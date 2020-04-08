|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:08
proftpd66 написав:
если серебро не будет расти? ждать 20 лет пока оно вырастет? с 1981-2003 было не больше 7, в основном по 4, сейчас 15
Будущего я не знаю. А прошлое уже не очень актуально. Имеем то что имеем на моменте. Так что делайте ставку господа!
ПС Из личных наблюдений физическое серебро обычно покупают ювелиры для работы либо нубы начитавшиеся о крахе доллара от хбебегав и ко., третьего не дано.
Life is good.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1466
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:29
vladus17 написав: proftpd66 написав:
если серебро не будет расти? ждать 20 лет пока оно вырастет? с 1981-2003 было не больше 7, в основном по 4, сейчас 15
Будущего я не знаю. А прошлое уже не очень актуально. Имеем то что имеем на моменте. Так что делайте ставку господа!
ПС Из личных наблюдений физическое серебро обычно покупают ювелиры для работы либо нубы начитавшиеся о крахе доллара от хбебегав и ко., третьего не дано.
я бы купил платину, но ею НЕ торгую банки в нормальном режиме. 100 грамм на ОЛХ, и 1грамм в банке. Больше нету. Спрэд большой. Биржевое золото/платина/серебро - комиссия. Думаю Никель и Литий для солнечных батарей и аккумуляторов
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2545
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:41
proftpd66 написав:
серебряные памятные монеты , типо независимости Украины, Конституции с тиражом 1000-1500-3000 скорее всего инвестиция на 10 лет минимум? верно?
даже, если всё полностью купить, все 1000 штук и потом продать вряд ли кто-то купит дороже чем НБУ выпустил.
Я в сторону монет никогда не смотрел и, очевидно, смотреть не буду.
Это на больших любителей. Я не о них речь вёл.
Идеальный вариант, это штампованный золотой слиток в 1унцию, или 50,100гр.
Серебро только в слитках. Многие ювелирные фирмы и заводы его покупают.
Продать можно всегда. Дело только в цене вопроса.
А монеты, да. Их выгодно продать будет проблематично.
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 3596
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 393 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 кві, 2020 00:03
proftpd66 написав:
я бы купил платину, но ею НЕ торгую банки в нормальном режиме. 100 грамм на ОЛХ
200грамм на ОЛХ (2 по 100г) то мое
Life is good.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1466
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2545
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|