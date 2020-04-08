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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:08
proftpd66 написав:
если серебро не будет расти? ждать 20 лет пока оно вырастет? с 1981-2003 было не больше 7, в основном по 4, сейчас 15
Будущего я не знаю. А прошлое уже не очень актуально. Имеем то что имеем на моменте. Так что делайте ставку господа!
ПС Из личных наблюдений физическое серебро обычно покупают ювелиры для работы либо нубы начитавшиеся о крахе доллара от хбебегав и ко., третьего не дано.
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