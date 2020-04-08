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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2121212221232124
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:49

  proftpd66 написав:что по золоту? брать?

ИМХО, серебро выгодней брать сейчас. Оно страшно недооценено.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:00

  hxbbgaf написав:
  proftpd66 написав:что по золоту? брать?

ИМХО, серебро выгодней брать сейчас. Оно страшно недооценено.


сейчас 15, серебруха с 1981 до 2003 редко поднималась выше 7, в основном 5.

серебра как говна, не факт что оно подорожает, 20 лет ждать? золото хоть можно продать. НО можно купить чуть-чуть серебра.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:23

серебро у нас продают по 25 и покупают по 12.5

при курсе 15

в бирже нет вероятности что оно подорожает, хз

надо платить за обслуживание, брокерский счет 120$ в год, может быть еще комиссии будут, если тупо хранить серебро
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:36

https://privatbank.ua/ru/mernyye-slitki ... ogo-zolota

прихват продает, это уже тема

Номинал слитка, грамм Курс покупки, грн/1 гр. Курс продажи, грн/1 гр.
10 13.30 44.25
20 12.80 29.40
50 12.65 21.85
100 12.35 18.40
250 11.85 16.50
500 11.20 15.60
1000 11.10 15.50

Курс купли-продажи банковских металлов на 14.04.2020 г.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:11

  proftpd66 написав:прихват продает, это уже тема

Я думаю что окромя нескольких непонятных монет у них ничего нет.
Что откупят у населения, то и продадут. Если себе не оставят.
Пока золотые аффинажеры не обеспечат золотом высшую западную лигу,
а Argor сейчас работает на минимальных оборотах,
то Привату придется постоять в очень длинной очереди.

Но они нос держат по ветру, что уже радует.
Тут недавно уже шла речь, что вскоре многие укр.банки опять
восстановят золотую тему, так как смутные времена наступают,
и золото наверняка будет пользоваться спросом.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:25

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:восстановят золотую тему, так как смутные времена наступают,


250, 500. 1000г Серебра можно взять, вдруг подорожает. Но его действительно не продать.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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