наблюдательный написав:.....Американские фин.учреждения не хотят рисковать своей репутацией и деньгами пока амер.законодатели не конкретизируют свой закон, который подписал Трамп. Иными словами, они его будут бойкотировать...
Крупнейший банк США, JPMorgan тихо уходит с рынка негосударственного кредитования. Если и другие крупные и не очень крупные банки США, такие как BofA, Citi и Wells Fargo, последуют так же тихо по их стопам, то остановятся кредиты для всего малого бизнеса по всей Америке из-за опасений цунами от дефолтов. Банк ожидает, что это цунами, в сочетании с полномасштабной депрессией, может полностью уничтожить стоимость всех без исключения активов. Зачем выдавать ссуды, которые будут дефолтными через месяцы, если не через недели. А суды по делам о банкротстве заполнят миллионы дел....
Судя по всему ФРС готовится стать «судом последней инстанции» для всей Америки и предлагает очередные безоговорочные кредиты фактически под залог мусорных бумаг...
На этом фоне растёт цена на золото. Фьючерс на Июнь = $1735
VitaliyN написав:VitaliyN я еще не создал портфель, в раздумьях...
У известного британского инвестора Jonathan Ruffer был один совет для сегодняшних трейдеров, не являющихся ветеранами: - Самая большая опасность связана с непреодолимым желанием купить «провалы».
VitaliyN написав:VitaliyN
Но поставлю бытыль хорошего вискаря наблюдательному, если золото на 1 апреля 2021 будет круче чем доходность и цена той же "Курицы" !!! ОК?
МХП жировал при Порошенко, получая дотации из казны. А как в этом году будет, трудно сказать. Мы уже наблюдаем как американцы режут крылья крутым олигархам типа Дерипаски, Тинькову и прочим Коломойским.. И где гарантия что у них нет какого-то кейса и на Косюка? Сейчас святых уже трудно найти. Фирташ уже сколько лет в Австрии прячется... Достаточного одного намёка и акции МХП обвалятся наполовину...
Я не лезу туда, в чём мало понимаю, поэтому, при желании, куплю себе Чивасика и сам. Выпью, и за вас порадуюсь, если ваша Ряба прыгнет выше золота...Вполне возможно и такое. Но я пока скромно постою в сторонке.