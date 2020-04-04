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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2114211521162117
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:39

Richi

Вот! Благодарю. Примерно это я и хотел услышать. Похоже, что хоть это и прикольно, но не та ценовая ниша для масс-маркета. Последнее время основном рынком сбыта таких систем была ЮВА. Но акустика - вообще не мой бизнес.

Буду пробовать договориться с властями какого-то города. Я хочу отливать из бетона огромные рупоры чтобы все могли слышать их уникальное звучание, как скульптурные композиции. Меня не интересует заработок на этом. Вообще, похоже, сейчас будет время социальных проектов в ближайшие годы.

Забавно, когда ЗЕкоманда начали собирать проекты от народа, я им предложил в той интернет-форме тоже такие огромные рупоры как туристическую достопримечательность в Киеве, а также готовую под ключ (работает в Польше, разработана и построена за 14 млн евро, выделенных ЕС как дотация) технологию переработки пластиковых отходов в дизельное топливо, растворитель, парафин. Из тонны отходов 800 кг растворители или дизельного топлива, 150 кг - газа, который идет на обогрев реакторов деполимеризации и для отопления, и только 50 кг сухого остатка на утилизацию. Производительность очень высокая. Вообще никто не ответил - ноль обратной связи :)
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 13:48

  Astacus написав:Забавно, когда ЗЕкоманда начали собирать проекты от народа, я им предложил в той интернет-форме тоже такие огромные рупоры как туристическую достопримечательность в Киеве, а также готовую под ключ (работает в Польше, разработана и построена за 14 млн евро, выделенных ЕС как дотация) технологию переработки пластиковых отходов в дизельное топливо, растворитель, парафин. Из тонны отходов 800 кг растворители или дизельного топлива, 150 кг - газа, который идет на обогрев реакторов деполимеризации и для отопления, и только 50 кг сухого остатка на утилизацию. Производительность очень высокая. Вообще никто не ответил - ноль обратной связи :)

Вероятно, нужны идеи, которые:
а) Не требуют дотации
б) Просты и понятны в реализации
в) Результативны в короткой перспективе
г) Требуют от правительства не реальной помощи, а простого контроля. Они собственно и контроль обеспечить не могут :)
Richi
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:15

  Richi написав:
  hxbbgaf написав:Как бы не кокнули ту наличность. Отмена доллара уже не выглядит фантастикой в свете нынешних событий.

Франк или норвежская крона в свете последних событий смотрятся привлекательнее?

Возможно, но есть предположение, что это может быть скоординированная акция. Хотя под самой большой угрозой (в плане возможной денежной реформы) доллар, дальше евро.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:13

  hxbbgaf написав:
  Richi написав:
  hxbbgaf написав:Как бы не кокнули ту наличность. Отмена доллара уже не выглядит фантастикой в свете нынешних событий.

Франк или норвежская крона в свете последних событий смотрятся привлекательнее?

Возможно, но есть предположение, что это может быть скоординированная акция. Хотя под самой большой угрозой (в плане возможной денежной реформы) доллар, дальше евро.

А ещё дальше будут девальвировать и все остальные валюты, так как никому сейчас не нужны сильные нац.деньги.
Вспомните, как совсем недавно, швейцарский ЦБ, за несколько минут,
сам обвалил свой надёжный франк на 14%, когда из-за кризиса в Греции,Испании и Италии многие инвесторы начали переводить евро во франки.
Тем самым сделав их сильно дорогими.
Дураков сейчас уже нет. Если США будут опускать свой доллар,
а они это уже начали делать, то это со 100%-й вероятностью будут делать
и остальные.
Никто никуда не спрячется. Ни в какую валюту....
Единственным средством сбережения денег от инфляции будет золото.
И,возможно, серебро...
Ну а керосин, тушёнка, спички и прочие дрова, это уже для гурманов...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 23:05

Если обесценивание, то да, я о том, что если начнут созревать на денежную реформу а-ля павловский кидок, то первыми, вероятно, будут США. Так как с долларом максимальный охват кидка.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:01

  hxbbgaf написав:Если обесценивание, то да, я о том, что если начнут созревать на денежную реформу а-ля павловский кидок, то первыми, вероятно, будут США. Так как с долларом максимальный охват кидка.

Германия накапливает золото для подготовки к реформе валюты...
Germany Hoarding Gold to Prepare For Currency Reform...

Немцы владеют 9000 тонн частного золота - почти столько же, сколько французы и итальянцы вместе взятые. Какова их мотивация?
https://www.voimagold.com/insight/germa ... -dishoards
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:18

наблюдательный

Германия накапливает золото [факт] для подготовки к реформе валюты [мнение]

Пока общий тренд указывает только на цифровизацию валют и, чтобы не было протестов, пока она не закончится прочие реформы маловероятны [мнение :)]
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:35

  наблюдательный написав:А ещё дальше будут девальвировать и все остальные валюты, так как никому сейчас не нужны сильные нац.деньги.
Вспомните, как совсем недавно, швейцарский ЦБ, за несколько минут,
сам обвалил свой надёжный франк на 14%, когда из-за кризиса в Греции,Испании и Италии многие инвесторы начали переводить евро во франки.
Тем самым сделав их сильно дорогими.
Дураков сейчас уже нет. Если США будут опускать свой доллар,
а они это уже начали делать, то это со 100%-й вероятностью будут делать
и остальные.
Никто никуда не спрячется. Ни в какую валюту....
Единственным средством сбережения денег от инфляции будет золото.
И,возможно, серебро...
Ну а керосин, тушёнка, спички и прочие дрова, это уже для гурманов...

Ну Ок, на сколько они опустят, чтобы им дышать стало легче? На 15-20-25%? Франк подтянут, но явно не на те же уровни. Или я уже самоубеждением занимаюсь ...
Richi
 
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