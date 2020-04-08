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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2122212321242125>
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:49

  proftpd66 написав:что по золоту? брать?

ИМХО, серебро выгодней брать сейчас. Оно страшно недооценено.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:00

  hxbbgaf написав:
  proftpd66 написав:что по золоту? брать?

ИМХО, серебро выгодней брать сейчас. Оно страшно недооценено.


сейчас 15, серебруха с 1981 до 2003 редко поднималась выше 7, в основном 5.

серебра как говна, не факт что оно подорожает, 20 лет ждать? золото хоть можно продать. НО можно купить чуть-чуть серебра.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:23

серебро у нас продают по 25 и покупают по 12.5

при курсе 15

в бирже нет вероятности что оно подорожает, хз

надо платить за обслуживание, брокерский счет 120$ в год, может быть еще комиссии будут, если тупо хранить серебро
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:36

https://privatbank.ua/ru/mernyye-slitki ... ogo-zolota

прихват продает, это уже тема

Номинал слитка, грамм Курс покупки, грн/1 гр. Курс продажи, грн/1 гр.
10 13.30 44.25
20 12.80 29.40
50 12.65 21.85
100 12.35 18.40
250 11.85 16.50
500 11.20 15.60
1000 11.10 15.50

Курс купли-продажи банковских металлов на 14.04.2020 г.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:11

  proftpd66 написав:прихват продает, это уже тема

Я думаю что окромя нескольких непонятных монет у них ничего нет.
Что откупят у населения, то и продадут. Если себе не оставят.
Пока золотые аффинажеры не обеспечат золотом высшую западную лигу,
а Argor сейчас работает на минимальных оборотах,
то Привату придется постоять в очень длинной очереди.

Но они нос держат по ветру, что уже радует.
Тут недавно уже шла речь, что вскоре многие укр.банки опять
восстановят золотую тему, так как смутные времена наступают,
и золото наверняка будет пользоваться спросом.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:25

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:восстановят золотую тему, так как смутные времена наступают,


250, 500. 1000г Серебра можно взять, вдруг подорожает. Но его действительно не продать.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:21

  proftpd66 написав:
  наблюдательный написав:восстановят золотую тему, так как смутные времена наступают,


250, 500. 1000г Серебра можно взять, вдруг подорожает. Но его действительно не продать.

Конечно, золото удобнее серебра.
Но когда оно станет многим не по карману, тогда серебро скажет своё слово.
Если его покупать понемногу, то особого убытка не будет.
Но шансы роста цены серебра, быстрее чем цены золота, у него есть.
Тут нужно определиться с личной финансовой стратегией.
Если созрели и чувствуете что нас ждут трудные времена с кратной инфляцией,
то нужно покупать всё что ещё продаётся (из драгметов).
Тогда и душа будет спокойная, и мозг будет понимать, что в конечном итоге
у вас будет товар на руках, а не куча бумаги.
Если нет такой уверенности, так как Трамп что-то там обещает, Европа с колен встаёт, и вообще весна уже на дворе, птички поют, и всё опять будет хорошо, тогда и смотреть в его сторону не стоит.

Извините за лирику... :D
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:51

  proftpd66 написав:
  наблюдательный написав:восстановят золотую тему, так как смутные времена наступают,


250, 500. 1000г Серебра можно взять, вдруг подорожает. Но его действительно не продать.


Вы же общительный человек и активный форумчанин. Неужели не найдете кому продать на столь обширном ресурсе?
Я например на моменте покупаю выше биржи серое.
Так что если что- обращайтесь)
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:56

  наблюдательный написав:
  proftpd66 написав:
  наблюдательный написав:восстановят золотую тему, так как смутные времена наступают,


250, 500. 1000г Серебра можно взять, вдруг подорожает. Но его действительно не продать.

Конечно, золото удобнее серебра.
Но когда оно станет многим не по карману, тогда серебро скажет своё слово.
Если его покупать понемногу, то особого убытка не будет.
Но шансы роста цены серебра, быстрее чем цены золота, у него есть.
Тут нужно определиться с личной финансовой стратегией.
Если созрели и чувствуете что нас ждут трудные времена с кратной инфляцией,
то нужно покупать всё что ещё продаётся (из драгметов).
Тогда и душа будет спокойная, и мозг будет понимать, что в конечном итоге
у вас будет товар на руках, а не куча бумаги.
Если нет такой уверенности, так как Трамп что-то там обещает, Европа с колен встаёт, и вообще весна уже на дворе, птички поют, и всё опять будет хорошо, тогда и смотреть в его сторону не стоит.

Извините за лирику... :D


серебряные памятные монеты , типо независимости Украины, Конституции с тиражом 1000-1500-3000 скорее всего инвестиция на 10 лет минимум? верно?

даже, если всё полностью купить, все 1000 штук и потом продать вряд ли кто-то купит дороже чем НБУ выпустил.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 14 кві, 2020 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:01

  vladus17 написав:
  proftpd66 написав:
  наблюдательный написав:восстановят золотую тему, так как смутные времена наступают,


250, 500. 1000г Серебра можно взять, вдруг подорожает. Но его действительно не продать.


Вы же общительный человек и активный форумчанин. Неужели не найдете кому продать на столь обширном ресурсе?
Я например на моменте покупаю выше биржи серое.
Так что если что- обращайтесь)



если серебро не будет расти? ждать 20 лет пока оно вырастет? с 1981-2003 было не больше 7, в основном по 4, сейчас 15
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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