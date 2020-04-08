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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 13 кві, 2020 17:11
Shummi написав:
Это у нас конечно офтоп, но что выиграл Трамп и США не ясно Crude Light стоит 24 бакса, себестоимость все говорят в районе 50.
Понятно что штаты будут дотировать ее печатным станком, но это лишь кирпичик в общую систему.
У России серьезный внутренний рынок, и падения цен ан нефть она уже компенсировала девальвацией. А Саудиты пусть попробуют это сделать)))) Страна может закончится в момент
Настоящую себестоимость вам никто не скажет. В РФ утверждали что у них добыча почти дармовая. Около $5-8.
Но это добыча, а с доставкой выходит под $25-30.
И заметьте, они ударили по тормозам сразу, как только саудиты взвинтили добычу и сбросили цену. Поняли, что тягаться будет трудно, и в момент пропали все понты....
С арабами так поступать нельзя. Они не Лукашенко...
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наблюдательный
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Додано: Пон 13 кві, 2020 18:02
наблюдательный написав:
И заметьте, они ударили по тормозам сразу, как только саудиты взвинтили добычу и сбросили цену. Поняли, что тягаться будет трудно, и в момент пропали все понты....
С арабами так поступать нельзя. Они не Лукашенко...
Надо бы для начала знать содержание разговора Трама с Путиным. Причем инициатором был Трамп. С начала года американские фондовые индексы потеряли около 30%. "Хорошая" стартовая позиция в обсуждении проблемы. Какой торг был никто не знает. Саудиты насколько я понимаю добычу не увеличивали, а только озвучили намерения. Саудиты со своими нефтедолларами весьма зависимы от США. Как с ними поступать американцы знают - заморозили активы и вопрос решен.
PS
Не забываем как падают объемы добычи нефти в СА после прилета пару ракет от хуситов на их НПЗ.
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tumos
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Додано: Пон 13 кві, 2020 18:32
tumos написав:
Надо бы для начала знать содержание разговора Трама с Путиным. Причем инициатором был Трамп. С начала года американские фондовые индексы потеряли около 30%. "Хорошая" стартовая позиция в обсуждении проблемы. Саудиты насколько я понимаю добычу не увеличивали, а только озвучили намерения. Саудиты со своими нефтедолларами весьма зависимы от США. Как с ними поступать американцы знают - заморозили активы и вопрос решен.
До разговора в верхах, господин Новак несколько раз заявлял что РФ уже не против... Трамп просто эффектно подвёл черту. Выборы на носу...
Что касается саудитов, то как вы сами заметили, достаточно им было сделать громкое заявление, чтобы в РФ сразу поняли, им верховодить уже не дадут...
Вы думаете саудитам нужна дешёвая нефть??
Им нужно было утереть нос руководству и нефте-чиновникам Рф.
Что они успешно и сделали...
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наблюдательный
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:56
Золото пошло выше 1700. Одессита мы потеряли
? Он обещал выйти при 1700 с концами.
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Richi
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Додано: Вів 14 кві, 2020 16:23
Richi написав:
Золото пошло выше 1700. Одессита мы потеряли
? Он обещал выйти при 1700 с концами.
Кто же будет на ходу из поезда выскакивать?
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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heineken
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Додано: Вів 14 кві, 2020 16:30
Proofy написав:
В золото или гривну бежать?
в тушёнку, онли в неё.
Это хбрхбргрбхр мне ещё года три назад советовал)))
Кто-то ему тут соль-спички предлагал выкупить.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:04
Интересно два момента - когда будет отскок и до какого порога.
То, шо он будет, думаю оспаривать никто не будет.
На 1400 в лучшем случае и не надолго.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:44
swan forever написав:
Интересно два момента - когда будет отскок и до какого порога.
То, шо он будет, думаю оспаривать никто не будет.
На 1400 в лучшем случае и не надолго.
Рановато ещё отскакивать.
Амер.деньжата ещё должны попасть на потребительский рынок.
А для этого нужно время. Вот когда переступим через $1800,
тогда можно и вниз посмотреть. Если ФРС опять лихачить не начнёт.
Серебришко уже неплохо стартануло. Майский фьючерс почти 4%.
40% шахт закрыто...
Востаннє редагувалось наблюдательный
в Вів 14 кві, 2020 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:58
heineken написав: Richi написав:
Золото пошло выше 1700. Одессита мы потеряли
? Он обещал выйти при 1700 с концами.
Кто же будет на ходу из поезда выскакивать?
У человека есть план и он следует ему. Это самое лучшее средство против жадности и страха, помогает принимать решения вопреки эмоциям.
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Richi
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