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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2119212021212122 Додано: Нед 12 кві, 2020 14:48 Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Компенсирую падение с купленного по 17.10 и страновых и корпорат бондов, которые в теории не должны были валится как SP 500, а по факту валились с точно такой же скорость

Больше в такие игры играть не хочу, бонды распродам на неделе, рынок как раз отрос. и буду сидеть думать что делать) Ага, я с плечом в 2х с 12.20 в серебре))))Компенсирую падение с купленного по 17.10 и страновых и корпорат бондов, которые в теории не должны были валится как SP 500, а по факту валились с точно такой же скоростьБольше в такие игры играть не хочу, бонды распродам на неделе, рынок как раз отрос. и буду сидеть думать что делать) Shummi Повідомлень: 404 З нами з: 08.12.14 Подякував: 166 раз. Подякували: 34 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 22:47 Странно выглядит это сокращение и именно с 1 мая, когда экономика, по идее, уже должна будет начинать восстанавливаться вместе с потреблением нефти. Разве что только мы чего-то не знаем и вирус - это только прикрытие и вершина айсберга. Например (сугубо предположение), что грядет гиперобесценивание доллара и отказ поставлять нефть за доллары (как эмбарго 1973-го года сразу после отмены золотого стандарта и обесценивания доллара). А может и не только доллара, а всех валют вместе. hxbbgaf Повідомлень: 21636 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1498 раз. Подякували: 2208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 11:10 hxbbgaf написав: Странно выглядит это сокращение и именно с 1 мая, когда экономика, по идее, уже должна будет начинать восстанавливаться вместе с потреблением нефти. Разве что только мы чего-то не знаем и вирус - это только прикрытие и вершина айсберга. Например (сугубо предположение), что грядет гиперобесценивание доллара и отказ поставлять нефть за доллары (как эмбарго 1973-го года сразу после отмены золотого стандарта и обесценивания доллара). А может и не только доллара, а всех валют вместе. Странно выглядит это сокращение и именно с 1 мая, когда экономика, по идее, уже должна будет начинать восстанавливаться вместе с потреблением нефти. Разве что только мы чего-то не знаем и вирус - это только прикрытие и вершина айсберга. Например (сугубо предположение), что грядет гиперобесценивание доллара и отказ поставлять нефть за доллары (как эмбарго 1973-го года сразу после отмены золотого стандарта и обесценивания доллара). А может и не только доллара, а всех валют вместе.

Ну что Вы все про гипер и гиппппееер! Запугали всех. Инфляция будет, но катастрофу не допустят. По нефти реально спрос сжался, убирать ее надо чтоб сохранить текущие уровни цен. Реально экспортеры нефти , хоть через пень и колоду, решили что- то делать, бо переполнение хранилищ в один прекрасный момент приведет цену нефти к нулю! И сокращать все равно придется всем , при чем хаотично! Ну что Вы все про гипер и гиппппееер! Запугали всех. Инфляция будет, но катастрофу не допустят. По нефти реально спрос сжался, убирать ее надо чтоб сохранить текущие уровни цен. Реально экспортеры нефти , хоть через пень и колоду, решили что- то делать, бо переполнение хранилищ в один прекрасный момент приведет цену нефти к нулю! И сокращать все равно придется всем , при чем хаотично! VitaliyN Повідомлень: 106 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2119212021212122 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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