрос задал не всем, а конкретному человеку.2. Ведите себя адекватно, и получите такое же отношение к себе.Если с чем-то не согласны, то толково аргументируйте, если сможете.А если считаете что тут нет мозгов, и собрались пещерные люди, то что вы тогда делаете в обществе этих дикарей? наблюдательный

Повідомлень: 3561 З нами з: 29.04.09 Подякував: 89 раз. Подякували: 384 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2106210721082109 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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