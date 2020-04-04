Вот! Благодарю. Примерно это я и хотел услышать. Похоже, что хоть это и прикольно, но не та ценовая ниша для масс-маркета. Последнее время основном рынком сбыта таких систем была ЮВА. Но акустика - вообще не мой бизнес.
Буду пробовать договориться с властями какого-то города. Я хочу отливать из бетона огромные рупоры чтобы все могли слышать их уникальное звучание, как скульптурные композиции. Меня не интересует заработок на этом. Вообще, похоже, сейчас будет время социальных проектов в ближайшие годы.
Забавно, когда ЗЕкоманда начали собирать проекты от народа, я им предложил в той интернет-форме тоже такие огромные рупоры как туристическую достопримечательность в Киеве, а также готовую под ключ (работает в Польше, разработана и построена за 14 млн евро, выделенных ЕС как дотация) технологию переработки пластиковых отходов в дизельное топливо, растворитель, парафин. Из тонны отходов 800 кг растворители или дизельного топлива, 150 кг - газа, который идет на обогрев реакторов деполимеризации и для отопления, и только 50 кг сухого остатка на утилизацию. Производительность очень высокая. Вообще никто не ответил - ноль обратной связи
Astacus написав:Забавно, когда ЗЕкоманда начали собирать проекты от народа, я им предложил в той интернет-форме тоже такие огромные рупоры как туристическую достопримечательность в Киеве, а также готовую под ключ (работает в Польше, разработана и построена за 14 млн евро, выделенных ЕС как дотация) технологию переработки пластиковых отходов в дизельное топливо, растворитель, парафин. Из тонны отходов 800 кг растворители или дизельного топлива, 150 кг - газа, который идет на обогрев реакторов деполимеризации и для отопления, и только 50 кг сухого остатка на утилизацию. Производительность очень высокая. Вообще никто не ответил - ноль обратной связи
Вероятно, нужны идеи, которые: а) Не требуют дотации б) Просты и понятны в реализации в) Результативны в короткой перспективе г) Требуют от правительства не реальной помощи, а простого контроля. Они собственно и контроль обеспечить не могут
hxbbgaf написав:Как бы не кокнули ту наличность. Отмена доллара уже не выглядит фантастикой в свете нынешних событий.
Франк или норвежская крона в свете последних событий смотрятся привлекательнее?
Возможно, но есть предположение, что это может быть скоординированная акция. Хотя под самой большой угрозой (в плане возможной денежной реформы) доллар, дальше евро.
А ещё дальше будут девальвировать и все остальные валюты, так как никому сейчас не нужны сильные нац.деньги. Вспомните, как совсем недавно, швейцарский ЦБ, за несколько минут, сам обвалил свой надёжный франк на 14%, когда из-за кризиса в Греции,Испании и Италии многие инвесторы начали переводить евро во франки. Тем самым сделав их сильно дорогими. Дураков сейчас уже нет. Если США будут опускать свой доллар, а они это уже начали делать, то это со 100%-й вероятностью будут делать и остальные. Никто никуда не спрячется. Ни в какую валюту.... Единственным средством сбережения денег от инфляции будет золото. И,возможно, серебро... Ну а керосин, тушёнка, спички и прочие дрова, это уже для гурманов...
наблюдательный написав:А ещё дальше будут девальвировать и все остальные валюты, так как никому сейчас не нужны сильные нац.деньги. Вспомните, как совсем недавно, швейцарский ЦБ, за несколько минут, сам обвалил свой надёжный франк на 14%, когда из-за кризиса в Греции,Испании и Италии многие инвесторы начали переводить евро во франки. Тем самым сделав их сильно дорогими. Дураков сейчас уже нет. Если США будут опускать свой доллар, а они это уже начали делать, то это со 100%-й вероятностью будут делать и остальные. Никто никуда не спрячется. Ни в какую валюту.... Единственным средством сбережения денег от инфляции будет золото. И,возможно, серебро... Ну а керосин, тушёнка, спички и прочие дрова, это уже для гурманов...
Ну Ок, на сколько они опустят, чтобы им дышать стало легче? На 15-20-25%? Франк подтянут, но явно не на те же уровни. Или я уже самоубеждением занимаюсь ...
А почему вы считаете, что будут сознательно "девальвировать", "опускать" итп. валюты?
Инфляцию всегда стараются таргетировать и разгонять не стремятся. Если что-то выходит из под контроля, то это переходной процесс или потеря устойчивости системой. Таким показателем как инфляция могут временно пожертвовать, но специально ее раскручивать точно не станут. Это важно осознать, чтобы не искажать модель происходящего.
В идеале, им бы найти способы вливать ликвидность только туда, где ее остро не хватает, а потом ее также точечно связывать - и не было бы инфляции.
Richi написав:Ну Ок, на сколько они опустят, чтобы им дышать стало легче? На 15-20-25%? Франк подтянут, но явно не на те же уровни. Или я уже самоубеждением занимаюсь ...
Так дело даже не в цифрах, а в принципе. В глобальной торговле цены на аналогичные товары и услуги должны быть приблизительно одинаковые. Иначе конкуренты сожрут. Швейцария и так сейчас самая дорогая страна Европы. Если её франк ещё подорожает, то туда и туристы меньше будут ездить, и ихние товары продаваться будут хуже. А это падение ВВП и уровня жизни. И вариант будет только один - девальвация. Так как такую лавину спекулятивных американских денег маленькая Швейцария просто не выдержит. Ведь речь идёт не о миллиардах, а о триллионах. Это касается и Швеции, с её кроной, и даже Англии, с её фунтом.
Востаннє редагувалось наблюдательный в Нед 05 кві, 2020 10:07, всього редагувалось 1 раз.