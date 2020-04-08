Додано: Суб 18 кві, 2020 19:57

vladus17 написав: Ювелирка - 19 век, здесь соглашусь. Но пока есть спрос, будет и предложение и возможность на этом зарабатывать. Ювелирка - 19 век, здесь соглашусь. Но пока есть спрос, будет и предложение и возможность на этом зарабатывать.

Глупости. У ювелирки есть свои положительные моменты.Во-первых, ювелирку можно использовать по ее прямому назначению - носить и выпендриваться - и при этом учитывать её в личном ЗВР.Во-вторых, ювелирку, купленную не так давно по цене золота $200, которая доставила тебе моральное удовлетворение от ношения, все равно очень даже выгодно отнести в скупку сейчас, где пересчитают золото по цене $1700.Т.е. если купил тогда унцевый браслет за $500, поносил его 20 лет и сдал сейчас в скупку, если сильно припекло, уже за $1500.Тоже самое и сейчас. Купи его за $2.000 своей овце, пусть она порадуется и думает, что ты её обожаешь, а через 10 лет заберешь его у нее и сдашь за $20.000.В-третьих, ювелирные изделия на инвестиции и в ЗВР часто покупают не очень богатые люди и те, у которых нет возможности покупать большие слитки или монеты. Купил цепочку за $100 - в шкатулку, купил колечко за $150 - туда же, и т.д. Курочка по зернышку клюет. Пока шкатулка заполнится, золото вырастет в 10 раз. И кобра твоя визжит от радости и рассказывает своим подругам, что ты от нее без ума и постоянно озолачиваешь на почве любви. Все бабы дуры, они не догадываются, что это ты таким образом делаешь себе накопления с десятилетним горизонтом.