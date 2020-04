Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 2113211421152116 Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:00 xsh написав: Richi написав: Вы не уникальны, данным вопросом задаются многие. Кто-то находит ответ, кто-то пытается основываться на своё восприятие и ощущения. Мне повезло, я нашёл ответ- ближайшие 2 года нихрена не делаю. Теперь и Вам повезло, т.к. Вы знаете ответ, но Вы им не воспользуетесь потому, что я пришёл к этому через долгие поиски, а Вы получили ответ сразу. Вы не уникальны, данным вопросом задаются многие. Кто-то находит ответ, кто-то пытается основываться на своё восприятие и ощущения. Мне повезло, я нашёл ответ- ближайшие 2 года нихрена не делаю. Теперь и Вам повезло, т.к. Вы знаете ответ, но Вы им не воспользуетесь потому, что я пришёл к этому через долгие поиски, а Вы получили ответ сразу.



Пожалуй, стратегия "нихрена не делаю" в среднесрочной перспективе, на данном этапе имеет место быть, с единственной лишь оговоркой - у вас минимум бумаги и наличиствует золотой запас. Пожалуй, стратегия "нихрена не делаю" в среднесрочной перспективе, на данном этапе имеет место быть, с единственной лишь оговоркой - у вас минимум бумаги и наличиствует золотой запас.

Ну, как минимум ... 70% в наличности, 30% в золоте. Наличность оставил, чтобы через 2 года начать заходить в ценные бумаги и недвижимость. Лимит по золоту и так не много перебрал, наверно хватило бы и 20%, но сейчас смотрю, что начинается творится в мире и уже начинаю сомневаться. Ну, как минимум ... 70% в наличности, 30% в золоте. Наличность оставил, чтобы через 2 года начать заходить в ценные бумаги и недвижимость. Лимит по золоту и так не много перебрал, наверно хватило бы и 20%, но сейчас смотрю, что начинается творится в мире и уже начинаю сомневаться. Richi Повідомлень: 1381 З нами з: 25.09.08 Подякував: 577 раз. Подякували: 490 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:04 Как бы не кокнули ту наличность. Отмена доллара уже не выглядит фантастикой в свете нынешних событий. hxbbgaf Повідомлень: 21595 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1493 раз. Подякували: 2202 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:46 swan forever написав: Мрачно как всё... Я надеялся, и продолжаю, шо падение в конце этого года закончится.... Мрачно как всё... Я надеялся, и продолжаю, шо падение в конце этого года закончится....

Крупнейший инвест.банк и финансовый монстр США Morgan Stanley

уже не ожидает возвращения к нормальной жизни до конца 2021 года..

По его прогнозам потери рабочих мест могут составить

почти 40 миллионов во 2-м квартале, что приведёт к росту уровня безработицы

до 25%, и ожидает массивный обвал ВВП на 38%...



In a report from Morgan Stanley's the bank has not only surpassed both Goldman and JPMorgan in sellside gloom for how bad the Q2 depression will be, now expecting a massive 38% collapse in GDP, but more troubling for all those who believe the economy will recover overnight with a snap of the fingers, Morgan Stanley now sees "a shallower rebound in 3Q, and we do not see activity returning to its pre-virus level until the end of 2021."

In our bear case scenario, job losses amount to almost 40 million in 2Q, driving the unemployment rate up to 25%, and further economic weakness in 3Q20 leads the unemployment rate to drift up further to a peak of 28%,



https://graystone.morganstanley.com/gra ... arkets.pdf Крупнейший инвест.банк и финансовый монстр США Morgan Stanleyуже не ожидает возвращения к нормальной жизни до конца 2021 года..По его прогнозам потери рабочих мест могут составитьпочти 40 миллионов во 2-м квартале, что приведёт к росту уровня безработицыдо 25%, и ожидает массивный обвал ВВП на 38%...In a report from Morgan Stanley's the bank has not only surpassed both Goldman and JPMorgan in sellside gloom for how bad the Q2 depression will be, now expecting a massive 38% collapse in GDP, but more troubling for all those who believe the economy will recover overnight with a snap of the fingers, Morgan Stanley now sees "a shallower rebound in 3Q, and we do not see activity returning to its pre-virus level until the end of 2021."In our bear case scenario, job losses amount to almost 40 million in 2Q, driving the unemployment rate up to 25%, and further economic weakness in 3Q20 leads the unemployment rate to drift up further to a peak of 28%, наблюдательный

