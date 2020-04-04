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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 05 кві, 2020 09:55
Astacus написав:
А почему вы считаете, что будут сознательно "девальвировать", "опускать" итп. валюты?
Потому что это раньше начал делать Китай. Благодаря слабому юаню китайцы завалили своими товарами весь мир. Первым проснулся Трамп, и понял, ещё несколько таких лет и экономика США уже будет не первой, и что нужно что-то решать. Решили что крепкий доллар это плохо для Америки...
Astacus написав:
Инфляцию всегда стараются таргетировать и разгонять не стремятся. Если что-то выходит из под контроля, то это переходной процесс или потеря устойчивости системой. Таким показателем как инфляция могут временно пожертвовать, но специально ее раскручивать точно не станут. Это важно осознать, чтобы не искажать модель происходящего.
Если теряется доверие к деньгам, то таргетировать инфляцию довольно сложно.
А порой и невозможно, так как население и бизнес стараются побыстрее от них избавиться и приобрести что-то более ценное.
Astacus написав:
В идеале, им бы найти способы вливать ликвидность только туда, где ее остро не хватает, а потом ее также точечно связывать - и не было бы инфляции.
Они это и делают. Только как вы свяжете те 2.2 трлн., которые выдадут американцам, и которые сразу уйдут на потребительский рынок?
А это почти 10% от ихнего ВВП.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 11:22
наблюдательный
ИМХО. Корреляция есть, но индекс (курс) валюты и инфляция в валюте - далеко не одно и то же, а чтобы они не превращались одно в другое - есть заградительная импексная политика и спсобность сильных проламывать импексную защиту слабых. С удовольствием наблюдаю на этом поприще битву сша и китая.
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Astacus
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Додано: Нед 05 кві, 2020 11:33
наблюдательный написав:
Только как вы свяжете те 2.2 трлн., которые выдадут американцам, и которые сразу уйдут на потребительский рынок?
А это почти 10% от ихнего ВВП.
Как я понимаю, деньги с потребительского рынка могут уйти в пром сектор и покрыть издержки (убытки) от перепроизводства, можно их также связать частичными выплатами населения по кредитам (там все можно поглотить). А укрупненные пакеты кредитных обязательств населения, через банки стекаются к ФРС или другому государственному регулятору. В любом случае, пока не видно таких мер, чтобы у народа резко и необоснованно выросла покупательская способность.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 12:03
Astacus написав:наблюдательный
ИМХО. Корреляция есть, но индекс (курс) валюты и инфляция в валюте - далеко не одно и то же, а чтобы они не превращались одно в другое - есть заградительная импексная политика и спсобность сильных проламывать импексную защиту слабых. С удовольствием наблюдаю на этом поприще битву сша и китая.
Крепкая валюта, при высокой инфляции, это нонсенс.
Так, как правило, не бывает.
А заградительная политика к инфляции имеет мизерное отношения,
так как это узко направленные рычаги, которые действуют в отношении
определённых стран или групп товаров.
В противном случае крах ВТО и все расходятся по своим хуторам.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 12:22
Т.е. как я понимаю, сейчас есть 2 мнения:
1) Зальют всё деньгами, но смогут изъять вовремя ликвидность чтобы не разогнать инфляцию, как ранее уже у них это получалось.
2) Зальют всё деньгами, но не справятся с ситуацией, т.к. слишком большие суммы и они не смогут их контролировать. Это приведёт к ослаблению и гонке валют.
Я ставлю на третий вариант: будут сдерживать до последнего, а потом сорвутся в пропасть. Очень надеюсь успеть до этого времени выскочить в подешевевшие к тому времени активы.
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Richi
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Додано: Нед 05 кві, 2020 12:25
Astacus написав: наблюдательный написав:
Только как вы свяжете те 2.2 трлн., которые выдадут американцам, и которые сразу уйдут на потребительский рынок?
А это почти 10% от ихнего ВВП.
Как я понимаю, деньги с потребительского рынка могут уйти в пром сектор и покрыть издержки (убытки) от перепроизводства, можно их также связать частичными выплатами населения по кредитам (там все можно поглотить). А укрупненные пакеты кредитных обязательств населения, через банки стекаются к ФРС или другому государственному регулятору. В любом случае, пока не видно таких мер, чтобы у народа резко и необоснованно выросла покупательская способность.
Эти 2.2трлн. выделяют только на товары первой необходимости
(Еда, лекарства...)
Все кредиты, ипотеки и т.п. это отдельная тема, под которую выделяют уже другие деньги, но не населению, а банкам. Дабы они не обанкротились от лавины неплатежей...
Если народ сидит по домам, то он меньше производит товаров и услуг.
Соответственно товары становятся дороже.
Цены растут, и денег нужно всё больше и больше. И так по кругу.
Месяц ещё терпимо, а если пол года или год?
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