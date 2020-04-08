|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:49
proftpd66 написав:
что по золоту? брать?
ИМХО, серебро выгодней брать сейчас. Оно страшно недооценено.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21641
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1498 раз.
- Подякували: 2208 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему