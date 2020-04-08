ИМХО, серебро выгодней брать сейчас. Оно страшно недооценено.
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:49
Додано: Вів 14 кві, 2020 20:00
сейчас 15, серебруха с 1981 до 2003 редко поднималась выше 7, в основном 5.
серебра как говна, не факт что оно подорожает, 20 лет ждать? золото хоть можно продать. НО можно купить чуть-чуть серебра.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 14 кві, 2020 20:23
серебро у нас продают по 25 и покупают по 12.5
при курсе 15
в бирже нет вероятности что оно подорожает, хз
надо платить за обслуживание, брокерский счет 120$ в год, может быть еще комиссии будут, если тупо хранить серебро
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 14 кві, 2020 20:36
прихват продает, это уже тема
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 14 кві, 2020 21:11
Я думаю что окромя нескольких непонятных монет у них ничего нет.
Что откупят у населения, то и продадут. Если себе не оставят.
Пока золотые аффинажеры не обеспечат золотом высшую западную лигу,
а Argor сейчас работает на минимальных оборотах,
то Привату придется постоять в очень длинной очереди.
Но они нос держат по ветру, что уже радует.
Тут недавно уже шла речь, что вскоре многие укр.банки опять
восстановят золотую тему, так как смутные времена наступают,
и золото наверняка будет пользоваться спросом.
Додано: Вів 14 кві, 2020 21:25
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
250, 500. 1000г Серебра можно взять, вдруг подорожает. Но его действительно не продать.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
|