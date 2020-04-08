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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2123212421252126
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:40

  tumos написав:Занятно как при сверстанном бюджете, в котором заложена цена порядка $83, саудиты решили играть в долгую против РФ.

Казну ведь можно пополнять не только за счёт цены, но и за счёт увеличения продаж, увеличив свою долю на рынке. У них и запасы имеются.
$170 млрд в трежерис, и $300 млрд. в фонде суверенного благосостояния.
Они даже сейчас предлагают Китаю и остальным азиатам новую скидку:
Как следует из документа, майские цены для поставок в Азию снижены на $2,95-$5,5 за баррель. Для рынка США цены выросли на $2,50-$4,2. Для Европы цены остались на прежнем уровне
https://tass.ru/ekonomika/8230037
Что касается Боинга,то там всё просто.
600млрд. от ФРС, и вопрос решён.
И не только с Боингом. Наливают всем...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:07

  vladus17 написав:А я никуда и не еду 8)
Я вон уже золото слил по 1500...

По 1340, вы хотели сказать?
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:12

  odessit2007 написав:а пока мне нужны именно доллары

Смотрите статистику последних 2-х недель (ползунок надо опустить чуть ниже и просмотреть последующие таблички):
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
и делайте выводы
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:17

  proftpd66 написав:если серебро не будет расти? ждать 20 лет пока оно вырастет? с 1981-2003 было не больше 7, в основном по 4, сейчас 15

Вы денежную массу видели в 80-х и сейчас? Во сколько десятков раз она выросла? Ничего, что тогда гос. долг США был стабильно 30-50%, а сейчас 120 и летит вверх, что тогда у них был околонулевой торговый баланс, что в конце 90-х они умудрились нарисовать даже профицит бюджета, а не гиганский дефицит, и само собой, ни о каких КуЕ и раздаче денег всем подряд триллионами тогда не было и речи, так что о тех временах можно забыть, да и официальная инфляция в США даже с 80-х более чем втрое, а серебро в 80-м было 50 (сравнивать надо не с экстремумами, а со средними значениями, взять даже 10 в 80-х, то есть сейчас это 33).
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:38

  наблюдательный написав:
Казну ведь можно пополнять не только за счёт цены, но и за счёт увеличения продаж, увеличив свою долю на рынке.

Полагаю есть изъян в этом плане. Готов ли рынок принять эти излишки ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:35

  tumos написав:
  наблюдательный написав:
Казну ведь можно пополнять не только за счёт цены, но и за счёт увеличения продаж, увеличив свою долю на рынке.

Полагаю есть изъян в этом плане. Готов ли рынок принять эти излишки ?

Потребитель купит нефть у того, кто предложит более низкую цену.
Остальные будут сворачивать производство, и отдыхать.
Это закон капитализма, который OPEC пытается зарегулировать.
Но в том колхозе трудно проконтролировать все трудодни,
поэтому всегда найдутся желающие что-то украсть с колхозного поля.
Пока там пошли трещины. А дальше, вполне вероятно,
все разбредутся по своим углам.
История знает много таких примеров.
От развала империй до краха мега корпораций.

P.S.
Тема нефти довольна обширная, и углубляться в её детали
особого смысла нет, так как тема этой ветки совсем иная.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:07

  proftpd66 написав:я бы купил платину, но ею НЕ торгую банки в нормальном режиме. 100 грамм на ОЛХ


  vladus17 написав:
  proftpd66 написав:
  vladus17 написав:200грамм на ОЛХ (2 по 100г) то мое ;)


с такой торговлей далеко не заедешь :lol:

А я никуда и не еду 8)

Я вон уже золото слил по 1500...

Так там хоть прибыль неплохая вышла.
А платину в убыток темболее сливать не планирую.
Так что увы... будем подождать-с



платину сейчас никто не продает и не покупает.

на бирже была 650, сейчас 730. Банк продавал по 1грамму по 1000. И Вы 100грамм по ~1000 (если я правильно подсчитал). Можно было бы купить лучше биржевую платину по 650 и за обслуживание еще купить 120$ в год + комиссии. Вдруг она подскочит с 650 до 1300 и сразу продать. А у нас никто толком не продает по реальной цене.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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