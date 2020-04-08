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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2117211821192120 Додано: Чет 09 кві, 2020 18:06 наблюдательный написав: .....Американские фин.учреждения не хотят рисковать своей репутацией и деньгами пока амер.законодатели не конкретизируют свой закон, который подписал Трамп.

Иными словами, они его будут бойкотировать... .....Американские фин.учреждения не хотят рисковать своей репутацией и деньгами пока амер.законодатели не конкретизируют свой закон, который подписал Трамп.Иными словами, они его будут бойкотировать...

Ну вот, не прошло и 5 дней...

JPMorgan временно прекращает кредитование малого бизнеса

за пределами федеральной схемы

https://www.ft.com/content/f523032b-127 ... 4b99cae891



Крупнейший банк США, JPMorgan тихо уходит с рынка

негосударственного кредитования.

Если и другие крупные и не очень крупные банки США, такие как BofA, Citi и Wells Fargo, последуют так же тихо по их стопам, то остановятся кредиты для всего малого бизнеса по всей Америке из-за опасений цунами от дефолтов.

Банк ожидает, что это цунами, в сочетании с полномасштабной депрессией, может полностью уничтожить стоимость всех без исключения активов.

Зачем выдавать ссуды, которые будут дефолтными через месяцы,

если не через недели.

А суды по делам о банкротстве заполнят миллионы дел....



Судя по всему ФРС готовится стать «судом последней инстанции»

для всей Америки и предлагает очередные безоговорочные кредиты

фактически под залог мусорных бумаг...



На этом фоне растёт цена на золото.

Фьючерс на Июнь = $1735 Ну вот, не прошло и 5 дней...Крупнейший банк США, JPMorgan тихо уходит с рынканегосударственного кредитования.Если и другие крупные и не очень крупные банки США, такие как BofA, Citi и Wells Fargo, последуют так же тихо по их стопам, то остановятся кредиты для всего малого бизнеса по всей Америке из-за опасений цунами от дефолтов.Банк ожидает, что это цунами, в сочетании с полномасштабной депрессией, может полностью уничтожить стоимость всех без исключения активов.Зачем выдавать ссуды, которые будут дефолтными через месяцы,если не через недели.А суды по делам о банкротстве заполнят миллионы дел....Судя по всему ФРС готовится стать «судом последней инстанции»для всей Америки и предлагает очередные безоговорочные кредитыфактически под залог мусорных бумаг...На этом фоне растёт цена на золото.Фьючерс на Июнь = $1735 наблюдательный

Повідомлень: 3584 З нами з: 29.04.09 Подякував: 91 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 кві, 2020 19:59 VitaliyN написав: VitaliyN

я еще не создал портфель, в раздумьях...

я еще не создал портфель, в раздумьях...

У известного британского инвестора Jonathan Ruffer был один совет

для сегодняшних трейдеров, не являющихся ветеранами:

- Самая большая опасность связана с непреодолимым желанием

купить «провалы».

VitaliyN написав: VitaliyN



Но поставлю бытыль хорошего вискаря наблюдательному, если золото на 1 апреля 2021 будет круче чем доходность и цена той же "Курицы" !!!

ОК?

Но поставлю бытыль хорошего вискаря наблюдательному, если золото на 1 апреля 2021 будет круче чем доходность и цена той же "Курицы" !!!ОК?

МХП жировал при Порошенко, получая дотации из казны.

А как в этом году будет, трудно сказать.

Мы уже наблюдаем как американцы режут крылья крутым олигархам типа Дерипаски, Тинькову и прочим Коломойским..

И где гарантия что у них нет какого-то кейса и на Косюка?

Сейчас святых уже трудно найти.

Фирташ уже сколько лет в Австрии прячется...

Достаточного одного намёка и акции МХП обвалятся наполовину...



Я не лезу туда, в чём мало понимаю, поэтому, при желании,

куплю себе Чивасика и сам. Выпью, и за вас порадуюсь,

если ваша Ряба прыгнет выше золота...Вполне возможно и такое.

Но я пока скромно постою в сторонке. У известного британского инвестора Jonathan Ruffer был один советдля сегодняшних трейдеров, не являющихся ветеранами:- Самая большая опасность связана с непреодолимым желаниемкупить «провалы».МХП жировал при Порошенко, получая дотации из казны.А как в этом году будет, трудно сказать.Мы уже наблюдаем как американцы режут крылья крутым олигархам типа Дерипаски, Тинькову и прочим Коломойским..И где гарантия что у них нет какого-то кейса и на Косюка?Сейчас святых уже трудно найти.Фирташ уже сколько лет в Австрии прячется...Достаточного одного намёка и акции МХП обвалятся наполовину...Я не лезу туда, в чём мало понимаю, поэтому, при желании,куплю себе Чивасика и сам. Выпью, и за вас порадуюсь,если ваша Ряба прыгнет выше золота...Вполне возможно и такое.Но я пока скромно постою в сторонке. наблюдательный

Повідомлень: 3584 З нами з: 29.04.09 Подякував: 91 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 кві, 2020 20:37 наблюдательный

Спс и на этом Спс и на этом VitaliyN Повідомлень: 105 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 кві, 2020 23:37

https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/

ДумайТЕ. Снова 2-ю неделю подряд +300-400 ярдов за неделю рост долларовой массы.ДумайТЕ. hxbbgaf Повідомлень: 21620 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1496 раз. Подякували: 2207 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2117211821192120 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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