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#<1 ... 2115211621172118 Додано: Нед 05 кві, 2020 09:55 Astacus написав: А почему вы считаете, что будут сознательно "девальвировать", "опускать" итп. валюты?

А почему вы считаете, что будут сознательно "девальвировать", "опускать" итп. валюты?

Потому что это раньше начал делать Китай. Благодаря слабому юаню китайцы завалили своими товарами весь мир. Первым проснулся Трамп, и понял, ещё несколько таких лет и экономика США уже будет не первой, и что нужно что-то решать. Решили что крепкий доллар это плохо для Америки...



Astacus написав: Инфляцию всегда стараются таргетировать и разгонять не стремятся. Если что-то выходит из под контроля, то это переходной процесс или потеря устойчивости системой. Таким показателем как инфляция могут временно пожертвовать, но специально ее раскручивать точно не станут. Это важно осознать, чтобы не искажать модель происходящего.

Инфляцию всегда стараются таргетировать и разгонять не стремятся. Если что-то выходит из под контроля, то это переходной процесс или потеря устойчивости системой. Таким показателем как инфляция могут временно пожертвовать, но специально ее раскручивать точно не станут. Это важно осознать, чтобы не искажать модель происходящего.

Если теряется доверие к деньгам, то таргетировать инфляцию довольно сложно.

А порой и невозможно, так как население и бизнес стараются побыстрее от них избавиться и приобрести что-то более ценное.

Astacus написав: В идеале, им бы найти способы вливать ликвидность только туда, где ее остро не хватает, а потом ее также точечно связывать - и не было бы инфляции. В идеале, им бы найти способы вливать ликвидность только туда, где ее остро не хватает, а потом ее также точечно связывать - и не было бы инфляции.

Они это и делают. Только как вы свяжете те 2.2 трлн., которые выдадут американцам, и которые сразу уйдут на потребительский рынок?

А это почти 10% от ихнего ВВП. Потому что это раньше начал делать Китай. Благодаря слабому юаню китайцы завалили своими товарами весь мир. Первым проснулся Трамп, и понял, ещё несколько таких лет и экономика США уже будет не первой, и что нужно что-то решать. Решили что крепкий доллар это плохо для Америки...Если теряется доверие к деньгам, то таргетировать инфляцию довольно сложно.А порой и невозможно, так как население и бизнес стараются побыстрее от них избавиться и приобрести что-то более ценное.Они это и делают. Только как вы свяжете те 2.2 трлн., которые выдадут американцам, и которые сразу уйдут на потребительский рынок?А это почти 10% от ихнего ВВП. наблюдательный

Повідомлень: 3578 З нами з: 29.04.09 Подякував: 91 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 11:22 наблюдательный



ИМХО. Корреляция есть, но индекс (курс) валюты и инфляция в валюте - далеко не одно и то же, а чтобы они не превращались одно в другое - есть заградительная импексная политика и спсобность сильных проламывать импексную защиту слабых. С удовольствием наблюдаю на этом поприще битву сша и китая. Astacus Повідомлень: 89 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 11:33 наблюдательный написав: Только как вы свяжете те 2.2 трлн., которые выдадут американцам, и которые сразу уйдут на потребительский рынок?

А это почти 10% от ихнего ВВП. Только как вы свяжете те 2.2 трлн., которые выдадут американцам, и которые сразу уйдут на потребительский рынок?А это почти 10% от ихнего ВВП.



Как я понимаю, деньги с потребительского рынка могут уйти в пром сектор и покрыть издержки (убытки) от перепроизводства, можно их также связать частичными выплатами населения по кредитам (там все можно поглотить). А укрупненные пакеты кредитных обязательств населения, через банки стекаются к ФРС или другому государственному регулятору. В любом случае, пока не видно таких мер, чтобы у народа резко и необоснованно выросла покупательская способность. Как я понимаю, деньги с потребительского рынка могут уйти в пром сектор и покрыть издержки (убытки) от перепроизводства, можно их также связать частичными выплатами населения по кредитам (там все можно поглотить). А укрупненные пакеты кредитных обязательств населения, через банки стекаются к ФРС или другому государственному регулятору. В любом случае, пока не видно таких мер, чтобы у народа резко и необоснованно выросла покупательская способность. Astacus Повідомлень: 89 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 12:03 Astacus написав: наблюдательный



ИМХО. Корреляция есть, но индекс (курс) валюты и инфляция в валюте - далеко не одно и то же, а чтобы они не превращались одно в другое - есть заградительная импексная политика и спсобность сильных проламывать импексную защиту слабых. С удовольствием наблюдаю на этом поприще битву сша и китая. ИМХО. Корреляция есть, но индекс (курс) валюты и инфляция в валюте - далеко не одно и то же, а чтобы они не превращались одно в другое - есть заградительная импексная политика и спсобность сильных проламывать импексную защиту слабых. С удовольствием наблюдаю на этом поприще битву сша и китая.

Крепкая валюта, при высокой инфляции, это нонсенс.

Так, как правило, не бывает.

А заградительная политика к инфляции имеет мизерное отношения,

так как это узко направленные рычаги, которые действуют в отношении

определённых стран или групп товаров.

В противном случае крах ВТО и все расходятся по своим хуторам. Крепкая валюта, при высокой инфляции, это нонсенс.Так, как правило, не бывает.А заградительная политика к инфляции имеет мизерное отношения,так как это узко направленные рычаги, которые действуют в отношенииопределённых стран или групп товаров.В противном случае крах ВТО и все расходятся по своим хуторам. наблюдательный

Повідомлень: 3578 З нами з: 29.04.09 Подякував: 91 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 12:22 Re: Горячие новости по драгоценным металлам

1) Зальют всё деньгами, но смогут изъять вовремя ликвидность чтобы не разогнать инфляцию, как ранее уже у них это получалось.

2) Зальют всё деньгами, но не справятся с ситуацией, т.к. слишком большие суммы и они не смогут их контролировать. Это приведёт к ослаблению и гонке валют.



Я ставлю на третий вариант: будут сдерживать до последнего, а потом сорвутся в пропасть. Очень надеюсь успеть до этого времени выскочить в подешевевшие к тому времени активы. Т.е. как я понимаю, сейчас есть 2 мнения:1) Зальют всё деньгами, но смогут изъять вовремя ликвидность чтобы не разогнать инфляцию, как ранее уже у них это получалось.2) Зальют всё деньгами, но не справятся с ситуацией, т.к. слишком большие суммы и они не смогут их контролировать. Это приведёт к ослаблению и гонке валют.Я ставлю на третий вариант: будут сдерживать до последнего, а потом сорвутся в пропасть. Очень надеюсь успеть до этого времени выскочить в подешевевшие к тому времени активы. Richi Повідомлень: 1396 З нами з: 25.09.08 Подякував: 580 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 12:25 Astacus написав: наблюдательный написав: Только как вы свяжете те 2.2 трлн., которые выдадут американцам, и которые сразу уйдут на потребительский рынок?

А это почти 10% от ихнего ВВП. Только как вы свяжете те 2.2 трлн., которые выдадут американцам, и которые сразу уйдут на потребительский рынок?А это почти 10% от ихнего ВВП.



Как я понимаю, деньги с потребительского рынка могут уйти в пром сектор и покрыть издержки (убытки) от перепроизводства, можно их также связать частичными выплатами населения по кредитам (там все можно поглотить). А укрупненные пакеты кредитных обязательств населения, через банки стекаются к ФРС или другому государственному регулятору. В любом случае, пока не видно таких мер, чтобы у народа резко и необоснованно выросла покупательская способность. Как я понимаю, деньги с потребительского рынка могут уйти в пром сектор и покрыть издержки (убытки) от перепроизводства, можно их также связать частичными выплатами населения по кредитам (там все можно поглотить). А укрупненные пакеты кредитных обязательств населения, через банки стекаются к ФРС или другому государственному регулятору. В любом случае, пока не видно таких мер, чтобы у народа резко и необоснованно выросла покупательская способность.

Эти 2.2трлн. выделяют только на товары первой необходимости

(Еда, лекарства...)

Все кредиты, ипотеки и т.п. это отдельная тема, под которую выделяют уже другие деньги, но не населению, а банкам. Дабы они не обанкротились от лавины неплатежей...



Если народ сидит по домам, то он меньше производит товаров и услуг.

Соответственно товары становятся дороже.

Цены растут, и денег нужно всё больше и больше. И так по кругу.

Месяц ещё терпимо, а если пол года или год? Эти 2.2трлн. выделяют только на товары первой необходимости(Еда, лекарства...)Все кредиты, ипотеки и т.п. это отдельная тема, под которую выделяют уже другие деньги, но не населению, а банкам. Дабы они не обанкротились от лавины неплатежей...Если народ сидит по домам, то он меньше производит товаров и услуг.Соответственно товары становятся дороже.Цены растут, и денег нужно всё больше и больше. И так по кругу.Месяц ещё терпимо, а если пол года или год? наблюдательный

Повідомлень: 3578 З нами з: 29.04.09 Подякував: 91 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2115211621172118 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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