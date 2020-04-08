tumos написав:Занятно как при сверстанном бюджете, в котором заложена цена порядка $83, саудиты решили играть в долгую против РФ.
Казну ведь можно пополнять не только за счёт цены, но и за счёт увеличения продаж, увеличив свою долю на рынке. У них и запасы имеются. $170 млрд в трежерис, и $300 млрд. в фонде суверенного благосостояния. Они даже сейчас предлагают Китаю и остальным азиатам новую скидку: Как следует из документа, майские цены для поставок в Азию снижены на $2,95-$5,5 за баррель. Для рынка США цены выросли на $2,50-$4,2. Для Европы цены остались на прежнем уровне https://tass.ru/ekonomika/8230037 Что касается Боинга,то там всё просто. 600млрд. от ФРС, и вопрос решён. И не только с Боингом. Наливают всем...
proftpd66 написав:если серебро не будет расти? ждать 20 лет пока оно вырастет? с 1981-2003 было не больше 7, в основном по 4, сейчас 15
Вы денежную массу видели в 80-х и сейчас? Во сколько десятков раз она выросла? Ничего, что тогда гос. долг США был стабильно 30-50%, а сейчас 120 и летит вверх, что тогда у них был околонулевой торговый баланс, что в конце 90-х они умудрились нарисовать даже профицит бюджета, а не гиганский дефицит, и само собой, ни о каких КуЕ и раздаче денег всем подряд триллионами тогда не было и речи, так что о тех временах можно забыть, да и официальная инфляция в США даже с 80-х более чем втрое, а серебро в 80-м было 50 (сравнивать надо не с экстремумами, а со средними значениями, взять даже 10 в 80-х, то есть сейчас это 33).