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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2113211421152116
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:00

  xsh написав:
  Richi написав:Вы не уникальны, данным вопросом задаются многие. Кто-то находит ответ, кто-то пытается основываться на своё восприятие и ощущения. Мне повезло, я нашёл ответ- ближайшие 2 года нихрена не делаю. Теперь и Вам повезло, т.к. Вы знаете ответ, но Вы им не воспользуетесь потому, что я пришёл к этому через долгие поиски, а Вы получили ответ сразу.


Пожалуй, стратегия "нихрена не делаю" в среднесрочной перспективе, на данном этапе имеет место быть, с единственной лишь оговоркой - у вас минимум бумаги и наличиствует золотой запас.

Ну, как минимум ... 70% в наличности, 30% в золоте. Наличность оставил, чтобы через 2 года начать заходить в ценные бумаги и недвижимость. Лимит по золоту и так не много перебрал, наверно хватило бы и 20%, но сейчас смотрю, что начинается творится в мире и уже начинаю сомневаться.
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:04

Как бы не кокнули ту наличность. Отмена доллара уже не выглядит фантастикой в свете нынешних событий.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:46

  swan forever написав:Мрачно как всё... Я надеялся, и продолжаю, шо падение в конце этого года закончится....

Крупнейший инвест.банк и финансовый монстр США Morgan Stanley
уже не ожидает возвращения к нормальной жизни до конца 2021 года..
По его прогнозам потери рабочих мест могут составить
почти 40 миллионов во 2-м квартале, что приведёт к росту уровня безработицы
до 25%, и ожидает массивный обвал ВВП на 38%...

In a report from Morgan Stanley's the bank has not only surpassed both Goldman and JPMorgan in sellside gloom for how bad the Q2 depression will be, now expecting a massive 38% collapse in GDP, but more troubling for all those who believe the economy will recover overnight with a snap of the fingers, Morgan Stanley now sees "a shallower rebound in 3Q, and we do not see activity returning to its pre-virus level until the end of 2021."
In our bear case scenario, job losses amount to almost 40 million in 2Q, driving the unemployment rate up to 25%, and further economic weakness in 3Q20 leads the unemployment rate to drift up further to a peak of 28%,

https://graystone.morganstanley.com/gra ... arkets.pdf
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 00:03

Идея бизнеса в кризис. У меня здоровья на такое уже не хватит :) Купить дешево банк и заточить его под обслуживание теневого рынка (безымянные карты, беспроцентные переводы итп), подавая в массмедиа как "украинский revolut" с доработками в нужную сторону. К этому добавить специфически защищенный облачный сервис для ведения управленческого учета. Не знаю, правда, вообще сейчас возможна ли анонимность: мне недавно арестовали средства на революте в рамках борьбы с отмыванием и устроили неприятный допрос, хоть я уже давно играю по правилам. С другой стороны, это подтверждает неободимость новых систем финансовых, которым бы доверяли предприниматели свои оборотные средства. Приват чудит сильно, кто в курсе. Как вариант, в рамках позволенных лимитов нбу, вообще вывести часть расчетных операций за пределы Украины. Мелочевке этого бы хватило :)
Astacus
 
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