Richi
Вот! Благодарю. Примерно это я и хотел услышать. Похоже, что хоть это и прикольно, но не та ценовая ниша для масс-маркета. Последнее время основном рынком сбыта таких систем была ЮВА. Но акустика - вообще не мой бизнес.
Буду пробовать договориться с властями какого-то города. Я хочу отливать из бетона огромные рупоры чтобы все могли слышать их уникальное звучание, как скульптурные композиции. Меня не интересует заработок на этом. Вообще, похоже, сейчас будет время социальных проектов в ближайшие годы.
Забавно, когда ЗЕкоманда начали собирать проекты от народа, я им предложил в той интернет-форме тоже такие огромные рупоры как туристическую достопримечательность в Киеве, а также готовую под ключ (работает в Польше, разработана и построена за 14 млн евро, выделенных ЕС как дотация) технологию переработки пластиковых отходов в дизельное топливо, растворитель, парафин. Из тонны отходов 800 кг растворители или дизельного топлива, 150 кг - газа, который идет на обогрев реакторов деполимеризации и для отопления, и только 50 кг сухого остатка на утилизацию. Производительность очень высокая. Вообще никто не ответил - ноль обратной связи