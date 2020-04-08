Додано: Чет 09 кві, 2020 19:59

VitaliyN написав: VitaliyN

я еще не создал портфель, в раздумьях...

я еще не создал портфель, в раздумьях...

VitaliyN написав: VitaliyN



Но поставлю бытыль хорошего вискаря наблюдательному, если золото на 1 апреля 2021 будет круче чем доходность и цена той же "Курицы" !!!

ОК?

Но поставлю бытыль хорошего вискаря наблюдательному, если золото на 1 апреля 2021 будет круче чем доходность и цена той же "Курицы" !!!ОК?

У известного британского инвестора Jonathan Ruffer был один советдля сегодняшних трейдеров, не являющихся ветеранами:- Самая большая опасность связана с непреодолимым желаниемкупить «провалы».МХП жировал при Порошенко, получая дотации из казны.А как в этом году будет, трудно сказать.Мы уже наблюдаем как американцы режут крылья крутым олигархам типа Дерипаски, Тинькову и прочим Коломойским..И где гарантия что у них нет какого-то кейса и на Косюка?Сейчас святых уже трудно найти.Фирташ уже сколько лет в Австрии прячется...Достаточного одного намёка и акции МХП обвалятся наполовину...Я не лезу туда, в чём мало понимаю, поэтому, при желании,куплю себе Чивасика и сам. Выпью, и за вас порадуюсь,если ваша Ряба прыгнет выше золота...Вполне возможно и такое.Но я пока скромно постою в сторонке.