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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 12 кві, 2020 14:48
Ага, я с плечом в 2х с 12.20 в серебре))))
Компенсирую падение с купленного по 17.10 и страновых и корпорат бондов, которые в теории не должны были валится как SP 500, а по факту валились с точно такой же скорость
Больше в такие игры играть не хочу, бонды распродам на неделе, рынок как раз отрос. и буду сидеть думать что делать)
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Shummi
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Додано: Нед 12 кві, 2020 22:47
Странно выглядит это сокращение и именно с 1 мая, когда экономика, по идее, уже должна будет начинать восстанавливаться вместе с потреблением нефти. Разве что только мы чего-то не знаем и вирус - это только прикрытие и вершина айсберга. Например (сугубо предположение), что грядет гиперобесценивание доллара и отказ поставлять нефть за доллары (как эмбарго 1973-го года сразу после отмены золотого стандарта и обесценивания доллара). А может и не только доллара, а всех валют вместе.
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hxbbgaf
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Додано: Пон 13 кві, 2020 11:10
hxbbgaf написав:
Странно выглядит это сокращение и именно с 1 мая, когда экономика, по идее, уже должна будет начинать восстанавливаться вместе с потреблением нефти. Разве что только мы чего-то не знаем и вирус - это только прикрытие и вершина айсберга. Например (сугубо предположение), что грядет гиперобесценивание доллара и отказ поставлять нефть за доллары (как эмбарго 1973-го года сразу после отмены золотого стандарта и обесценивания доллара). А может и не только доллара, а всех валют вместе.
Ну что Вы все про гипер и гиппппееер! Запугали всех. Инфляция будет, но катастрофу не допустят. По нефти реально спрос сжался, убирать ее надо чтоб сохранить текущие уровни цен. Реально экспортеры нефти , хоть через пень и колоду, решили что- то делать, бо переполнение хранилищ в один прекрасный момент приведет цену нефти к нулю! И сокращать все равно придется всем , при чем хаотично!
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VitaliyN
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