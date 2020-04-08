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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:33
Нет, ну теоретически не девальвировать валюту, те страны у которых нет огромного внешнего и внутреннего долга, могут.
Немцы вот я так понимаю печатать не хотят, но тогда что то надо делать с ЕС. Россия к примеру не факт, что будет печатать.
Тут скорее сейчас вопрос не про валюты, а ро будущее мироустройство стоит. От этого все и будет плясать.
Так что жизнь покажет, но все таки скорее золото ИМХО. жаль я больше вложился в серебро, и потерял, но етсь надежда что по серебру может быть "ракета" в будущем)
Посмотрим, своими деньгами то рискуем)
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Shummi
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:55
Я бы франк с йеной поделил, но мой банк не обслуживает платежи в японской валюте.
Это как револют: когда можно сэкономить на покупке, оплатив юанями, то они ими оплатить согласны, но хоть и являются многовалютным сервисом, счет мне открыть не позволют в юанях, чтобы непосредственно с него платить мультивалютной картой.
Кстати, есть риск, что пострадавшие вроде Италии, вернутся к своим нацвалютам до появления евро. Это против евро аргумент.
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Astacus
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:02
10 апреля католический праздник страсная пятница.
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Пионер
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:13
Shummi написав:
Тут скорее сейчас вопрос не про валюты, а ро будущее мироустройство стоит. От этого все и будет плясать.
С будущим уже всё понятно.
Его величество капитализм, успешно сдох.
Классических рынков, на которых шла конкурентная борьба за выживание между двигателями капиталистического мироустройства больше нет.
Взамен появился самый настоящий совок.
Только если в совке всем руководил Госплан, то сейчас это делает ФРС,
который будет раздавать деньги практически всем нуждающимся.
А взамен будет принимать даже мусорные бумаги с самым низким рейтингом, которые практически ничего не стоят.
Это на корню убивает желание усердно работать, так как возникает вопрос,
а зачем хорошо работать? Деньги и так дадут...
Всё как при СССР....
Так что добро пожаловать в американский социализм,
который они начали строить за счёт других...
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наблюдательный
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:36
наблюдательный
Тут я полностью согласен! Но "нормальный" капитализм, помноженный на местную специфику то в итоге и победит!
Китайского образца, русского, немецкого или любого другого!
Кто то же их этого всего выйдет победившим и окрепшим!
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Shummi
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Додано: Суб 11 кві, 2020 15:19
Shummi написав:
Кто то же их этого всего выйдет победившим и окрепшим!
Победит тот, кто побеждал всегда.
А именно, банковские группы, которые стояли и стоят поближе к деньгам...
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Додано: Суб 11 кві, 2020 23:19
наблюдательный написав: Shummi написав:
Кто то же их этого всего выйдет победившим и окрепшим!
Победит тот, кто побеждал всегда.
А именно, банковские группы, которые стояли и стоят поближе к деньгам...
Им каюк приходит, похоже. Они еще не понимают, какого джина они выпустили. Это джин гиперинфляции! Ну, не было у них начала 90-х.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 23:42
Вопрос аксакалам ветки - а почему инвестинг ком и китко показывает разные цены на металлы? Заранее спасибо
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Нед 12 кві, 2020 00:33
vhata написав:
Вопрос аксакалам ветки - а почему инвестинг ком и китко показывает разные цены на металлы? Заранее спасибо
То фьючерс, а то спот.
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