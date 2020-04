Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2111211221132114 Додано: Чет 02 кві, 2020 14:48 VitaliyN написав: 35 конечно было, но и 850 в 80-м было!!! страх был !!! Карибский кризис был !!! потом цена 20 лет сползала. 35 конечно было, но и 850 в 80-м было!!! страх был !!! Карибский кризис был !!! потом цена 20 лет сползала.

Вам рассказать о всех потрясениях, которые происходили пока цена 20 лет сползала? Сколько раз и где деньги поменялись и как изменился курс? Вы пишите о том что пережили, а не о том, где что-то слышали/читали. Вам рассказать о всех потрясениях, которые происходили пока цена 20 лет сползала? Сколько раз и где деньги поменялись и как изменился курс? Вы пишите о том что пережили, а не о том, где что-то слышали/читали. Richi Повідомлень: 1379 З нами з: 25.09.08 Подякував: 573 раз. Подякували: 490 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 кві, 2020 14:56 VitaliyN написав: Gesha написав: VitaliyN



Вы не до конца понимаете психологию людей покупающих золото.

Эти люди не думают о "хлебушке".

В том-то и дело, что в "период страха" золото потеряло меньше всего.

Не буду перечислять все обесценившиеся активы, бетон тоже на подходе.

Интерес к золоту растет - это факт.

Если не золото, то что? Вы не до конца понимаете психологию людей покупающих золото.Эти люди не думают о "хлебушке".В том-то и дело, что в "период страха" золото потеряло меньше всего.Не буду перечислять все обесценившиеся активы, бетон тоже на подходе.Интерес к золоту растет - это факт.Если не золото, то что?

Я свою позицию два раза озвучивал!!!

И после ... Вопрос, ошеломляющий своей новизной... * если не золото , то что ???*

Смеетесь, наверное? Я свою позицию два раза озвучивал!!!И после ... Вопрос, ошеломляющий своей новизной... * если не золото , то что ???*Смеетесь, наверное?

Да Вы сначала накидали на вентилятор, потом какие-то потуги, типа ``пойдём выйдем`` и концовка: ``С короновирусом боролись...Вроде утопили в спирте, суку!``

Давайте так, я не буду спрашивать сколько Вам лет, а задам другой вопрос: сколько денег Вы теряли за свою жизнь? Не 3 руб. который вытащили в трамвае, а так, чтобы это повлияло на Вашу дальнейшую жизнь, мировоззрение, отношение к происходящему, переоценку ситуации и т.д.? Да Вы сначала накидали на вентилятор, потом какие-то потуги, типа ``пойдём выйдем`` и концовка: ``С короновирусом боролись...Вроде утопили в спирте, суку!``Давайте так, я не буду спрашивать сколько Вам лет, а задам другой вопрос: сколько денег Вы теряли за свою жизнь? Не 3 руб. который вытащили в трамвае, а так, чтобы это повлияло на Вашу дальнейшую жизнь, мировоззрение, отношение к происходящему, переоценку ситуации и т.д.? Richi Повідомлень: 1379 З нами з: 25.09.08 Подякував: 573 раз. Подякували: 490 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 кві, 2020 15:12 Frant написав: hxbbgaf написав: Я так подозреваю, что все эти афинажные заводы продолжают работать, только слитки отгружаются напрямую нужным дядям? Я так подозреваю, что все эти афинажные заводы продолжают работать, только слитки отгружаются напрямую нужным дядям?

Якщо є попит, значить, заводи працюють.

Чому би й ні?

І шахти функціонують.

З цього зовсім не значить, що золото буде дорожчати.

Якщо є попит, значить, заводи працюють.Чому би й ні?І шахти функціонують.З цього зовсім не значить, що золото буде дорожчати. Та ничего, но просто они говорят, что не работают и закрылись на карантин, потому что там заболел 1 работник. То есть подобное вранье в порядке вещей? При этом в банке вам скажут, что слитков нету и сошлются на эту ситуацию. Вот я и подозреваю, что это неспроста и "нету", наверняка, не для всех.

Спостережний, навіть якщо дехто продасть свою "прелесць", куплену за 1600-1900 дол/унцію, то на виручені долари він купить меньше товарів, ніж в 2011-2012 році.

Каких товаров меньше? Может, нефти? Та ничего, но просто они говорят, что не работают и закрылись на карантин, потому что там заболел 1 работник. То есть подобное вранье в порядке вещей? При этом в банке вам скажут, что слитков нету и сошлются на эту ситуацию. Вот я и подозреваю, что это неспроста и "нету", наверняка, не для всех.Каких товаров меньше? Может, нефти? Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 02 кві, 2020 15:13, всього редагувалось 2 разів. hxbbgaf Повідомлень: 21584 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1487 раз. Подякували: 2202 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 кві, 2020 15:13 Frant написав: Якщо є попит, значить, заводи працюють.

Чому би й ні?

І шахти функціонують.



З цього зовсім не значить, що золото буде дорожчати.



наблюдательный написав: На амер.форуме один клиент описывает как они его кинули с поставкой серебряных монет на $20.000

Скоро всё прояснится... На амер.форуме один клиент описывает как они его кинули с поставкой серебряных монет на $20.000Скоро всё прояснится...

Спостережний, навіть якщо дехто продасть свою "прелесць", куплену за 1600-1900 дол/унцію, то на виручені долари він купить меньше товарів, ніж в 2011-2012 році. Якщо є попит, значить, заводи працюють.Чому би й ні?І шахти функціонують.З цього зовсім не значить, що золото буде дорожчати.Спостережний, навіть якщо дехто продасть свою "прелесць", куплену за 1600-1900 дол/унцію, то на виручені долари він купить меньше товарів, ніж в 2011-2012 році.

Не пишите то, в чём вы не разбираетесь.

А не разбираетесь вы во многом....



1. Все производства крупнейшего производителя золота в Европе Argor - закрыты.

Temporary closure of all production activities in order to combat the spread of COVID-19

https://www.argor.com/en

Так что расслабтесь до 20 апреля.....



2. За последние 119 лет доллар США потерял более 97% своей покупательной способности, в то время как среднегодовая цена на золото выросла с 20$ до 1650$ за одну тройскую унцию.



Не пишите то, в чём вы не разбираетесь.А не разбираетесь вы во многом....1. Все производства крупнейшего производителя золота в Европе Argor - закрыты.Так что расслабтесь до 20 апреля.....2. За последние 119 лет доллар США потерял более 97% своей покупательной способности, в то время как среднегодовая цена на золото выросла с 20$ до 1650$ за одну тройскую унцию. наблюдательный

Повідомлень: 3568 З нами з: 29.04.09 Подякував: 91 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 кві, 2020 16:28 Richi

Я смотрю тут настолько серьезные люди!!!

И шуток не понимаете, и воспринимаете все как вызов на дуэль!

Мне 44.

Деньги терял и зарабатывал... Что в бизнесе, что на инвестировании.

Вы ждете мой план инвестирования на пару лет??? он не будет такой как Ваш - ничего не делать.

Я сижу в зелени! Присматриваюсь к определенным вещам, но не делаю пока движений!

Совершу действие - напишу! В золото точно не полезу....

И не надо, пожалуйста, громко кричать! VitaliyN Повідомлень: 96 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 кві, 2020 16:36 Richi написав: VitaliyN написав: 35 конечно было, но и 850 в 80-м было!!! страх был !!! Карибский кризис был !!! потом цена 20 лет сползала. 35 конечно было, но и 850 в 80-м было!!! страх был !!! Карибский кризис был !!! потом цена 20 лет сползала.

Вам рассказать о всех потрясениях, которые происходили пока цена 20 лет сползала? Сколько раз и где деньги поменялись и как изменился курс? Вы пишите о том что пережили, а не о том, где что-то слышали/читали. Вам рассказать о всех потрясениях, которые происходили пока цена 20 лет сползала? Сколько раз и где деньги поменялись и как изменился курс? Вы пишите о том что пережили, а не о том, где что-то слышали/читали.

А на счет того что я пережил- я здесь все изложил... Если Вы читали...

Истина рождается ж в споре!!! Каждый на этой ветке делится своими соображениями... Дальше будет видно!!!

И какого ху... все принимать на свой счет и принимать в штыки??? А на счет того что я пережил- я здесь все изложил... Если Вы читали...Истина рождается ж в споре!!! Каждый на этой ветке делится своими соображениями... Дальше будет видно!!!И какого ху... все принимать на свой счет и принимать в штыки??? VitaliyN Повідомлень: 96 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 кві, 2020 17:48 наблюдательный наблюдательный написав: Frant написав: Якщо є попит, значить, заводи працюють.

Чому би й ні?

І шахти функціонують.



З цього зовсім не значить, що золото буде дорожчати.



наблюдательный написав: На амер.форуме один клиент описывает как они его кинули с поставкой серебряных монет на $20.000

Скоро всё прояснится... На амер.форуме один клиент описывает как они его кинули с поставкой серебряных монет на $20.000Скоро всё прояснится...

Спостережний, навіть якщо дехто продасть свою "прелесць", куплену за 1600-1900 дол/унцію, то на виручені долари він купить меньше товарів, ніж в 2011-2012 році.

Якщо є попит, значить, заводи працюють.Чому би й ні?І шахти функціонують.З цього зовсім не значить, що золото буде дорожчати.Спостережний, навіть якщо дехто продасть свою "прелесць", куплену за 1600-1900 дол/унцію, то на виручені долари він купить меньше товарів, ніж в 2011-2012 році.

Не пишите то, в чём вы не разбираетесь.

А не разбираетесь вы во многом....



1. Все производства крупнейшего производителя золота в Европе Argor - закрыты.

Temporary closure of all production activities in order to combat the spread of COVID-19

https://www.argor.com/en

Так что расслабтесь до 20 апреля.....



2. За последние 119 лет доллар США потерял более 97% своей покупательной способности, в то время как среднегодовая цена на золото выросла с 20$ до 1650$ за одну тройскую унцию.

Не пишите то, в чём вы не разбираетесь.А не разбираетесь вы во многом....1. Все производства крупнейшего производителя золота в Европе Argor - закрыты.Так что расслабтесь до 20 апреля.....2. За последние 119 лет доллар США потерял более 97% своей покупательной способности, в то время как среднегодовая цена на золото выросла с 20$ до 1650$ за одну тройскую унцию.





Спостережний, на жаль, Ви профукали гроші на інвестиціях в жовтий метал.

Я - ні.

Тому мені не дуже цікавить ваша думка про золото.

Може, Ви й розумний чоловік, але напевно, маєте горе від розуму.



Якщо виробництва "Аргора" - стоять - тим гірше для Вас. Значить, немає попиту на золото. Пічалька Якщо виробництва "Аргора" - стоять - тим гірше для Вас. Значить, немає попиту на золото. Пічалька Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21225 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1176 раз. Подякували: 2178 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2111211221132114 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм