Додано: Вів 14 кві, 2020 22:21

proftpd66 написав: наблюдательный написав: восстановят золотую тему, так как смутные времена наступают, восстановят золотую тему, так как смутные времена наступают,



250, 500. 1000г Серебра можно взять, вдруг подорожает. Но его действительно не продать. 250, 500. 1000г Серебра можно взять, вдруг подорожает. Но его действительно не продать.

Конечно, золото удобнее серебра.Но когда оно станет многим не по карману, тогда серебро скажет своё слово.Если его покупать понемногу, то особого убытка не будет.Но шансы роста цены серебра, быстрее чем цены золота, у него есть.Тут нужно определиться с личной финансовой стратегией.Если созрели и чувствуете что нас ждут трудные времена с кратной инфляцией,то нужно покупать всё что ещё продаётся (из драгметов).Тогда и душа будет спокойная, и мозг будет понимать, что в конечном итогеу вас будет товар на руках, а не куча бумаги.Если нет такой уверенности, так как Трамп что-то там обещает, Европа с колен встаёт, и вообще весна уже на дворе, птички поют, и всё опять будет хорошо, тогда и смотреть в его сторону не стоит.Извините за лирику...