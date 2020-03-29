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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:55
Astacus написав:
Тк для человека, понимающего, что он умеет сам по себе создавать добавленную стоимость становится доступна истинная свобода, и золото занимает естественное место на своей орбите, тк страх сохранить нажитое перестанет быть центром
"галактики". Когда меняется восприятие, то золото просто становится одним из множества объектов в генерируемых интеллектом бизнес-схемах.
Ну, отдайте нажитое дяде, в чем проблема.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:59
VitaliyN написав:наблюдательный
Госдолг имеют практически все государства!
у Японн он два десятка лет больше 200%, И что ??? Йена является одной из резервных валют.
И что в этом хорошего?
1. По долгам нужно платить процент. 15,6% всех доходов федерального
бюджета в Японии идет на уплату только процентов по гос. облигациям
2. В Японии внутреннй долг намного больше, чем внешний. А по нему можно платить иеной..
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Додано: Нед 29 бер, 2020 23:06
наблюдательный написав: vladus17 написав:
Я бы им посоветовал просто иногда включать башку, вместо того что бы мыслить как пещерный человек.
Ваше мнение вроде как никто и не спрашивал. Оно и так тут всем известно.
Зачем же вы, такой прогрессивный, свои объявы о покупке на всех столбах развесили? Лошков ищите? Ну так вы не далеко от них ушли...
Сейчас за своего золотого орёлика подняли бы неплохие деньги...
Говорил же вам, не торопись....
Здесь форум, где все общаемся. Если вас интересует общение 1на1 можете перейти в личные сообщения.
Я много раз и вашего мнения не спрашивал, но вы мне почему то решили за нужное ответить.
Если вы думаете что если бы я продал орленка посже и заработал на 100$ больше то это что то бы поменяло, то вы явно недооцениваете мои обороты по драг мет.
Я никого не ищу. А покупаю металл по конкурентно-способной цене, и так же продаю.
При любом курсе, при любой погоде. Отстегиваю свои 2%.
А Лошок, по моему, это тот кто купил на хаях и ждет когда разбогатеет. Не буду тыкать пальцами , и так знаем кто
Востаннє редагувалось vladus17
в Нед 29 бер, 2020 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 23:07
VitaliyN написав:наблюдательный
Госдолг имеют практически все государства!
у Японн он два десятка лет больше 200%, И что ??? Йена является одной из резервных валют.
У них хоть торговый баланс положительный и долг тот стоит уже 15 лет на одном уровне к ВВП, а в США за это время вырос более чем вдвое.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 23:17
vladus17 написав: наблюдательный написав: vladus17 написав:
Я бы им посоветовал просто иногда включать башку, вместо того что бы мыслить как пещерный человек.
Ваше мнение вроде как никто и не спрашивал. Оно и так тут всем известно.
Зачем же вы, такой прогрессивный, свои объявы о покупке на всех столбах развесили? Лошков ищите? Ну так вы не далеко от них ушли...
Сейчас за своего золотого орёлика подняли бы неплохие деньги...
Говорил же вам, не торопись....
Здесь форум, где все общаемся. Если вас интересует общение 1на1 можете перейти в личные сообщения.
Я много раз и вашего мнения не спрашивал, но вы мне почему то решили за нужное ответить.
1. Я вопрос задал не всем, а конкретному человеку.
2. Ведите себя адекватно, и получите такое же отношение к себе.
Если с чем-то не согласны, то толково аргументируйте, если сможете.
А если считаете что тут нет мозгов, и собрались пещерные люди, то что вы тогда делаете в обществе этих дикарей?
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