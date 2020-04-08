Ага, я с плечом в 2х с 12.20 в серебре)))) Компенсирую падение с купленного по 17.10 и страновых и корпорат бондов, которые в теории не должны были валится как SP 500, а по факту валились с точно такой же скорость Больше в такие игры играть не хочу, бонды распродам на неделе, рынок как раз отрос. и буду сидеть думать что делать)
Странно выглядит это сокращение и именно с 1 мая, когда экономика, по идее, уже должна будет начинать восстанавливаться вместе с потреблением нефти. Разве что только мы чего-то не знаем и вирус - это только прикрытие и вершина айсберга. Например (сугубо предположение), что грядет гиперобесценивание доллара и отказ поставлять нефть за доллары (как эмбарго 1973-го года сразу после отмены золотого стандарта и обесценивания доллара). А может и не только доллара, а всех валют вместе.
hxbbgaf написав:Странно выглядит это сокращение и именно с 1 мая, когда экономика, по идее, уже должна будет начинать восстанавливаться вместе с потреблением нефти. Разве что только мы чего-то не знаем и вирус - это только прикрытие и вершина айсберга. Например (сугубо предположение), что грядет гиперобесценивание доллара и отказ поставлять нефть за доллары (как эмбарго 1973-го года сразу после отмены золотого стандарта и обесценивания доллара). А может и не только доллара, а всех валют вместе.
Ну что Вы все про гипер и гиппппееер! Запугали всех. Инфляция будет, но катастрофу не допустят. По нефти реально спрос сжался, убирать ее надо чтоб сохранить текущие уровни цен. Реально экспортеры нефти , хоть через пень и колоду, решили что- то делать, бо переполнение хранилищ в один прекрасный момент приведет цену нефти к нулю! И сокращать все равно придется всем , при чем хаотично!
hxbbgaf написав:Странно выглядит это сокращение ...
РФ захотела нагнуть американцев и выдавить их с рынка нефти путём отказа от сокращения нефтедобычи и устройства ценового демпинга. А получилось наоборот. Саудиты оказались круче, и РФ с позором дала задний ход, согласившись на все их условия. Американцы показали кто в доме хозяин и выиграли вдвойне, потому что: 1. Они сохраняют свою сланцевую добычу и зарабатывают на экспорте нефтепродуктов, который у них уже превышает импорт. https://www.eia.gov/petroleum/supply/mo ... psmall.pdf 2. Подорожавшей нефтью они прижимают хвостик своим основным конкурентам, Китаю, Японии,Корее и прочим немцами с индусами, которые являются нетто импортёрами. Соответственно их товары станут дороже, что для США будет гуд...
hxbbgaf написав:Странно выглядит это сокращение ...
РФ захотела нагнуть американцев и выдавить их с рынка нефти путём отказа от сокращения нефтедобычи и устройства ценового демпинга. А получилось наоборот. Саудиты оказались круче, и РФ с позором дала задний ход, согласившись на все их условия. Американцы показали кто в доме хозяин и выиграли вдвойне, потому что: 1. Они сохраняют свою сланцевую добычу и зарабатывают на экспорте нефтепродуктов, который у них уже превышает импорт. https://www.eia.gov/petroleum/supply/mo ... psmall.pdf 2. Подорожавшей нефтью они прижимают хвостик своим основным конкурентам, Китаю, Японии,Корее и прочим немцами с индусами, которые являются нетто импортёрами. Соответственно их товары станут дороже, что для США будет гуд...
Ну, справедливости ради стоит заметить, что США добывают нефти даже меньше чем потребляют, а РФ львиную долю добытой нефти экспортирует. Так что тут довольно спорно.
hxbbgaf написав:Ну, справедливости ради стоит заметить, что США добывают нефти даже меньше чем потребляют, а РФ львиную долю добытой нефти экспортирует. Так что тут довольно спорно.
Так речь идёт не о самой нефти, а об нефтепродуктах, цена на которые привязана к стоимости нефти. Американцы наладили передел сланца и помимо нефти экспортируют уже её производные: Бензин, керосин, диз.топливо, масла и прочие этанолы, что экономически более выгодно, чем продавить сырую нефть. И экспортируют больше, чем сами покупают. Иначе Трамп не полез бы в чужие разборки и давил бы на СА и РФ, требуя снизить добычу.