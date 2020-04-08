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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:33
Нет, ну теоретически не девальвировать валюту, те страны у которых нет огромного внешнего и внутреннего долга, могут.
Немцы вот я так понимаю печатать не хотят, но тогда что то надо делать с ЕС. Россия к примеру не факт, что будет печатать.
Тут скорее сейчас вопрос не про валюты, а ро будущее мироустройство стоит. От этого все и будет плясать.
Так что жизнь покажет, но все таки скорее золото ИМХО. жаль я больше вложился в серебро, и потерял, но етсь надежда что по серебру может быть "ракета" в будущем)
Посмотрим, своими деньгами то рискуем)
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Shummi
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:55
Я бы франк с йеной поделил, но мой банк не обслуживает платежи в японской валюте.
Это как револют: когда можно сэкономить на покупке, оплатив юанями, то они ими оплатить согласны, но хоть и являются многовалютным сервисом, счет мне открыть не позволют в юанях, чтобы непосредственно с него платить мультивалютной картой.
Кстати, есть риск, что пострадавшие вроде Италии, вернутся к своим нацвалютам до появления евро. Это против евро аргумент.
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Astacus
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:02
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