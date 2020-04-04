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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2114211521162117 Додано: Суб 04 кві, 2020 12:39 Richi



Вот! Благодарю. Примерно это я и хотел услышать. Похоже, что хоть это и прикольно, но не та ценовая ниша для масс-маркета. Последнее время основном рынком сбыта таких систем была ЮВА. Но акустика - вообще не мой бизнес.



Буду пробовать договориться с властями какого-то города. Я хочу отливать из бетона огромные рупоры чтобы все могли слышать их уникальное звучание, как скульптурные композиции. Меня не интересует заработок на этом. Вообще, похоже, сейчас будет время социальных проектов в ближайшие годы.



Забавно, когда ЗЕкоманда начали собирать проекты от народа, я им предложил в той интернет-форме тоже такие огромные рупоры как туристическую достопримечательность в Киеве, а также готовую под ключ (работает в Польше, разработана и построена за 14 млн евро, выделенных ЕС как дотация) технологию переработки пластиковых отходов в дизельное топливо, растворитель, парафин. Из тонны отходов 800 кг растворители или дизельного топлива, 150 кг - газа, который идет на обогрев реакторов деполимеризации и для отопления, и только 50 кг сухого остатка на утилизацию. Производительность очень высокая. Вообще никто не ответил - ноль обратной связи Вот! Благодарю. Примерно это я и хотел услышать. Похоже, что хоть это и прикольно, но не та ценовая ниша для масс-маркета. Последнее время основном рынком сбыта таких систем была ЮВА. Но акустика - вообще не мой бизнес.Буду пробовать договориться с властями какого-то города. Я хочу отливать из бетона огромные рупоры чтобы все могли слышать их уникальное звучание, как скульптурные композиции. Меня не интересует заработок на этом. Вообще, похоже, сейчас будет время социальных проектов в ближайшие годы.Забавно, когда ЗЕкоманда начали собирать проекты от народа, я им предложил в той интернет-форме тоже такие огромные рупоры как туристическую достопримечательность в Киеве, а также готовую под ключ (работает в Польше, разработана и построена за 14 млн евро, выделенных ЕС как дотация) технологию переработки пластиковых отходов в дизельное топливо, растворитель, парафин. Из тонны отходов 800 кг растворители или дизельного топлива, 150 кг - газа, который идет на обогрев реакторов деполимеризации и для отопления, и только 50 кг сухого остатка на утилизацию. Производительность очень высокая. Вообще никто не ответил - ноль обратной связи Astacus Повідомлень: 86 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 9 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 кві, 2020 13:48 Astacus написав: Забавно, когда ЗЕкоманда начали собирать проекты от народа, я им предложил в той интернет-форме тоже такие огромные рупоры как туристическую достопримечательность в Киеве, а также готовую под ключ (работает в Польше, разработана и построена за 14 млн евро, выделенных ЕС как дотация) технологию переработки пластиковых отходов в дизельное топливо, растворитель, парафин. Из тонны отходов 800 кг растворители или дизельного топлива, 150 кг - газа, который идет на обогрев реакторов деполимеризации и для отопления, и только 50 кг сухого остатка на утилизацию. Производительность очень высокая. Вообще никто не ответил - ноль обратной связи Забавно, когда ЗЕкоманда начали собирать проекты от народа, я им предложил в той интернет-форме тоже такие огромные рупоры как туристическую достопримечательность в Киеве, а также готовую под ключ (работает в Польше, разработана и построена за 14 млн евро, выделенных ЕС как дотация) технологию переработки пластиковых отходов в дизельное топливо, растворитель, парафин. Из тонны отходов 800 кг растворители или дизельного топлива, 150 кг - газа, который идет на обогрев реакторов деполимеризации и для отопления, и только 50 кг сухого остатка на утилизацию. Производительность очень высокая. Вообще никто не ответил - ноль обратной связи

Вероятно, нужны идеи, которые:

а) Не требуют дотации

б) Просты и понятны в реализации

в) Результативны в короткой перспективе

г) Требуют от правительства не реальной помощи, а простого контроля. Они собственно и контроль обеспечить не могут Вероятно, нужны идеи, которые:а) Не требуют дотацииб) Просты и понятны в реализациив) Результативны в короткой перспективег) Требуют от правительства не реальной помощи, а простого контроля. Они собственно и контроль обеспечить не могут Richi Повідомлень: 1394 З нами з: 25.09.08 Подякував: 578 раз. Подякували: 494 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 кві, 2020 17:15 Richi написав: hxbbgaf написав: Как бы не кокнули ту наличность. Отмена доллара уже не выглядит фантастикой в свете нынешних событий. Как бы не кокнули ту наличность. Отмена доллара уже не выглядит фантастикой в свете нынешних событий.

Франк или норвежская крона в свете последних событий смотрятся привлекательнее? Франк или норвежская крона в свете последних событий смотрятся привлекательнее?

Возможно, но есть предположение, что это может быть скоординированная акция. Хотя под самой большой угрозой (в плане возможной денежной реформы) доллар, дальше евро. Возможно, но есть предположение, что это может быть скоординированная акция. Хотя под самой большой угрозой (в плане возможной денежной реформы) доллар, дальше евро. hxbbgaf Повідомлень: 21603 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1490 раз. Подякували: 2203 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 кві, 2020 21:13 hxbbgaf написав: Richi написав: hxbbgaf написав: Как бы не кокнули ту наличность. Отмена доллара уже не выглядит фантастикой в свете нынешних событий. Как бы не кокнули ту наличность. Отмена доллара уже не выглядит фантастикой в свете нынешних событий.

Франк или норвежская крона в свете последних событий смотрятся привлекательнее? Франк или норвежская крона в свете последних событий смотрятся привлекательнее?

Возможно, но есть предположение, что это может быть скоординированная акция. Хотя под самой большой угрозой (в плане возможной денежной реформы) доллар, дальше евро. Возможно, но есть предположение, что это может быть скоординированная акция. Хотя под самой большой угрозой (в плане возможной денежной реформы) доллар, дальше евро.

А ещё дальше будут девальвировать и все остальные валюты, так как никому сейчас не нужны сильные нац.деньги.

Вспомните, как совсем недавно, швейцарский ЦБ, за несколько минут,

сам обвалил свой надёжный франк на 14%, когда из-за кризиса в Греции,Испании и Италии многие инвесторы начали переводить евро во франки.

Тем самым сделав их сильно дорогими.

Дураков сейчас уже нет. Если США будут опускать свой доллар,

а они это уже начали делать, то это со 100%-й вероятностью будут делать

и остальные.

Никто никуда не спрячется. Ни в какую валюту....

Единственным средством сбережения денег от инфляции будет золото.

И,возможно, серебро...

Ну а керосин, тушёнка, спички и прочие дрова, это уже для гурманов... А ещё дальше будут девальвировать и все остальные валюты, так как никому сейчас не нужны сильные нац.деньги.Вспомните, как совсем недавно, швейцарский ЦБ, за несколько минут,сам обвалил свой надёжный франк на 14%, когда из-за кризиса в Греции,Испании и Италии многие инвесторы начали переводить евро во франки.Тем самым сделав их сильно дорогими.Дураков сейчас уже нет. Если США будут опускать свой доллар,а они это уже начали делать, то это со 100%-й вероятностью будут делатьи остальные.Никто никуда не спрячется. Ни в какую валюту....Единственным средством сбережения денег от инфляции будет золото.И,возможно, серебро...Ну а керосин, тушёнка, спички и прочие дрова, это уже для гурманов... наблюдательный

Повідомлень: 3574 З нами з: 29.04.09 Подякував: 91 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 кві, 2020 23:05 Если обесценивание, то да, я о том, что если начнут созревать на денежную реформу а-ля павловский кидок, то первыми, вероятно, будут США. Так как с долларом максимальный охват кидка. hxbbgaf Повідомлень: 21603 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1490 раз. Подякували: 2203 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 00:01 hxbbgaf написав: Если обесценивание, то да, я о том, что если начнут созревать на денежную реформу а-ля павловский кидок, то первыми, вероятно, будут США. Так как с долларом максимальный охват кидка. Если обесценивание, то да, я о том, что если начнут созревать на денежную реформу а-ля павловский кидок, то первыми, вероятно, будут США. Так как с долларом максимальный охват кидка.

Германия накапливает золото для подготовки к реформе валюты...

Germany Hoarding Gold to Prepare For Currency Reform...



Немцы владеют 9000 тонн частного золота - почти столько же, сколько французы и итальянцы вместе взятые. Какова их мотивация?

https://www.voimagold.com/insight/germa ... -dishoards Германия накапливает золото для подготовки к реформе валюты...Немцы владеют 9000 тонн частного золота - почти столько же, сколько французы и итальянцы вместе взятые. Какова их мотивация? наблюдательный

Повідомлень: 3574 З нами з: 29.04.09 Подякував: 91 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 00:18 наблюдательный



Германия накапливает золото [факт] для подготовки к реформе валюты [мнение]



Пока общий тренд указывает только на цифровизацию валют и, чтобы не было протестов, пока она не закончится прочие реформы маловероятны [мнение ] Германия накапливает золото [факт] для подготовки к реформе валюты [мнение]Пока общий тренд указывает только на цифровизацию валют и, чтобы не было протестов, пока она не закончится прочие реформы маловероятны [мнение Astacus Повідомлень: 86 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 00:35 наблюдательный написав: А ещё дальше будут девальвировать и все остальные валюты, так как никому сейчас не нужны сильные нац.деньги.

Вспомните, как совсем недавно, швейцарский ЦБ, за несколько минут,

сам обвалил свой надёжный франк на 14%, когда из-за кризиса в Греции,Испании и Италии многие инвесторы начали переводить евро во франки.

Тем самым сделав их сильно дорогими.

Дураков сейчас уже нет. Если США будут опускать свой доллар,

а они это уже начали делать, то это со 100%-й вероятностью будут делать

и остальные.

Никто никуда не спрячется. Ни в какую валюту....

Единственным средством сбережения денег от инфляции будет золото.

И,возможно, серебро...

Ну а керосин, тушёнка, спички и прочие дрова, это уже для гурманов... А ещё дальше будут девальвировать и все остальные валюты, так как никому сейчас не нужны сильные нац.деньги.Вспомните, как совсем недавно, швейцарский ЦБ, за несколько минут,сам обвалил свой надёжный франк на 14%, когда из-за кризиса в Греции,Испании и Италии многие инвесторы начали переводить евро во франки.Тем самым сделав их сильно дорогими.Дураков сейчас уже нет. Если США будут опускать свой доллар,а они это уже начали делать, то это со 100%-й вероятностью будут делатьи остальные.Никто никуда не спрячется. Ни в какую валюту....Единственным средством сбережения денег от инфляции будет золото.И,возможно, серебро...Ну а керосин, тушёнка, спички и прочие дрова, это уже для гурманов...

Ну Ок, на сколько они опустят, чтобы им дышать стало легче? На 15-20-25%? Франк подтянут, но явно не на те же уровни. Или я уже самоубеждением занимаюсь ... Ну Ок, на сколько они опустят, чтобы им дышать стало легче? На 15-20-25%? Франк подтянут, но явно не на те же уровни. Или я уже самоубеждением занимаюсь ... Richi Повідомлень: 1394 З нами з: 25.09.08 Подякував: 578 раз. Подякували: 494 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2114211521162117 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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