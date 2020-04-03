RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2114211521162117
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:39

Richi

Вот! Благодарю. Примерно это я и хотел услышать. Похоже, что хоть это и прикольно, но не та ценовая ниша для масс-маркета. Последнее время основном рынком сбыта таких систем была ЮВА. Но акустика - вообще не мой бизнес.

Буду пробовать договориться с властями какого-то города. Я хочу отливать из бетона огромные рупоры чтобы все могли слышать их уникальное звучание, как скульптурные композиции. Меня не интересует заработок на этом. Вообще, похоже, сейчас будет время социальных проектов в ближайшие годы.

Забавно, когда ЗЕкоманда начали собирать проекты от народа, я им предложил в той интернет-форме тоже такие огромные рупоры как туристическую достопримечательность в Киеве, а также готовую под ключ (работает в Польше, разработана и построена за 14 млн евро, выделенных ЕС как дотация) технологию переработки пластиковых отходов в дизельное топливо, растворитель, парафин. Из тонны отходов 800 кг растворители или дизельного топлива, 150 кг - газа, который идет на обогрев реакторов деполимеризации и для отопления, и только 50 кг сухого остатка на утилизацию. Производительность очень высокая. Вообще никто не ответил - ноль обратной связи :)
Astacus
 
Повідомлень: 85
З нами з: 15.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2114211521162117
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84134)
04.04.2020 13:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.