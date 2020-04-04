Вот! Благодарю. Примерно это я и хотел услышать. Похоже, что хоть это и прикольно, но не та ценовая ниша для масс-маркета. Последнее время основном рынком сбыта таких систем была ЮВА. Но акустика - вообще не мой бизнес.
Буду пробовать договориться с властями какого-то города. Я хочу отливать из бетона огромные рупоры чтобы все могли слышать их уникальное звучание, как скульптурные композиции. Меня не интересует заработок на этом. Вообще, похоже, сейчас будет время социальных проектов в ближайшие годы.
Забавно, когда ЗЕкоманда начали собирать проекты от народа, я им предложил в той интернет-форме тоже такие огромные рупоры как туристическую достопримечательность в Киеве, а также готовую под ключ (работает в Польше, разработана и построена за 14 млн евро, выделенных ЕС как дотация) технологию переработки пластиковых отходов в дизельное топливо, растворитель, парафин. Из тонны отходов 800 кг растворители или дизельного топлива, 150 кг - газа, который идет на обогрев реакторов деполимеризации и для отопления, и только 50 кг сухого остатка на утилизацию. Производительность очень высокая. Вообще никто не ответил - ноль обратной связи
Astacus написав:Забавно, когда ЗЕкоманда начали собирать проекты от народа, я им предложил в той интернет-форме тоже такие огромные рупоры как туристическую достопримечательность в Киеве, а также готовую под ключ (работает в Польше, разработана и построена за 14 млн евро, выделенных ЕС как дотация) технологию переработки пластиковых отходов в дизельное топливо, растворитель, парафин. Из тонны отходов 800 кг растворители или дизельного топлива, 150 кг - газа, который идет на обогрев реакторов деполимеризации и для отопления, и только 50 кг сухого остатка на утилизацию. Производительность очень высокая. Вообще никто не ответил - ноль обратной связи
Вероятно, нужны идеи, которые: а) Не требуют дотации б) Просты и понятны в реализации в) Результативны в короткой перспективе г) Требуют от правительства не реальной помощи, а простого контроля. Они собственно и контроль обеспечить не могут
hxbbgaf написав:Как бы не кокнули ту наличность. Отмена доллара уже не выглядит фантастикой в свете нынешних событий.
Франк или норвежская крона в свете последних событий смотрятся привлекательнее?
Возможно, но есть предположение, что это может быть скоординированная акция. Хотя под самой большой угрозой (в плане возможной денежной реформы) доллар, дальше евро.
А ещё дальше будут девальвировать и все остальные валюты, так как никому сейчас не нужны сильные нац.деньги. Вспомните, как совсем недавно, швейцарский ЦБ, за несколько минут, сам обвалил свой надёжный франк на 14%, когда из-за кризиса в Греции,Испании и Италии многие инвесторы начали переводить евро во франки. Тем самым сделав их сильно дорогими. Дураков сейчас уже нет. Если США будут опускать свой доллар, а они это уже начали делать, то это со 100%-й вероятностью будут делать и остальные. Никто никуда не спрячется. Ни в какую валюту.... Единственным средством сбережения денег от инфляции будет золото. И,возможно, серебро... Ну а керосин, тушёнка, спички и прочие дрова, это уже для гурманов...
наблюдательный написав:А ещё дальше будут девальвировать и все остальные валюты, так как никому сейчас не нужны сильные нац.деньги. Вспомните, как совсем недавно, швейцарский ЦБ, за несколько минут, сам обвалил свой надёжный франк на 14%, когда из-за кризиса в Греции,Испании и Италии многие инвесторы начали переводить евро во франки. Тем самым сделав их сильно дорогими. Дураков сейчас уже нет. Если США будут опускать свой доллар, а они это уже начали делать, то это со 100%-й вероятностью будут делать и остальные. Никто никуда не спрячется. Ни в какую валюту.... Единственным средством сбережения денег от инфляции будет золото. И,возможно, серебро... Ну а керосин, тушёнка, спички и прочие дрова, это уже для гурманов...
Ну Ок, на сколько они опустят, чтобы им дышать стало легче? На 15-20-25%? Франк подтянут, но явно не на те же уровни. Или я уже самоубеждением занимаюсь ...