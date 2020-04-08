Ну вот, не прошло и 5 дней...
JPMorgan временно прекращает кредитование малого бизнеса
за пределами федеральной схемы
Крупнейший банк США, JPMorgan тихо уходит с рынка
негосударственного кредитования.
Если и другие крупные и не очень крупные банки США, такие как BofA, Citi и Wells Fargo, последуют так же тихо по их стопам, то остановятся кредиты для всего малого бизнеса по всей Америке из-за опасений цунами от дефолтов.
Банк ожидает, что это цунами, в сочетании с полномасштабной депрессией, может полностью уничтожить стоимость всех без исключения активов.
Зачем выдавать ссуды, которые будут дефолтными через месяцы,
если не через недели.
А суды по делам о банкротстве заполнят миллионы дел....
Судя по всему ФРС готовится стать «судом последней инстанции»
для всей Америки и предлагает очередные безоговорочные кредиты
фактически под залог мусорных бумаг...
На этом фоне растёт цена на золото.
Фьючерс на Июнь = $1735