VitaliyN написав:35 конечно было, но и 850 в 80-м было!!! страх был !!! Карибский кризис был !!! потом цена 20 лет сползала.
Вам рассказать о всех потрясениях, которые происходили пока цена 20 лет сползала? Сколько раз и где деньги поменялись и как изменился курс? Вы пишите о том что пережили, а не о том, где что-то слышали/читали.
Вы не до конца понимаете психологию людей покупающих золото. Эти люди не думают о "хлебушке". В том-то и дело, что в "период страха" золото потеряло меньше всего. Не буду перечислять все обесценившиеся активы, бетон тоже на подходе. Интерес к золоту растет - это факт. Если не золото, то что?
Я свою позицию два раза озвучивал!!! И после ... Вопрос, ошеломляющий своей новизной... * если не золото , то что ???* Смеетесь, наверное?
Да Вы сначала накидали на вентилятор, потом какие-то потуги, типа ``пойдём выйдем`` и концовка: ``С короновирусом боролись...Вроде утопили в спирте, суку!`` Давайте так, я не буду спрашивать сколько Вам лет, а задам другой вопрос: сколько денег Вы теряли за свою жизнь? Не 3 руб. который вытащили в трамвае, а так, чтобы это повлияло на Вашу дальнейшую жизнь, мировоззрение, отношение к происходящему, переоценку ситуации и т.д.?
hxbbgaf написав:Я так подозреваю, что все эти афинажные заводы продолжают работать, только слитки отгружаются напрямую нужным дядям?
Якщо є попит, значить, заводи працюють. Чому би й ні? І шахти функціонують. З цього зовсім не значить, що золото буде дорожчати.
Та ничего, но просто они говорят, что не работают и закрылись на карантин, потому что там заболел 1 работник. То есть подобное вранье в порядке вещей? При этом в банке вам скажут, что слитков нету и сошлются на эту ситуацию. Вот я и подозреваю, что это неспроста и "нету", наверняка, не для всех.
Спостережний, навіть якщо дехто продасть свою "прелесць", куплену за 1600-1900 дол/унцію, то на виручені долари він купить меньше товарів, ніж в 2011-2012 році.
Каких товаров меньше? Может, нефти?
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 02 кві, 2020 15:13, всього редагувалось 2 разів.
Frant написав:Якщо є попит, значить, заводи працюють. Чому би й ні? І шахти функціонують.
З цього зовсім не значить, що золото буде дорожчати.
наблюдательный написав:На амер.форуме один клиент описывает как они его кинули с поставкой серебряных монет на $20.000 Скоро всё прояснится...
Спостережний, навіть якщо дехто продасть свою "прелесць", куплену за 1600-1900 дол/унцію, то на виручені долари він купить меньше товарів, ніж в 2011-2012 році.
Не пишите то, в чём вы не разбираетесь. А не разбираетесь вы во многом....
1. Все производства крупнейшего производителя золота в Европе Argor - закрыты. Temporary closure of all production activities in order to combat the spread of COVID-19 https://www.argor.com/en Так что расслабтесь до 20 апреля.....
2. За последние 119 лет доллар США потерял более 97% своей покупательной способности, в то время как среднегодовая цена на золото выросла с 20$ до 1650$ за одну тройскую унцию.
Richi Я смотрю тут настолько серьезные люди!!! И шуток не понимаете, и воспринимаете все как вызов на дуэль! Мне 44. Деньги терял и зарабатывал... Что в бизнесе, что на инвестировании. Вы ждете мой план инвестирования на пару лет??? он не будет такой как Ваш - ничего не делать. Я сижу в зелени! Присматриваюсь к определенным вещам, но не делаю пока движений! Совершу действие - напишу! В золото точно не полезу.... И не надо, пожалуйста, громко кричать!
VitaliyN написав:35 конечно было, но и 850 в 80-м было!!! страх был !!! Карибский кризис был !!! потом цена 20 лет сползала.
Вам рассказать о всех потрясениях, которые происходили пока цена 20 лет сползала? Сколько раз и где деньги поменялись и как изменился курс? Вы пишите о том что пережили, а не о том, где что-то слышали/читали.
А на счет того что я пережил- я здесь все изложил... Если Вы читали... Истина рождается ж в споре!!! Каждый на этой ветке делится своими соображениями... Дальше будет видно!!! И какого ху... все принимать на свой счет и принимать в штыки???
Frant написав:Якщо є попит, значить, заводи працюють. Чому би й ні? І шахти функціонують.
З цього зовсім не значить, що золото буде дорожчати.
наблюдательный написав:На амер.форуме один клиент описывает как они его кинули с поставкой серебряных монет на $20.000 Скоро всё прояснится...
Спостережний, навіть якщо дехто продасть свою "прелесць", куплену за 1600-1900 дол/унцію, то на виручені долари він купить меньше товарів, ніж в 2011-2012 році.
Не пишите то, в чём вы не разбираетесь. А не разбираетесь вы во многом....
1. Все производства крупнейшего производителя золота в Европе Argor - закрыты. Temporary closure of all production activities in order to combat the spread of COVID-19 https://www.argor.com/en Так что расслабтесь до 20 апреля.....
2. За последние 119 лет доллар США потерял более 97% своей покупательной способности, в то время как среднегодовая цена на золото выросла с 20$ до 1650$ за одну тройскую унцию.
Спостережний, на жаль, Ви профукали гроші на інвестиціях в жовтий метал. Я - ні. Тому мені не дуже цікавить ваша думка про золото. Може, Ви й розумний чоловік, але напевно, маєте горе від розуму.
Якщо виробництва "Аргора" - стоять - тим гірше для Вас. Значить, немає попиту на золото. Пічалька
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