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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2120212121222123 Додано: Пон 13 кві, 2020 17:11 Shummi написав: Это у нас конечно офтоп, но что выиграл Трамп и США не ясно Crude Light стоит 24 бакса, себестоимость все говорят в районе 50.

Понятно что штаты будут дотировать ее печатным станком, но это лишь кирпичик в общую систему.

У России серьезный внутренний рынок, и падения цен ан нефть она уже компенсировала девальвацией. А Саудиты пусть попробуют это сделать)))) Страна может закончится в момент Это у нас конечно офтоп, но что выиграл Трамп и США не ясно Crude Light стоит 24 бакса, себестоимость все говорят в районе 50.Понятно что штаты будут дотировать ее печатным станком, но это лишь кирпичик в общую систему.У России серьезный внутренний рынок, и падения цен ан нефть она уже компенсировала девальвацией. А Саудиты пусть попробуют это сделать)))) Страна может закончится в момент

Настоящую себестоимость вам никто не скажет. В РФ утверждали что у них добыча почти дармовая. Около $5-8.

Но это добыча, а с доставкой выходит под $25-30.

И заметьте, они ударили по тормозам сразу, как только саудиты взвинтили добычу и сбросили цену. Поняли, что тягаться будет трудно, и в момент пропали все понты....

С арабами так поступать нельзя. Они не Лукашенко... Настоящую себестоимость вам никто не скажет. В РФ утверждали что у них добыча почти дармовая. Около $5-8.Но это добыча, а с доставкой выходит под $25-30.И заметьте, они ударили по тормозам сразу, как только саудиты взвинтили добычу и сбросили цену. Поняли, что тягаться будет трудно, и в момент пропали все понты....С арабами так поступать нельзя. Они не Лукашенко... наблюдательный

Повідомлень: 3592 З нами з: 29.04.09 Подякував: 91 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 18:02 наблюдательный написав: И заметьте, они ударили по тормозам сразу, как только саудиты взвинтили добычу и сбросили цену. Поняли, что тягаться будет трудно, и в момент пропали все понты....

С арабами так поступать нельзя. Они не Лукашенко... И заметьте, они ударили по тормозам сразу, как только саудиты взвинтили добычу и сбросили цену. Поняли, что тягаться будет трудно, и в момент пропали все понты....С арабами так поступать нельзя. Они не Лукашенко...



Надо бы для начала знать содержание разговора Трама с Путиным. Причем инициатором был Трамп. С начала года американские фондовые индексы потеряли около 30%. "Хорошая" стартовая позиция в обсуждении проблемы. Какой торг был никто не знает. Саудиты насколько я понимаю добычу не увеличивали, а только озвучили намерения. Саудиты со своими нефтедолларами весьма зависимы от США. Как с ними поступать американцы знают - заморозили активы и вопрос решен.

PS

Не забываем как падают объемы добычи нефти в СА после прилета пару ракет от хуситов на их НПЗ. Надо бы для начала знать содержание разговора Трама с Путиным. Причем инициатором был Трамп. С начала года американские фондовые индексы потеряли около 30%. "Хорошая" стартовая позиция в обсуждении проблемы. Какой торг был никто не знает. Саудиты насколько я понимаю добычу не увеличивали, а только озвучили намерения. Саудиты со своими нефтедолларами весьма зависимы от США. Как с ними поступать американцы знают - заморозили активы и вопрос решен.PSНе забываем как падают объемы добычи нефти в СА после прилета пару ракет от хуситов на их НПЗ. tumos Повідомлень: 1099 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 18:32 tumos написав: Надо бы для начала знать содержание разговора Трама с Путиным. Причем инициатором был Трамп. С начала года американские фондовые индексы потеряли около 30%. "Хорошая" стартовая позиция в обсуждении проблемы. Саудиты насколько я понимаю добычу не увеличивали, а только озвучили намерения. Саудиты со своими нефтедолларами весьма зависимы от США. Как с ними поступать американцы знают - заморозили активы и вопрос решен. Надо бы для начала знать содержание разговора Трама с Путиным. Причем инициатором был Трамп. С начала года американские фондовые индексы потеряли около 30%. "Хорошая" стартовая позиция в обсуждении проблемы. Саудиты насколько я понимаю добычу не увеличивали, а только озвучили намерения. Саудиты со своими нефтедолларами весьма зависимы от США. Как с ними поступать американцы знают - заморозили активы и вопрос решен.

До разговора в верхах, господин Новак несколько раз заявлял что РФ уже не против... Трамп просто эффектно подвёл черту. Выборы на носу...

Что касается саудитов, то как вы сами заметили, достаточно им было сделать громкое заявление, чтобы в РФ сразу поняли, им верховодить уже не дадут...

Вы думаете саудитам нужна дешёвая нефть??

Им нужно было утереть нос руководству и нефте-чиновникам Рф.

Что они успешно и сделали... До разговора в верхах, господин Новак несколько раз заявлял что РФ уже не против... Трамп просто эффектно подвёл черту. Выборы на носу...Что касается саудитов, то как вы сами заметили, достаточно им было сделать громкое заявление, чтобы в РФ сразу поняли, им верховодить уже не дадут...Вы думаете саудитам нужна дешёвая нефть??Им нужно было утереть нос руководству и нефте-чиновникам Рф.Что они успешно и сделали... наблюдательный

Повідомлень: 3592 З нами з: 29.04.09 Подякував: 91 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2120212121222123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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