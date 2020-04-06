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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 05 кві, 2020 14:27
Astacus написав:
Банки не является держателями закладных, как у нас. Они их продают в консолидированных пакетах структурам более высокого уровня, и так вплоть вплоть до ФРС. А кроме того, эту схему усложняет страхование коммерческих рисков участниками цепочки. А страховые компании - тоже под крылом ФРС. Поэтому их монетарная система имеет огромную устойчивость и рычаги для влияния на нее.
Не всё там так просто.. According to Reuters, thousands of U.S. banks, including some of the country’s largest lenders, have said they may not participate in the federal government’s small-business rescue program due to concerns about taking on too much legal and financial risk.
While the Trump administration has said it wants the loans disbursed within days, bank representatives, as well as thousands of community lenders, have expressed serious reservations about participating in the scheme in its current form and called that deadline totally unrealistic.
Their biggest concern is that the Treasury Department said on Tuesday that lenders will be responsible for preventing fraudulent claims by verifying borrower eligibility, which is determined by a few measures including the borrower’s number of employees and its average monthly payroll costs.
That's not all: banks also must take steps to prevent money laundering and terrorist financing, a process that would normally take weeks, the sources said. Additionally, banks are concerned they could face regulatory penalties or legal costs down the line if things go awry in the haste to get money out the door. But at the same time they are worried they will be blamed for not moving funds fast enough if they perform due diligence the way they would under normal circumstances, the sources said.
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наблюдательный
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Додано: Нед 05 кві, 2020 14:48
наблюдательный
Цитируемый англ. текст не имеет отношения к сути нашего вопроса, а речь только о механизме реализации раздачи денег населению. Я правильно понял?
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Astacus
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Додано: Нед 05 кві, 2020 16:09
Astacus написав:наблюдательный
Цитируемый англ. текст не имеет отношения к сути нашего вопроса, а речь только о механизме реализации раздачи денег населению. Я правильно понял?
Механизм раздачи денег населению предельно понятен. Я его уже описал выше.
А вот с остальными триллионами возникает масса вопросов, так как законодательство США, в этом плане, не отличается от украинского....
Например: Нельзя выходить на улицу без маски. Вроде бы как понятно.
Но в любом суде адвокаты зададут вопрос, а в каких именно масках нельзя выходить? Может в новогодних, а может в иных....И всё. Дело заглохло....
Я это к тому, что теоретические выкладки, которым обучают в университетах и в бизнес школах, как правило, отличаются от жизненных историй
Поэтому и привёл вам эти цитаты.
Суть которых в следующем:
Американские фин.учреждения не хотят рисковать своей репутацией и деньгами пока амер.законодатели не конкретизируют свой закон, который подписал Трамп.
Иными словами, они его будут бойкотировать...
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наблюдательный
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Додано: Вів 07 кві, 2020 11:01
наблюдательный написав: Richi написав:
Франк или норвежская крона в свете последних событий смотрятся привлекательнее?
А ещё дальше будут девальвировать и все остальные валюты, так как никому сейчас не нужны сильные нац.деньги.
Вспомните, как совсем недавно, швейцарский ЦБ, за несколько минут,
сам обвалил свой надёжный франк на 14%, когда из-за кризиса в Греции,Испании и Италии многие инвесторы начали переводить евро во франки.
Ну Ок, зайду с другой стороны. TIPS - облигации, которые индексируются в зависимости от инфляции. Покупка через фонд iShores TIPS Bond ETF, плохая идея?
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Richi
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Додано: Вів 07 кві, 2020 11:52
Так отличная если верить что инфляцию будут считать корректно! А вы в это верите?
Я думаю никто не понимает как будет, волатильность просто сумасшедшая, это однозначно нездоровый признак. Все скачет по 5-10 % туда сюда.
Мой газ серебро сели на 30 %, пришлось продавать, и покупать с плечом на Рост
благодаря этому почти все на момент отбил. Но что делать дальше неясно....
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Shummi
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Додано: Вів 07 кві, 2020 12:07
Shummi написав:
Так отличная если верить что инфляцию будут считать корректно! А вы в это верите?
Я думаю никто не понимает как будет, волатильность просто сумасшедшая, это однозначно нездоровый признак. Все скачет по 5-10 % туда сюда.
Я пару лет не собираюсь принимать каких-либо серьёзных финансовых решений.
Меня не интересует наличие долларов, евро, фунтов, золота и пр., а важны активы, которые могут обеспечить доход. Промежуточным этапом, как раз являются деньги. Сейчас, задача, максимально сохранить, чтобы к распродажам подойти готовым. Допустим, будет инфляция в США 50%, а посчитают 40% - переживу, т.к. в таком случае в Украине она будет 300%. Никому не дано знать будущее, но из того, что известно сейчас, чётко видно направление - вниз. Т.е. время ``закукливаться``.
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Richi
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