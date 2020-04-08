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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:08
proftpd66 написав:
если серебро не будет расти? ждать 20 лет пока оно вырастет? с 1981-2003 было не больше 7, в основном по 4, сейчас 15
Будущего я не знаю. А прошлое уже не очень актуально. Имеем то что имеем на моменте. Так что делайте ставку господа!
ПС Из личных наблюдений физическое серебро обычно покупают ювелиры для работы либо нубы начитавшиеся о крахе доллара от хбебегав и ко., третьего не дано.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 23:29
vladus17 написав: proftpd66 написав:
если серебро не будет расти? ждать 20 лет пока оно вырастет? с 1981-2003 было не больше 7, в основном по 4, сейчас 15
Будущего я не знаю. А прошлое уже не очень актуально. Имеем то что имеем на моменте. Так что делайте ставку господа!
ПС Из личных наблюдений физическое серебро обычно покупают ювелиры для работы либо нубы начитавшиеся о крахе доллара от хбебегав и ко., третьего не дано.
я бы купил платину, но ею НЕ торгую банки в нормальном режиме. 100 грамм на ОЛХ, и 1грамм в банке. Больше нету. Спрэд большой. Биржевое золото/платина/серебро - комиссия. Думаю Никель и Литий для солнечных батарей и аккумуляторов
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Вів 14 кві, 2020 23:41
proftpd66 написав:
серебряные памятные монеты , типо независимости Украины, Конституции с тиражом 1000-1500-3000 скорее всего инвестиция на 10 лет минимум? верно?
даже, если всё полностью купить, все 1000 штук и потом продать вряд ли кто-то купит дороже чем НБУ выпустил.
Я в сторону монет никогда не смотрел и, очевидно, смотреть не буду.
Это на больших любителей. Я не о них речь вёл.
Идеальный вариант, это штампованный золотой слиток в 1унцию, или 50,100гр.
Серебро только в слитках. Многие ювелирные фирмы и заводы его покупают.
Продать можно всегда. Дело только в цене вопроса.
А монеты, да. Их выгодно продать будет проблематично.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 00:03
Дел
Востаннє редагувалось vladus17
в Сер 15 кві, 2020 08:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 08:44
А я никуда и не еду
Я вон уже золото слил по 1500...
Так там хоть прибыль неплохая вышла.
А платину в убыток темболее сливать не планирую.
Так что увы... будем подождать-с
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Додано: Сер 15 кві, 2020 09:00
наблюдательный написав:
До разговора в верхах, господин Новак несколько раз заявлял что РФ уже не против...
Верно никто не был против. Только обратим внимание на то, что условия и обстоятельства изменились по отношению к марту 2020. К соглашению ОПЕК+ присоединились ранее неуправляемая Мексика и прочие добывающие страны.
наблюдательный написав:
Трамп просто эффектно подвёл черту. Выборы на носу...
Действительно фактор выборов тоже не плюс в разговорах с позиции силы. Ему бы обеспокоиться судьбой Боинга.
наблюдательный написав:
Что касается саудитов, то как вы сами заметили, достаточно им было сделать громкое заявление, чтобы в РФ сразу поняли, им верховодить уже не дадут...
Вы думаете саудитам нужна дешёвая нефть??
Им нужно было утереть нос руководству и нефте-чиновникам Рф.
Что они успешно и сделали...
Занятно как при сверстанном бюджете, в котором заложена цена порядка $83, саудиты решили играть в долгую против РФ.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 09:31
Richi написав:
Золото пошло выше 1700. Одессита мы потеряли
? Он обещал выйти при 1700 с концами.
еще буквально кусочек остался
хотя все познается в сравнении
не смог отказаться от всей прелести
за более чем 15 летнее наблюдение и участие понял одну, казалось бы очевидную вещь, которую упрямо не могут понять многие участники обсужденийсчитать виртуальные деньги бессмысленно
если бы купленное по 700 лежало до сих пор то получил бы только 1000 на унции
а серебро пускай лежит
когда золото будет стоить ниже 1100 снова начну потихоньку покупать
а пока мне нужны именно доллары
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Сер 15 кві, 2020 09:41
Richi написав: heineken написав: Richi написав:
Золото пошло выше 1700. Одессита мы потеряли
? Он обещал выйти при 1700 с концами.
Кто же будет на ходу из поезда выскакивать?
У человека есть план и он следует ему. Это самое лучшее средство против жадности и страха, помогает принимать решения вопреки эмоциям.
я не часто плюсую
но это именно этот случай
не нужно жадничать или бояться заработать меньше
купил/продал/купил/продал как у классиков
посчитал что хватает - купил то что хотел
я все сказал
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:04
наблюдательный написав: proftpd66 написав:
серебряные памятные монеты , типо независимости Украины, Конституции с тиражом 1000-1500-3000 скорее всего инвестиция на 10 лет минимум? верно?
даже, если всё полностью купить, все 1000 штук и потом продать вряд ли кто-то купит дороже чем НБУ выпустил.
Я в сторону монет никогда не смотрел и, очевидно, смотреть не буду.
Это на больших любителей. Я не о них речь вёл.
Идеальный вариант, это штампованный золотой слиток в 1унцию, или 50,100гр.
Серебро только в слитках. Многие ювелирные фирмы и заводы его покупают.
Продать можно всегда. Дело только в цене вопроса.
А монеты, да. Их выгодно продать будет проблематично.
Велика різниця в ціні - пам"ятні монети ( це нумізматика ) і інвестиційні - це просто срібло . Їх і НБУ продає по зовсім різним цінам . Інвестиційні дорожчають постійно - саме як монети . Зараз архістратиг 2011 року продають в 2-3 рази дорожче номінального . Хоча багато не продаси так . В крайньому випадку - як просто срібло ...
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