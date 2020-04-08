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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2120212121222123
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:11

  Shummi написав:Это у нас конечно офтоп, но что выиграл Трамп и США не ясно Crude Light стоит 24 бакса, себестоимость все говорят в районе 50.
Понятно что штаты будут дотировать ее печатным станком, но это лишь кирпичик в общую систему.
У России серьезный внутренний рынок, и падения цен ан нефть она уже компенсировала девальвацией. А Саудиты пусть попробуют это сделать)))) Страна может закончится в момент

Настоящую себестоимость вам никто не скажет. В РФ утверждали что у них добыча почти дармовая. Около $5-8.
Но это добыча, а с доставкой выходит под $25-30.
И заметьте, они ударили по тормозам сразу, как только саудиты взвинтили добычу и сбросили цену. Поняли, что тягаться будет трудно, и в момент пропали все понты....
С арабами так поступать нельзя. Они не Лукашенко...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:02

  наблюдательный написав:И заметьте, они ударили по тормозам сразу, как только саудиты взвинтили добычу и сбросили цену. Поняли, что тягаться будет трудно, и в момент пропали все понты....
С арабами так поступать нельзя. Они не Лукашенко...


Надо бы для начала знать содержание разговора Трама с Путиным. Причем инициатором был Трамп. С начала года американские фондовые индексы потеряли около 30%. "Хорошая" стартовая позиция в обсуждении проблемы. Какой торг был никто не знает. Саудиты насколько я понимаю добычу не увеличивали, а только озвучили намерения. Саудиты со своими нефтедолларами весьма зависимы от США. Как с ними поступать американцы знают - заморозили активы и вопрос решен.
PS
Не забываем как падают объемы добычи нефти в СА после прилета пару ракет от хуситов на их НПЗ.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:32

  tumos написав:Надо бы для начала знать содержание разговора Трама с Путиным. Причем инициатором был Трамп. С начала года американские фондовые индексы потеряли около 30%. "Хорошая" стартовая позиция в обсуждении проблемы. Саудиты насколько я понимаю добычу не увеличивали, а только озвучили намерения. Саудиты со своими нефтедолларами весьма зависимы от США. Как с ними поступать американцы знают - заморозили активы и вопрос решен.

До разговора в верхах, господин Новак несколько раз заявлял что РФ уже не против... Трамп просто эффектно подвёл черту. Выборы на носу...
Что касается саудитов, то как вы сами заметили, достаточно им было сделать громкое заявление, чтобы в РФ сразу поняли, им верховодить уже не дадут...
Вы думаете саудитам нужна дешёвая нефть??
Им нужно было утереть нос руководству и нефте-чиновникам Рф.
Что они успешно и сделали...
наблюдательный
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  #<1 ... 2120212121222123
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