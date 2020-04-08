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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 18 кві, 2020 19:57
vladus17 написав:
Ювелирка - 19 век, здесь соглашусь. Но пока есть спрос, будет и предложение и возможность на этом зарабатывать.
Глупости. У ювелирки есть свои положительные моменты.
Во-первых, ювелирку можно использовать по ее прямому назначению - носить и выпендриваться - и при этом учитывать её в личном ЗВР.
Во-вторых, ювелирку, купленную не так давно по цене золота $200, которая доставила тебе моральное удовлетворение от ношения, все равно очень даже выгодно отнести в скупку сейчас, где пересчитают золото по цене $1700.
Т.е. если купил тогда унцевый браслет за $500, поносил его 20 лет и сдал сейчас в скупку, если сильно припекло, уже за $1500.
Тоже самое и сейчас. Купи его за $2.000 своей овце, пусть она порадуется и думает, что ты её обожаешь, а через 10 лет заберешь его у нее и сдашь за $20.000.
В-третьих, ювелирные изделия на инвестиции и в ЗВР часто покупают не очень богатые люди и те, у которых нет возможности покупать большие слитки или монеты. Купил цепочку за $100 - в шкатулку, купил колечко за $150 - туда же, и т.д. Курочка по зернышку клюет. Пока шкатулка заполнится, золото вырастет в 10 раз. И кобра твоя визжит от радости и рассказывает своим подругам, что ты от нее без ума и постоянно озолачиваешь на почве любви. Все бабы дуры, они не догадываются, что это ты таким образом делаешь себе накопления с десятилетним горизонтом.
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Додано: Суб 18 кві, 2020 20:28
Libo
Кроме черных рэперов (или рэперов что под них косят), кто теперь понтуется ювелиркой? Я думаю, только те кто застрял мысленно в 90х.
Сейчас айфонами понтуються и моноколесами с вейпами, но никак не ювелиркой.
Кому повезло купить в начале 00х - молодец. А купил бы слитки был бы еще больше молодец (в раза 2). Что касается тех кто купил 8-9лет назад, они в жестком пролете даже сейчас после стольких лет.
Life is good.
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vladus17
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Додано: Суб 18 кві, 2020 21:57
Порассуждаю по-дилетантски: ювелирку стоило бы купить в виде "стоков", как одежду и всё прочее берут с огромными скидками, чтобы постепенно продать с большИми скидками, а может и просто - со скидками (:
Очевидно, что ювелирные стоки, если вы не из тематической тусовки - это вакуумный конь в сфере или как там говорится. Но в целом - это нормальная идея - посмотреть, какие из сфер производства наиболее тяжело будут восстанавливаться после кризиса, из-за разрушения производственных цепочек, - и скупить за шапку сухарей ихние склады путем убедительного убеждения. А потом (от слова потом) их реализовать с наценкой на порядок. Пример, знакомый каждому, - советские радиолампы, кто в курсе их текущих цен. Это очень рабочая схема, я когда-то пересекался с человеком, который по всей Европе скупал стоки за копейки, а реализовывал в восточной европе. Оптом! Главное в его схеме то, что товаром была совсем не одежда, и не автотранспорт, а самые разные промтовары, которые производителю проще утилизировать, чем пустить перепроизводство на рынок ЕС. Он мне т.о. ярко показал, что денежные "депозиты" бывают очень разные, и по характеру, и доходности - он это так и называл "вложить свободные средства", а основной бизнес - совсем иной.
Коллеги! Если у кого-то эта мысль зацепилась хоть за одну извилину, прошу поделиться соображениями, где сейчас налицо перепроизводство и склады завалены, а потом будет кирдык самому производству. Глядишь, родится рабочая концепция. Нефть не предлагать (;
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Astacus
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Додано: Суб 18 кві, 2020 22:07
vladus17 написав:
Сейчас айфонами понтуються и моноколесами с вейпами, но никак не ювелиркой.
Кому повезло купить в начале 00х - молодец. А купил бы слитки был бы еще больше молодец (в раза 2). Что касается тех кто купил 8-9лет назад, они в жестком пролете даже сейчас после стольких лет.
Интересно, сколько тот айфон будет стоить через 9 лет?
Думаю что пролёт будет ещё жестче...
Индусы экономят около 30% своих доходов,
в то время как американцы только 5%. Большая часть этой экономии
в ювелирном золоте.
В долгосрочной перспективе индусы могут оказаться
даже в лучшем положении, чем китайцы...
Этот кризис уже многим проветрит мозги.
В том плане что если жить только сегодняшним днём, и понтоваться всякой ерундой, то очень быстро эти понты могут поменяться на ходьбу с протянутой рукой...
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наблюдательный
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Додано: Суб 18 кві, 2020 22:10
vladus17 написав: наблюдательный написав:
Мир ждёт лавина дефолтов, и чтобы их купировать нужно будет печатать денег
всё больше и больше, так как уже понятно какой вариант борьбы с депрессией мировые элиты выбрали.
Это ваше мнение, вы сделали ставку соответственно,и пока в выиграше. Но что будет дальше - никто не знает.
Прибыль еще не зафиксировали, профит виртуальный пока.
Тут вопрос, в чем считать прибыль. Вы ее считаете в виртуальных либо бумажных фантиках, печатние которых ничем не ограничено, а кто-то считает в более реальных вещах.
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Додано: Суб 18 кві, 2020 23:15
Что по Вашему есть реальная вещь???
Я так понимаю, если мы актив приобрели за деньги, то прибыль/ убыток считаем в деньгах!!!
А вы недавно в Ощадбанк рулоны туалетной бумаги носили или золотые слитки, или другую какую-то реальную вещь???
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VitaliyN
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Додано: Суб 18 кві, 2020 23:39
VitaliyN написав:
Против Золота как драгмета не имею ничего против. Мое мнение, повторяю много раз, оно на пике своей цены, все риски уже заложены.
Поэтому его покупку, именно в данном периоде времени, я называю "Зло!"
Т.е. всё самое худшее позади?
Какие риски заложены?
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Додано: Суб 18 кві, 2020 23:52
VitaliyN написав:
Что по Вашему есть реальная вещь???
Я так понимаю, если мы актив приобрели за деньги, то прибыль/ убыток считаем в деньгах!!!
А вы недавно в Ощадбанк рулоны туалетной бумаги носили или золотые слитки, или другую какую-то реальную вещь???
То, чего нельзя насоздавать неограниченное количество и что имеет стоимость и себестоимость само собой, а не только в виде расписки под чьи-то обещания (пусть даже ФРС). А если вы за советские рубли в 80-х приобрели актив, предлагаете и сейчас в них считать? Или за купончики в 90-х.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 01:00
Astacus написав:
Очевидно, что ювелирные стоки, если вы не из тематической тусовки - это вакуумный конь в сфере или как там говорится. Но в целом - это нормальная идея - посмотреть, какие из сфер производства наиболее тяжело будут восстанавливаться после кризиса, из-за разрушения производственных цепочек, - и скупить за шапку сухарей ихние склады путем убедительного убеждения. А потом (от слова потом) их реализовать с наценкой на порядок. Пример, знакомый каждому, - советские радиолампы, кто в курсе их текущих цен. Это очень рабочая схема, я когда-то пересекался с человеком, который по всей Европе скупал стоки за копейки, а реализовывал в восточной европе. Оптом! Главное в его схеме то, что товаром была совсем не одежда, и не автотранспорт, а самые разные промтовары, которые производителю проще утилизировать, чем пустить перепроизводство на рынок ЕС. Он мне т.о. ярко показал, что денежные "депозиты" бывают очень разные, и по характеру, и доходности - он это так и называл "вложить свободные средства", а основной бизнес - совсем иной.
я позвонил банкам слитки сейчас в дефиците, даже серебро, заводы все стали. Ювелирка не имеет сроков годности, вряд ли кто-то будет продавать "золотые яйцы" и в прямом и в переносном смысла. Но идея понятная. Спасибо.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Нед 19 кві, 2020 01:05
Libo написав: vladus17 написав:
Ювелирка - 19 век, здесь соглашусь. Но пока есть спрос, будет и предложение и возможность на этом зарабатывать.
Глупости. У ювелирки есть свои положительные моменты.
Во-первых, ювелирку можно использовать по ее прямому назначению - носить и выпендриваться - и при этом учитывать её в личном ЗВР.
Во-вторых, ювелирку, купленную не так давно по цене золота $200, которая доставила тебе моральное удовлетворение от ношения, все равно очень даже выгодно отнести в скупку сейчас, где пересчитают золото по цене $1700.
Т.е. если купил тогда унцевый браслет за $500, поносил его 20 лет и сдал сейчас в скупку, если сильно припекло, уже за $1500.
Тоже самое и сейчас. Купи его за $2.000 своей овце, пусть она порадуется и думает, что ты её обожаешь, а через 10 лет заберешь его у нее и сдашь за $20.000.
В-третьих, ювелирные изделия на инвестиции и в ЗВР часто покупают не очень богатые люди и те, у которых нет возможности покупать большие слитки или монеты. Купил цепочку за $100 - в шкатулку, купил колечко за $150 - туда же, и т.д. Курочка по зернышку клюет. Пока шкатулка заполнится, золото вырастет в 10 раз. И кобра твоя визжит от радости и рассказывает своим подругам, что ты от нее без ума и постоянно озолачиваешь на почве любви. Все бабы дуры, они не догадываются, что это ты таким образом делаешь себе накопления с десятилетним горизонтом.
у меня нет жены. Молодых девушек сделал дьявол, по этому им надо дарить платину с брильянтами
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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