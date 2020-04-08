Shummi написав:Это у нас конечно офтоп, но что выиграл Трамп и США не ясно Crude Light стоит 24 бакса, себестоимость все говорят в районе 50.
Понятно что штаты будут дотировать ее печатным станком, но это лишь кирпичик в общую систему.
У России серьезный внутренний рынок, и падения цен ан нефть она уже компенсировала девальвацией. А Саудиты пусть попробуют это сделать)))) Страна может закончится в момент
Настоящую себестоимость вам никто не скажет. В РФ утверждали что у них добыча почти дармовая. Около $5-8.
Но это добыча, а с доставкой выходит под $25-30.
И заметьте, они ударили по тормозам сразу, как только саудиты взвинтили добычу и сбросили цену. Поняли, что тягаться будет трудно, и в момент пропали все понты....
С арабами так поступать нельзя. Они не Лукашенко...