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Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2119212021212122
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:48

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Ага, я с плечом в 2х с 12.20 в серебре))))
Компенсирую падение с купленного по 17.10 и страновых и корпорат бондов, которые в теории не должны были валится как SP 500, а по факту валились с точно такой же скорость :-)
Больше в такие игры играть не хочу, бонды распродам на неделе, рынок как раз отрос. и буду сидеть думать что делать)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:47

Странно выглядит это сокращение и именно с 1 мая, когда экономика, по идее, уже должна будет начинать восстанавливаться вместе с потреблением нефти. Разве что только мы чего-то не знаем и вирус - это только прикрытие и вершина айсберга. Например (сугубо предположение), что грядет гиперобесценивание доллара и отказ поставлять нефть за доллары (как эмбарго 1973-го года сразу после отмены золотого стандарта и обесценивания доллара). А может и не только доллара, а всех валют вместе.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:10

  hxbbgaf написав:Странно выглядит это сокращение и именно с 1 мая, когда экономика, по идее, уже должна будет начинать восстанавливаться вместе с потреблением нефти. Разве что только мы чего-то не знаем и вирус - это только прикрытие и вершина айсберга. Например (сугубо предположение), что грядет гиперобесценивание доллара и отказ поставлять нефть за доллары (как эмбарго 1973-го года сразу после отмены золотого стандарта и обесценивания доллара). А может и не только доллара, а всех валют вместе.

Ну что Вы все про гипер и гиппппееер! Запугали всех. Инфляция будет, но катастрофу не допустят. По нефти реально спрос сжался, убирать ее надо чтоб сохранить текущие уровни цен. Реально экспортеры нефти , хоть через пень и колоду, решили что- то делать, бо переполнение хранилищ в один прекрасный момент приведет цену нефти к нулю! И сокращать все равно придется всем , при чем хаотично!
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:13

  hxbbgaf написав:Странно выглядит это сокращение ...

РФ захотела нагнуть американцев и выдавить их с рынка нефти путём отказа от сокращения нефтедобычи и устройства ценового демпинга.
А получилось наоборот. Саудиты оказались круче, и РФ с позором дала задний ход, согласившись на все их условия.
Американцы показали кто в доме хозяин и выиграли вдвойне, потому что:
1. Они сохраняют свою сланцевую добычу и зарабатывают на экспорте нефтепродуктов, который у них уже превышает импорт.
https://www.eia.gov/petroleum/supply/mo ... psmall.pdf
2. Подорожавшей нефтью они прижимают хвостик своим основным конкурентам, Китаю, Японии,Корее и прочим немцами с индусами, которые являются нетто импортёрами. Соответственно их товары станут дороже, что для США будет гуд...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:42

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:Странно выглядит это сокращение ...

РФ захотела нагнуть американцев и выдавить их с рынка нефти путём отказа от сокращения нефтедобычи и устройства ценового демпинга.
А получилось наоборот. Саудиты оказались круче, и РФ с позором дала задний ход, согласившись на все их условия.
Американцы показали кто в доме хозяин и выиграли вдвойне, потому что:
1. Они сохраняют свою сланцевую добычу и зарабатывают на экспорте нефтепродуктов, который у них уже превышает импорт.
https://www.eia.gov/petroleum/supply/mo ... psmall.pdf
2. Подорожавшей нефтью они прижимают хвостик своим основным конкурентам, Китаю, Японии,Корее и прочим немцами с индусами, которые являются нетто импортёрами. Соответственно их товары станут дороже, что для США будет гуд...

Ну, справедливости ради стоит заметить, что США добывают нефти даже меньше чем потребляют, а РФ львиную долю добытой нефти экспортирует. Так что тут довольно спорно.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:03

  наблюдательный написав:Американцы показали кто в доме хозяин и выиграли вдвойне, потому что:
1. Они сохраняют свою сланцевую добычу и зарабатывают на экспорте нефтепродуктов, который у них уже превышает импорт.
https://www.eia.gov/petroleum/supply/mo ... psmall.pdf

Какая цена на Brent сохранит сланцевую добычу в США и какой прогноз цены на эту марку нефти в результате достигнутого соглашения ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:00

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Как американские регуляторы сломали этот мир.

https://ru.investing.com/analysis/article-200268438
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:29

  hxbbgaf написав:Ну, справедливости ради стоит заметить, что США добывают нефти даже меньше чем потребляют, а РФ львиную долю добытой нефти экспортирует. Так что тут довольно спорно.

Так речь идёт не о самой нефти, а об нефтепродуктах, цена на которые привязана к стоимости нефти. Американцы наладили передел сланца и помимо нефти экспортируют уже её производные: Бензин, керосин, диз.топливо, масла
и прочие этанолы, что экономически более выгодно, чем продавить сырую нефть.
И экспортируют больше, чем сами покупают.
Иначе Трамп не полез бы в чужие разборки и давил бы на СА и РФ, требуя снизить добычу.
наблюдательный
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