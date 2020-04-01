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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2111211221132114
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 14:48

  VitaliyN написав:35 конечно было, но и 850 в 80-м было!!! страх был !!! Карибский кризис был !!! потом цена 20 лет сползала.

Вам рассказать о всех потрясениях, которые происходили пока цена 20 лет сползала? Сколько раз и где деньги поменялись и как изменился курс? Вы пишите о том что пережили, а не о том, где что-то слышали/читали.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 14:56

  VitaliyN написав:
  Gesha написав:VitaliyN

Вы не до конца понимаете психологию людей покупающих золото.
Эти люди не думают о "хлебушке".
В том-то и дело, что в "период страха" золото потеряло меньше всего.
Не буду перечислять все обесценившиеся активы, бетон тоже на подходе.
Интерес к золоту растет - это факт.
Если не золото, то что?

Я свою позицию два раза озвучивал!!!
И после ... Вопрос, ошеломляющий своей новизной... * если не золото , то что ???*
Смеетесь, наверное?

Да Вы сначала накидали на вентилятор, потом какие-то потуги, типа ``пойдём выйдем`` и концовка: ``С короновирусом боролись...Вроде утопили в спирте, суку!``
Давайте так, я не буду спрашивать сколько Вам лет, а задам другой вопрос: сколько денег Вы теряли за свою жизнь? Не 3 руб. который вытащили в трамвае, а так, чтобы это повлияло на Вашу дальнейшую жизнь, мировоззрение, отношение к происходящему, переоценку ситуации и т.д.?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 15:12

  Frant написав:
  hxbbgaf написав:Я так подозреваю, что все эти афинажные заводы продолжают работать, только слитки отгружаются напрямую нужным дядям?

Якщо є попит, значить, заводи працюють.
Чому би й ні?
І шахти функціонують.
З цього зовсім не значить, що золото буде дорожчати.
Та ничего, но просто они говорят, что не работают и закрылись на карантин, потому что там заболел 1 работник. То есть подобное вранье в порядке вещей? При этом в банке вам скажут, что слитков нету и сошлются на эту ситуацию. Вот я и подозреваю, что это неспроста и "нету", наверняка, не для всех.
Спостережний, навіть якщо дехто продасть свою "прелесць", куплену за 1600-1900 дол/унцію, то на виручені долари він купить меньше товарів, ніж в 2011-2012 році.

Каких товаров меньше? Может, нефти?
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 02 кві, 2020 15:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 15:13

  Frant написав:Якщо є попит, значить, заводи працюють.
Чому би й ні?
І шахти функціонують.

З цього зовсім не значить, що золото буде дорожчати.

  наблюдательный написав:На амер.форуме один клиент описывает как они его кинули с поставкой серебряных монет на $20.000
Скоро всё прояснится...

Спостережний, навіть якщо дехто продасть свою "прелесць", куплену за 1600-1900 дол/унцію, то на виручені долари він купить меньше товарів, ніж в 2011-2012 році.

Не пишите то, в чём вы не разбираетесь.
А не разбираетесь вы во многом....

1. Все производства крупнейшего производителя золота в Европе Argor - закрыты.
Temporary closure of all production activities in order to combat the spread of COVID-19
https://www.argor.com/en
Так что расслабтесь до 20 апреля.....

2. За последние 119 лет доллар США потерял более 97% своей покупательной способности, в то время как среднегодовая цена на золото выросла с 20$ до 1650$ за одну тройскую унцию.

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наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:28

Richi
Я смотрю тут настолько серьезные люди!!!
И шуток не понимаете, и воспринимаете все как вызов на дуэль!
Мне 44.
Деньги терял и зарабатывал... Что в бизнесе, что на инвестировании.
Вы ждете мой план инвестирования на пару лет??? он не будет такой как Ваш - ничего не делать.
Я сижу в зелени! Присматриваюсь к определенным вещам, но не делаю пока движений!
Совершу действие - напишу! В золото точно не полезу....
И не надо, пожалуйста, громко кричать!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:36

  Richi написав:
  VitaliyN написав:35 конечно было, но и 850 в 80-м было!!! страх был !!! Карибский кризис был !!! потом цена 20 лет сползала.

Вам рассказать о всех потрясениях, которые происходили пока цена 20 лет сползала? Сколько раз и где деньги поменялись и как изменился курс? Вы пишите о том что пережили, а не о том, где что-то слышали/читали.

А на счет того что я пережил- я здесь все изложил... Если Вы читали...
Истина рождается ж в споре!!! Каждый на этой ветке делится своими соображениями... Дальше будет видно!!!
И какого ху... все принимать на свой счет и принимать в штыки???
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:48

наблюдательный
  наблюдательный написав:
  Frant написав:Якщо є попит, значить, заводи працюють.
Чому би й ні?
І шахти функціонують.

З цього зовсім не значить, що золото буде дорожчати.

  наблюдательный написав:На амер.форуме один клиент описывает как они его кинули с поставкой серебряных монет на $20.000
Скоро всё прояснится...

Спостережний, навіть якщо дехто продасть свою "прелесць", куплену за 1600-1900 дол/унцію, то на виручені долари він купить меньше товарів, ніж в 2011-2012 році.

Не пишите то, в чём вы не разбираетесь.
А не разбираетесь вы во многом....

1. Все производства крупнейшего производителя золота в Европе Argor - закрыты.
Temporary closure of all production activities in order to combat the spread of COVID-19
https://www.argor.com/en
Так что расслабтесь до 20 апреля.....

2. За последние 119 лет доллар США потерял более 97% своей покупательной способности, в то время как среднегодовая цена на золото выросла с 20$ до 1650$ за одну тройскую унцию.



Спостережний, на жаль, Ви профукали гроші на інвестиціях в жовтий метал.
Я - ні.
Тому мені не дуже цікавить ваша думка про золото.
Може, Ви й розумний чоловік, але напевно, маєте горе від розуму.

Якщо виробництва "Аргора" - стоять - тим гірше для Вас. Значить, немає попиту на золото. Пічалька :oops:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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