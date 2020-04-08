Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2123212421252126 Додано: Сер 15 кві, 2020 10:40 tumos написав: Занятно как при сверстанном бюджете, в котором заложена цена порядка $83, саудиты решили играть в долгую против РФ. Занятно как при сверстанном бюджете, в котором заложена цена порядка $83, саудиты решили играть в долгую против РФ.

Казну ведь можно пополнять не только за счёт цены, но и за счёт увеличения продаж, увеличив свою долю на рынке. У них и запасы имеются.

$170 млрд в трежерис, и $300 млрд. в фонде суверенного благосостояния.

Они даже сейчас предлагают Китаю и остальным азиатам новую скидку:

Как следует из документа, майские цены для поставок в Азию снижены на $2,95-$5,5 за баррель. Для рынка США цены выросли на $2,50-$4,2. Для Европы цены остались на прежнем уровне

https://tass.ru/ekonomika/8230037

Что касается Боинга,то там всё просто.

600млрд. от ФРС, и вопрос решён.

И не только с Боингом. Наливают всем... Казну ведь можно пополнять не только за счёт цены, но и за счёт увеличения продаж, увеличив свою долю на рынке. У них и запасы имеются.$170 млрд в трежерис, и $300 млрд. в фонде суверенного благосостояния.Они даже сейчас предлагают Китаю и остальным азиатам новую скидку:Как следует из документа, майские цены для поставок в Азию снижены на $2,95-$5,5 за баррель. Для рынка США цены выросли на $2,50-$4,2. Для Европы цены остались на прежнем уровнеЧто касается Боинга,то там всё просто.600млрд. от ФРС, и вопрос решён.И не только с Боингом. Наливают всем... наблюдательный

Повідомлень: 3598 З нами з: 29.04.09 Подякував: 91 раз. Подякували: 393 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 11:07 vladus17 написав: А я никуда и не еду

Я вон уже золото слил по 1500...

А я никуда и не едуЯ вон уже золото слил по 1500...

По 1340, вы хотели сказать? По 1340, вы хотели сказать? hxbbgaf Повідомлень: 21651 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1499 раз. Подякували: 2209 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 11:12 odessit2007 написав: а пока мне нужны именно доллары а пока мне нужны именно доллары

Смотрите статистику последних 2-х недель (ползунок надо опустить чуть ниже и просмотреть последующие таблички):

https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/

и делайте выводы Смотрите статистику последних 2-х недель (ползунок надо опустить чуть ниже и просмотреть последующие таблички):и делайте выводы hxbbgaf Повідомлень: 21651 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1499 раз. Подякували: 2209 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 11:17 proftpd66 написав: если серебро не будет расти? ждать 20 лет пока оно вырастет? с 1981-2003 было не больше 7, в основном по 4, сейчас 15 если серебро не будет расти? ждать 20 лет пока оно вырастет? с 1981-2003 было не больше 7, в основном по 4, сейчас 15

Вы денежную массу видели в 80-х и сейчас? Во сколько десятков раз она выросла? Ничего, что тогда гос. долг США был стабильно 30-50%, а сейчас 120 и летит вверх, что тогда у них был околонулевой торговый баланс, что в конце 90-х они умудрились нарисовать даже профицит бюджета, а не гиганский дефицит, и само собой, ни о каких КуЕ и раздаче денег всем подряд триллионами тогда не было и речи, так что о тех временах можно забыть, да и официальная инфляция в США даже с 80-х более чем втрое, а серебро в 80-м было 50 (сравнивать надо не с экстремумами, а со средними значениями, взять даже 10 в 80-х, то есть сейчас это 33). Вы денежную массу видели в 80-х и сейчас? Во сколько десятков раз она выросла? Ничего, что тогда гос. долг США был стабильно 30-50%, а сейчас 120 и летит вверх, что тогда у них был околонулевой торговый баланс, что в конце 90-х они умудрились нарисовать даже профицит бюджета, а не гиганский дефицит, и само собой, ни о каких КуЕ и раздаче денег всем подряд триллионами тогда не было и речи, так что о тех временах можно забыть, да и официальная инфляция в США даже с 80-х более чем втрое, а серебро в 80-м было 50 (сравнивать надо не с экстремумами, а со средними значениями, взять даже 10 в 80-х, то есть сейчас это 33). hxbbgaf Повідомлень: 21651 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1499 раз. Подякували: 2209 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 12:38 наблюдательный написав:

Казну ведь можно пополнять не только за счёт цены, но и за счёт увеличения продаж, увеличив свою долю на рынке. Казну ведь можно пополнять не только за счёт цены, но и за счёт увеличения продаж, увеличив свою долю на рынке.

Полагаю есть изъян в этом плане. Готов ли рынок принять эти излишки ? Полагаю есть изъян в этом плане. Готов ли рынок принять эти излишки ? tumos Повідомлень: 1101 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 13:35 tumos написав: наблюдательный написав:

Казну ведь можно пополнять не только за счёт цены, но и за счёт увеличения продаж, увеличив свою долю на рынке. Казну ведь можно пополнять не только за счёт цены, но и за счёт увеличения продаж, увеличив свою долю на рынке.

Полагаю есть изъян в этом плане. Готов ли рынок принять эти излишки ? Полагаю есть изъян в этом плане. Готов ли рынок принять эти излишки ?

Потребитель купит нефть у того, кто предложит более низкую цену.

Остальные будут сворачивать производство, и отдыхать.

Это закон капитализма, который OPEC пытается зарегулировать.

Но в том колхозе трудно проконтролировать все трудодни,

поэтому всегда найдутся желающие что-то украсть с колхозного поля.

Пока там пошли трещины. А дальше, вполне вероятно,

все разбредутся по своим углам.

История знает много таких примеров.

От развала империй до краха мега корпораций.



P.S.

Тема нефти довольна обширная, и углубляться в её детали

особого смысла нет, так как тема этой ветки совсем иная. Потребитель купит нефть у того, кто предложит более низкую цену.Остальные будут сворачивать производство, и отдыхать.Это закон капитализма, который OPEC пытается зарегулировать.Но в том колхозе трудно проконтролировать все трудодни,поэтому всегда найдутся желающие что-то украсть с колхозного поля.Пока там пошли трещины. А дальше, вполне вероятно,все разбредутся по своим углам.История знает много таких примеров.От развала империй до краха мега корпораций.P.S.Тема нефти довольна обширная, и углубляться в её деталиособого смысла нет, так как тема этой ветки совсем иная. наблюдательный

Повідомлень: 3598 З нами з: 29.04.09 Подякував: 91 раз. Подякували: 393 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2123212421252126 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: ТупУм