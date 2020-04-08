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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2117211821192120
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:06

  наблюдательный написав:.....Американские фин.учреждения не хотят рисковать своей репутацией и деньгами пока амер.законодатели не конкретизируют свой закон, который подписал Трамп.
Иными словами, они его будут бойкотировать...

Ну вот, не прошло и 5 дней...
JPMorgan временно прекращает кредитование малого бизнеса
за пределами федеральной схемы
https://www.ft.com/content/f523032b-127 ... 4b99cae891

Крупнейший банк США, JPMorgan тихо уходит с рынка
негосударственного кредитования.
Если и другие крупные и не очень крупные банки США, такие как BofA, Citi и Wells Fargo, последуют так же тихо по их стопам, то остановятся кредиты для всего малого бизнеса по всей Америке из-за опасений цунами от дефолтов.
Банк ожидает, что это цунами, в сочетании с полномасштабной депрессией, может полностью уничтожить стоимость всех без исключения активов.
Зачем выдавать ссуды, которые будут дефолтными через месяцы,
если не через недели.
А суды по делам о банкротстве заполнят миллионы дел....

Судя по всему ФРС готовится стать «судом последней инстанции»
для всей Америки и предлагает очередные безоговорочные кредиты
фактически под залог мусорных бумаг...

На этом фоне растёт цена на золото.
Фьючерс на Июнь = $1735
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:59

  VitaliyN написав:VitaliyN
я еще не создал портфель, в раздумьях...

У известного британского инвестора Jonathan Ruffer был один совет
для сегодняшних трейдеров, не являющихся ветеранами:
- Самая большая опасность связана с непреодолимым желанием
купить «провалы».
  VitaliyN написав:VitaliyN

Но поставлю бытыль хорошего вискаря наблюдательному, если золото на 1 апреля 2021 будет круче чем доходность и цена той же "Курицы" !!!
ОК?

МХП жировал при Порошенко, получая дотации из казны.
А как в этом году будет, трудно сказать.
Мы уже наблюдаем как американцы режут крылья крутым олигархам типа Дерипаски, Тинькову и прочим Коломойским..
И где гарантия что у них нет какого-то кейса и на Косюка?
Сейчас святых уже трудно найти.
Фирташ уже сколько лет в Австрии прячется...
Достаточного одного намёка и акции МХП обвалятся наполовину...

Я не лезу туда, в чём мало понимаю, поэтому, при желании,
куплю себе Чивасика и сам. Выпью, и за вас порадуюсь,
если ваша Ряба прыгнет выше золота...Вполне возможно и такое.
Но я пока скромно постою в сторонке. :D
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:37

наблюдательный
Спс и на этом :D
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:37

Снова 2-ю неделю подряд +300-400 ярдов за неделю рост долларовой массы.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
ДумайТЕ.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:05

  hxbbgaf написав:Снова 2-ю неделю подряд +300-400 ярдов за неделю рост долларовой массы.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
ДумайТЕ.
В золото или гривну бежать?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:29

  Proofy написав:
  hxbbgaf написав:Снова 2-ю неделю подряд +300-400 ярдов за неделю рост долларовой массы.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
ДумайТЕ.
В золото или гривну бежать?

А вы как думаете?
З.Ы. А что с торгами? Все, они остановлены? Нет торгов - нет роста цены? С вечера все стоИт.
hxbbgaf
 
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