Мы скатываемся в совсем уж суровый оффтоп, но я продолжу, т.к. тут принцип с валютным рынком общий.Нет никакого смысла пытаться проецировать текущую ситуацию на долгосрочную перспективу. Если сегодня курс пошел вверх, это не значит, что он теперь будет идти вверх всегда. Если сегодня нефть дешевая, это не значит, что она останется дешевой всегда. За 5-9 лет цены могут взлететь, упасть и снова взлететь.У меня другие сведения.Американские грузоперевозки вошли в общий кризис прямо из локального кризиса перепроизводства. Машины в избытке. Был небольшой всплеска спроса по отдельным категориям грузов, при котором цены точечно приподнялись, но он уже прошел. Работы у перевозчиков очень мало.Узким местом при ажиотажном спросе на некоторые грузы товаров, насколько мне известно, стала перевалка. Не оказалось достаточно мощностей, чтобы имеющиеся грузовики загружать.Вопрос энергетического баланса при дальнейшем развитии аферы с электромобилями на валютной ветке совсем уж не в тему. Можем разбавить этим оффтопом политическую панику в выходные

Война против дизеля заканчивается?

Федеральное агентство по окружающей среде нуждается в объяснениях Превышение лимита несмотря на блокировку - государственный секретарь: запреты на вождение дизельного двигателя, таким образом, не обсуждаются





Запрет дизельного топлива (символ изображения)

Автомобильный Клуб Германии / Shutterstock / Riko Best Diesel Ban (Иконка Изображение)



Суббота, 18 апреля 2020 года, 18:49



Сторонники спорных запретов на вождение дизельных двигателей получают демпфирование: несмотря на значительное сокращение автомобильного движения, уровень оксида азота остается высоким, что фактически опровергает основу запретов на дизельное топливо. Теперь четкое заявление поступило от Министерства транспорта.



Несмотря на меньшие объемы трафика из-за коронного кризиса, уровни диоксида азота в центрах Германии в Германии все еще сравнительно высоки. Согласно случайной оценке новостного журнала FOCUS по данным о качестве воздуха, полученных Федеральным агентством по окружающей среде (UBA) за последние десять недель, значения содержания оксида азота на Штутгарте в Неккарторе и Ландсхутер-аллее в Мюнхене первоначально постепенно снижались после отключения короны 23 марта, но затем увеличивались обратно на.

Превышен лимит, несмотря на блокировку



В солнечный Великий четверг (9 апреля), согласно данным UBA, нагрузка на Неккартор составляла 60, а на Ландсхутер-Аллее - 90 микрограммов, что почти в шесть или три раза выше, чем в ветреный день в феврале. FOCUS сообщает, что значения также увеличились частично по сравнению с предыдущим годом. Государственный секретарь парламента Федеральному министру транспорта Штеффен Билгер (ХДС) сказал FOCUS: «На мой взгляд, вопрос о запретах на вождение дизельного двигателя в настоящее время окончательно снят с рассмотрения. Почему значения оксида азота не падают, несмотря на быстрое сокращение трафика, возникают вопросы, которые ответственные природоохранные органы должны выяснить ".

«Ответственные природоохранные органы должны уточнить это»



Представитель экологической политики СвДП Джудит Скудельни также раскритиковала запреты на вождение: «Что интересно в измеренных значениях, так это то, что меньший трафик не является гарантией чистого воздуха». По данным FOCUS, UBA указало, что ветер, температура и осадки также влияли на качество воздуха. Период также был слишком коротким, чтобы оценить последствия останова. Снижение выбросов из-за сокращения трафика и промышленного производства, естественно, влияет на качество воздуха.

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