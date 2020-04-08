Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:33

Нет, ну теоретически не девальвировать валюту, те страны у которых нет огромного внешнего и внутреннего долга, могут.

Немцы вот я так понимаю печатать не хотят, но тогда что то надо делать с ЕС. Россия к примеру не факт, что будет печатать.

Тут скорее сейчас вопрос не про валюты, а ро будущее мироустройство стоит. От этого все и будет плясать.

Так что жизнь покажет, но все таки скорее золото ИМХО. жаль я больше вложился в серебро, и потерял, но етсь надежда что по серебру может быть "ракета" в будущем)

Посмотрим, своими деньгами то рискуем)