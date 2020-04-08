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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2120212121222123
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:11

  Shummi написав:Это у нас конечно офтоп, но что выиграл Трамп и США не ясно Crude Light стоит 24 бакса, себестоимость все говорят в районе 50.
Понятно что штаты будут дотировать ее печатным станком, но это лишь кирпичик в общую систему.
У России серьезный внутренний рынок, и падения цен ан нефть она уже компенсировала девальвацией. А Саудиты пусть попробуют это сделать)))) Страна может закончится в момент

Настоящую себестоимость вам никто не скажет. В РФ утверждали что у них добыча почти дармовая. Около $5-8.
Но это добыча, а с доставкой выходит под $25-30.
И заметьте, они ударили по тормозам сразу, как только саудиты взвинтили добычу и сбросили цену. Поняли, что тягаться будет трудно, и в момент пропали все понты....
С арабами так поступать нельзя. Они не Лукашенко...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:02

  наблюдательный написав:И заметьте, они ударили по тормозам сразу, как только саудиты взвинтили добычу и сбросили цену. Поняли, что тягаться будет трудно, и в момент пропали все понты....
С арабами так поступать нельзя. Они не Лукашенко...


Надо бы для начала знать содержание разговора Трама с Путиным. Причем инициатором был Трамп. С начала года американские фондовые индексы потеряли около 30%. "Хорошая" стартовая позиция в обсуждении проблемы. Какой торг был никто не знает. Саудиты насколько я понимаю добычу не увеличивали, а только озвучили намерения. Саудиты со своими нефтедолларами весьма зависимы от США. Как с ними поступать американцы знают - заморозили активы и вопрос решен.
tumos
 
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