Додано: Вів 14 кві, 2020 17:04

Интересно два момента - когда будет отскок и до какого порога.

То, шо он будет, думаю оспаривать никто не будет.

На 1400 в лучшем случае и не надолго.

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.