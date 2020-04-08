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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:08

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  proftpd66 написав:если серебро не будет расти? ждать 20 лет пока оно вырастет? с 1981-2003 было не больше 7, в основном по 4, сейчас 15

Будущего я не знаю. А прошлое уже не очень актуально. Имеем то что имеем на моменте. Так что делайте ставку господа!

ПС Из личных наблюдений физическое серебро обычно покупают ювелиры для работы либо нубы начитавшиеся о крахе доллара от хбебегав и ко., третьего не дано.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:29

  vladus17 написав:
  proftpd66 написав:если серебро не будет расти? ждать 20 лет пока оно вырастет? с 1981-2003 было не больше 7, в основном по 4, сейчас 15

Будущего я не знаю. А прошлое уже не очень актуально. Имеем то что имеем на моменте. Так что делайте ставку господа!

ПС Из личных наблюдений физическое серебро обычно покупают ювелиры для работы либо нубы начитавшиеся о крахе доллара от хбебегав и ко., третьего не дано.


я бы купил платину, но ею НЕ торгую банки в нормальном режиме. 100 грамм на ОЛХ, и 1грамм в банке. Больше нету. Спрэд большой. Биржевое золото/платина/серебро - комиссия. Думаю Никель и Литий для солнечных батарей и аккумуляторов
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:41

  proftpd66 написав:серебряные памятные монеты , типо независимости Украины, Конституции с тиражом 1000-1500-3000 скорее всего инвестиция на 10 лет минимум? верно?

даже, если всё полностью купить, все 1000 штук и потом продать вряд ли кто-то купит дороже чем НБУ выпустил.

Я в сторону монет никогда не смотрел и, очевидно, смотреть не буду.
Это на больших любителей. Я не о них речь вёл.
Идеальный вариант, это штампованный золотой слиток в 1унцию, или 50,100гр.
Серебро только в слитках. Многие ювелирные фирмы и заводы его покупают.
Продать можно всегда. Дело только в цене вопроса.
А монеты, да. Их выгодно продать будет проблематично.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:03

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  proftpd66 написав:я бы купил платину, но ею НЕ торгую банки в нормальном режиме. 100 грамм на ОЛХ

200грамм на ОЛХ (2 по 100г) то мое ;)
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:47

  vladus17 написав:
  proftpd66 написав:я бы купил платину, но ею НЕ торгую банки в нормальном режиме. 100 грамм на ОЛХ

200грамм на ОЛХ (2 по 100г) то мое ;)


с такой торговлей далеко не заедешь :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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