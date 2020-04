Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 2132213321342135> Додано: Нед 19 кві, 2020 10:21 С ювелиркой это спам. Там огромная наценка к цене металла, а примут у вас ее в лучшем случае по цене металла, поэтому инвестиция это не очень, для этого есть слитки.

Я так понимаю, если мы актив приобрели за деньги, то прибыль/ убыток считаем в деньгах!!!

А вы недавно в Ощадбанк рулоны туалетной бумаги носили или золотые слитки, или другую какую-то реальную вещь??? Что по Вашему есть реальная вещь???Я так понимаю, если мы актив приобрели за деньги, то прибыль/ убыток считаем в деньгах!!!А вы недавно в Ощадбанк рулоны туалетной бумаги носили или золотые слитки, или другую какую-то реальную вещь???

То, чего нельзя насоздавать неограниченное количество и что имеет стоимость и себестоимость само собой, а не только в виде расписки под чьи-то обещания (пусть даже ФРС). А если вы за советские рубли в 80-х приобрели актив, предлагаете и сейчас в них считать? Или за кончики в 90-х. То, чего нельзя насоздавать неограниченное количество и что имеет стоимость и себестоимость само собой, а не только в виде расписки под чьи-то обещания (пусть даже ФРС). А если вы за советские рубли в 80-х приобрели актив, предлагаете и сейчас в них считать? Или за кончики в 90-х.

Купон и т.д.. Нет сейчас такого средства платежа! По этому бред не несите.

Повторюсь, прибыль/ убыток весь мир считает в деньгах , т.е в средствах платежа на данный момент, т.е в валютах .

Вы в чем собрались считать? В каких реальных вещах у которых есть стоимость и себестоимость? К тому же себестоимость и стоимость сама собой не возникает, профффффесор новых экономических наук Вы наш! И в чём Вы измеряете стоимость и себестоимость??? В слитках, рулонах, тоннах??? Нет у Вас ответа....

Христос Воскрес! Купон и т.д.. Нет сейчас такого средства платежа! По этому бред не несите.Повторюсь, прибыль/ убыток весь мир считает в деньгах , т.е в средствах платежа на данный момент, т.е в валютах .Вы в чем собрались считать? В каких реальных вещах у которых есть стоимость и себестоимость? К тому же себестоимость и стоимость сама собой не возникает, профффффесор новых экономических наук Вы наш! И в чём Вы измеряете стоимость и себестоимость??? В слитках, рулонах, тоннах??? Нет у Вас ответа....Христос Воскрес! VitaliyN Повідомлень: 119 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 10:45 Richi написав: VitaliyN написав: Против Золота как драгмета не имею ничего против. Мое мнение, повторяю много раз, оно на пике своей цены, все риски уже заложены.

Поэтому его покупку, именно в данном периоде времени, я называю "Зло!" Против Золота как драгмета не имею ничего против. Мое мнение, повторяю много раз, оно на пике своей цены, все риски уже заложены.Поэтому его покупку, именно в данном периоде времени, я называю "Зло!"

Т.е. всё самое худшее позади? Какие риски заложены? Т.е. всё самое худшее позади?Какие риски заложены?

Да вот же как раз в разгаре! На то что идет эмиссия валют для поддержки бизнеса, активов, расчетов по долгам, и возможно будет идти дальше... Золото уже отреагировало ( мое мнение) , а вот все остальное - нет!

Додано: Нед 19 кві, 2020 11:51

viewtopic.php?p=4941490#p4941490



говорят, что дизель снят с эмбарго. Таким образом, если дизель вернется из-за дешевой нефти, то платина может подскочить.





proftpd66 написав: Сибарит написав: proftpd66 написав: спасибо за ответ. Я имел ввиду более стратегический вопрос на 5-9 лет. спасибо за ответ. Я имел ввиду более стратегический вопрос на 5-9 лет.

Мы скатываемся в совсем уж суровый оффтоп, но я продолжу, т.к. тут принцип с валютным рынком общий.

Нет никакого смысла пытаться проецировать текущую ситуацию на долгосрочную перспективу. Если сегодня курс пошел вверх, это не значит, что он теперь будет идти вверх всегда. Если сегодня нефть дешевая, это не значит, что она останется дешевой всегда. За 5-9 лет цены могут взлететь, упасть и снова взлететь.

proftpd66 написав: В США говорят что из-за большого спроса, спрос на грузовики вырос, так как не успеваю довозить. Этот "кризис" наоборот ускорит товарооборот продуктов питания. В США говорят что из-за большого спроса, спрос на грузовики вырос, так как не успеваю довозить. Этот "кризис" наоборот ускорит товарооборот продуктов питания.

У меня другие сведения.

Американские грузоперевозки вошли в общий кризис прямо из локального кризиса перепроизводства. Машины в избытке. Был небольшой всплеска спроса по отдельным категориям грузов, при котором цены точечно приподнялись, но он уже прошел. Работы у перевозчиков очень мало.

Узким местом при ажиотажном спросе на некоторые грузы товаров, насколько мне известно, стала перевалка. Не оказалось достаточно мощностей, чтобы имеющиеся грузовики загружать.



Вопрос энергетического баланса при дальнейшем развитии аферы с электромобилями на валютной ветке совсем уж не в тему. Можем разбавить этим оффтопом политическую панику в выходные Мы скатываемся в совсем уж суровый оффтоп, но я продолжу, т.к. тут принцип с валютным рынком общий.Нет никакого смысла пытаться проецировать текущую ситуацию на долгосрочную перспективу. Если сегодня курс пошел вверх, это не значит, что он теперь будет идти вверх всегда. Если сегодня нефть дешевая, это не значит, что она останется дешевой всегда. За 5-9 лет цены могут взлететь, упасть и снова взлететь.У меня другие сведения.Американские грузоперевозки вошли в общий кризис прямо из локального кризиса перепроизводства. Машины в избытке. Был небольшой всплеска спроса по отдельным категориям грузов, при котором цены точечно приподнялись, но он уже прошел. Работы у перевозчиков очень мало.Узким местом при ажиотажном спросе на некоторые грузы товаров, насколько мне известно, стала перевалка. Не оказалось достаточно мощностей, чтобы имеющиеся грузовики загружать.Вопрос энергетического баланса при дальнейшем развитии аферы с электромобилями на валютной ветке совсем уж не в тему. Можем разбавить этим оффтопом политическую панику в выходные



Мой вопрос связан с дизельным двигателем, потому что платина используется в дизельных двигателях. Вопрос связан с металлами.

Если дизельные двигатели НЕ будут производить из-за высокой нефти, то спрос будет на никель и литий - электромобили. А если наоборот, нефть будет почти бесплатная , то значит будет спросит на палладий (в бензиновых двигателях) и платину. Можно в портфеле использовать эти метали... Мой вопрос связан с дизельным двигателем, потому чтоиспользуется в дизельных двигателях. Вопрос связан с металлами.Если дизельные двигатели НЕ будут производить из-за высокой нефти, то спрос будет на- электромобили. А если наоборот, нефть будет почти бесплатная , то значит будет спросит на(в бензиновых двигателях) и. Можно в портфеле использовать эти метали...



Война против дизеля заканчивается?



https://foren.germany.ru/auto/f/3647270 ... apsed&sb=5



https://www.focus.de/auto/news/focus-17 ... 91310.html



Umweltbundesamt in ErklärungsnotGrenzwert-Überschreitung trotz Lockdown - Staatssekretär: „Diesel-Fahrverbote sind damit vom Tisch“



Startseite

Teilen

E-Mail

Kommentare

Mehr



Diesel-Verbot (Symbolbild)

Automobilclub von Deutschland / Shutterstock / Riko Best Diesel-Verbot (Symbolbild)



Samstag, 18.04.2020, 18:49



Die Befürworter der umstrittenen Diesel-Fahrverbote erhalten einen Dämpfer: Trotz massiver Reduzierung des PKW-Verkehrs bleiben Stickoxid-Werte hoch, was die Basis der Diesel-Verbote quasi widerlegt. Aus dem Verkehrsministerium kommt jetzt eine klare Aussage.



Trotz des geringeren Verkehrsaufkommens wegen der Coronakrise sind die Stickstoffdioxidwerte in den deutschen Innenstädten weiterhin vergleichsweise hoch. Wie eine stichprobenartige Auswertung des Nachrichtenmagazins FOCUS von Luftqualitätsdaten des Umweltbundesamtes (UBA) der vergangenen zehn Wochen ergibt, nahmen die Stickoxidwerte beispielsweise am Stuttgarter Neckartor und an der Landshuter Allee in München nach dem Corona-Shutdown am 23. März zunächst schrittweise ab, stiegen aber anschließend wieder an.

Grenzwert-Überschreitung trotz Lockdown



Am sonnigen Gründonnerstag (9. April) lag die Belastung am Neckartor laut UBA-Daten mit 60 und an der Landshuter Allee mit 90 Mikrogramm knapp sechs- beziehungsweise dreimal so hoch wie an einem windigen Tag im Februar. Auch im Jahresvergleich sind die Werte zum Teil gestiegen, wie der FOCUS meldet. Der Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesverkehrsminister, Steffen Bilger (CDU), sagte dem FOCUS: „Das Thema Diesel-Fahrverbote ist aus meiner Sicht damit endgültig vom Tisch. Warum die Stickoxid-Werte trotz rapidem Verkehrsrückgang nicht sinken, wirft Fragen auf, die die zuständigen Umweltbehörden klären müssen.“

"Das müssen die zuständigen Umweltbehörden klären"



Auch die umweltpolitische Sprecherin der FDP, Judith Skudelny, kritisierte Fahrverbote: „Interessant an den Messwerten ist, dass weniger Verkehr kein Garant für saubere Luft ist.“ Sie plädierte im FOCUS dennoch für „bestmögliche Filtersysteme“ bei neuen Fahrzeugen. Das UBA verwies laut FOCUS darauf, dass auch Wind, Temperaturen und Niederschlag sich auf die Luftqualität auswirkten. Der Zeitraum sei außerdem noch zu kurz, um Effekte des Shutdowns beurteilen zu können. Ein Rückgang der Emissionen durch weniger Verkehr und Industrieproduktion wirke sich aber selbstverständlich auf die Luftqualität aus.

Blutregen am Wochenende: Einige Landesteile erleben ein seltenes Wetter-Phänomen





Федеральное агентство по окружающей среде нуждается в объяснениях Превышение лимита несмотря на блокировку - государственный секретарь: запреты на вождение дизельного двигателя, таким образом, не обсуждаются





Запрет дизельного топлива (символ изображения)

Автомобильный Клуб Германии / Shutterstock / Riko Best Diesel Ban (Иконка Изображение)



Суббота, 18 апреля 2020 года, 18:49



Сторонники спорных запретов на вождение дизельных двигателей получают демпфирование: несмотря на значительное сокращение автомобильного движения, уровень оксида азота остается высоким, что фактически опровергает основу запретов на дизельное топливо. Теперь четкое заявление поступило от Министерства транспорта.



Несмотря на меньшие объемы трафика из-за коронного кризиса, уровни диоксида азота в центрах Германии в Германии все еще сравнительно высоки. Согласно случайной оценке новостного журнала FOCUS по данным о качестве воздуха, полученных Федеральным агентством по окружающей среде (UBA) за последние десять недель, значения содержания оксида азота на Штутгарте в Неккарторе и Ландсхутер-аллее в Мюнхене первоначально постепенно снижались после отключения короны 23 марта, но затем увеличивались обратно на.

Превышен лимит, несмотря на блокировку



В солнечный Великий четверг (9 апреля), согласно данным UBA, нагрузка на Неккартор составляла 60, а на Ландсхутер-Аллее - 90 микрограммов, что почти в шесть или три раза выше, чем в ветреный день в феврале. FOCUS сообщает, что значения также увеличились частично по сравнению с предыдущим годом. Государственный секретарь парламента Федеральному министру транспорта Штеффен Билгер (ХДС) сказал FOCUS: «На мой взгляд, вопрос о запретах на вождение дизельного двигателя в настоящее время окончательно снят с рассмотрения. Почему значения оксида азота не падают, несмотря на быстрое сокращение трафика, возникают вопросы, которые ответственные природоохранные органы должны выяснить ".

«Ответственные природоохранные органы должны уточнить это»



Представитель экологической политики СвДП Джудит Скудельни также раскритиковала запреты на вождение: «Что интересно в измеренных значениях, так это то, что меньший трафик не является гарантией чистого воздуха». По данным FOCUS, UBA указало, что ветер, температура и осадки также влияли на качество воздуха. Период также был слишком коротким, чтобы оценить последствия останова. Снижение выбросов из-за сокращения трафика и промышленного производства, естественно, влияет на качество воздуха.

я веду там дискуссию

говорят, что дизель снят с эмбарго. Таким образом, если дизель вернется из-за дешевой нефти, то платина может подскочить.

http://goo.gl/XOrCSn

Додано: Нед 19 кві, 2020 11:52 Re: Горячие новости по драгоценным металлам VitaliyN написав: Золото уже отреагировало ( мое мнение) , а вот все остальное - нет! Золото уже отреагировало ( мое мнение) , а вот все остальное - нет!

Тоже придерживаюсь аналогичного мнения. Сейчас даже есть смысл продать подорожавшее что бы купить подешевевшее ,например недвигу, со временем.

Додано: Нед 19 кві, 2020 12:01 proftpd66 написав: я веду там дискуссию

viewtopic.php?p=4941490#p4941490



говорят, что дизель снят с эмбарго. Таким образом, если дизель вернется из-за дешевой нефти, то платина может подскочить.

я веду там дискуссиюговорят, что дизель снят с эмбарго. Таким образом, если дизель вернется из-за дешевой нефти, то платина может подскочить.

Может Вы там и продолжите вести дискуссию?!

viewtopic.php?p=4941490#p4941490



говорят, что дизель снят с эмбарго. Таким образом, если дизель вернется из-за дешевой нефти, то платина может подскочить.

я веду там дискуссиюговорят, что дизель снят с эмбарго. Таким образом, если дизель вернется из-за дешевой нефти, то платина может подскочить.

Может Вы там и продолжите вести дискуссию?! Может Вы там и продолжите вести дискуссию?! Richi Повідомлень: 1416 З нами з: 25.09.08 Подякував: 594 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 15:07 Re: Горячие новости по драгоценным металлам На счет снятия запрета дизеля в крупных городах Германии- это новость гуд! Не слышал, проверим...

Поделюсь вот какими соображениями. Палладий взлетел до небес на дефиците. И дефицит никуда не исчезнет в ближайшие несколько лет несмотря на падение производства бенз двигателей. Рудники закрываются по всем металлам. Есть инфа что в катализаторе бенз двиг несколько % палладия начали замещать платной. В теории паладий можно платной заменить полностью и некоторые производители начали об этом думать. Пока паладий подростал и не стал ракетой никто не суетился. Процесс от разработок до сертификации самого катализатора конечно долгий и дорогостоящий. Но когда разница в металлах х 3 , начали чесать репу... Если получиться, палладий и платина +/- сравняются в районе среднего...

Не получится, ну значит не получится!

Ну а трудноизвлекаемость, нераскрученность как золото, хоть и драгмет, да и профицит его не такой большой как у серебра может сыграть !!! VitaliyN Повідомлень: 119 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 19:21 VitaliyN написав: hxbbgaf написав: VitaliyN написав: Что по Вашему есть реальная вещь???

Я так понимаю, если мы актив приобрели за деньги, то прибыль/ убыток считаем в деньгах!!!

А вы недавно в Ощадбанк рулоны туалетной бумаги носили или золотые слитки, или другую какую-то реальную вещь??? Что по Вашему есть реальная вещь???Я так понимаю, если мы актив приобрели за деньги, то прибыль/ убыток считаем в деньгах!!!А вы недавно в Ощадбанк рулоны туалетной бумаги носили или золотые слитки, или другую какую-то реальную вещь???

То, чего нельзя насоздавать неограниченное количество и что имеет стоимость и себестоимость само собой, а не только в виде расписки под чьи-то обещания (пусть даже ФРС). А если вы за советские рубли в 80-х приобрели актив, предлагаете и сейчас в них считать? Или за кончики в 90-х. То, чего нельзя насоздавать неограниченное количество и что имеет стоимость и себестоимость само собой, а не только в виде расписки под чьи-то обещания (пусть даже ФРС). А если вы за советские рубли в 80-х приобрели актив, предлагаете и сейчас в них считать? Или за кончики в 90-х.

Купон и т.д.. Нет сейчас такого средства платежа! По этому бред не несите.

Повторюсь, прибыль/ убыток весь мир считает в деньгах , т.е в средствах платежа на данный момент, т.е в валютах .

Вы в чем собрались считать? В каких реальных вещах у которых есть стоимость и себестоимость? К тому же себестоимость и стоимость сама собой не возникает, профффффесор новых экономических наук Вы наш! И в чём Вы измеряете стоимость и себестоимость??? В слитках, рулонах, тоннах??? Нет у Вас ответа....

Христос Воскрес! Купон и т.д.. Нет сейчас такого средства платежа! По этому бред не несите.Повторюсь, прибыль/ убыток весь мир считает в деньгах , т.е в средствах платежа на данный момент, т.е в валютах .Вы в чем собрались считать? В каких реальных вещах у которых есть стоимость и себестоимость? К тому же себестоимость и стоимость сама собой не возникает, профффффесор новых экономических наук Вы наш! И в чём Вы измеряете стоимость и себестоимость??? В слитках, рулонах, тоннах??? Нет у Вас ответа....Христос Воскрес!

А кто дает гарантию, что даже через месяц будет такое средство платежа как доллар? Ну, хорошо, возьмите гривну, такое средство платежа есть! Но если в ней ситать прибыль, то в шоколаде сейчас даже те, кто на пике в 2011-м купил золото.

Уже лучше в том же золоте тогда измерять. У него есть и стоимость, и себестоимость добычи. А кто дает гарантию, что даже через месяц будет такое средство платежа как доллар? Ну, хорошо, возьмите гривну, такое средство платежа есть! Но если в ней ситать прибыль, то в шоколаде сейчас даже те, кто на пике в 2011-м купил золото.Уже лучше в том же золоте тогда измерять. У него есть и стоимость, и себестоимость добычи. hxbbgaf Повідомлень: 21679 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1508 раз. Подякували: 2213 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 23:15 hxbbgaf написав: VitaliyN написав: Что по Вашему есть реальная вещь???

Я так понимаю, если мы актив приобрели за деньги, то прибыль/ убыток считаем в деньгах!!!

А вы недавно в Ощадбанк рулоны туалетной бумаги носили или золотые слитки, или другую какую-то реальную вещь??? Что по Вашему есть реальная вещь???Я так понимаю, если мы актив приобрели за деньги, то прибыль/ убыток считаем в деньгах!!!А вы недавно в Ощадбанк рулоны туалетной бумаги носили или золотые слитки, или другую какую-то реальную вещь???



А кто дает гарантию, что даже через месяц будет такое средство платежа как доллар? Ну, хорошо, возьмите гривну, такое средство платежа есть! Но если в ней ситать прибыль, то в шоколаде сейчас даже те, кто на пике в 2011-м купил золото.

Уже лучше в том же золоте тогда измерять. У него есть и стоимость, и себестоимость добычи. А кто дает гарантию, что даже через месяц будет такое средство платежа как доллар? Ну, хорошо, возьмите гривну, такое средство платежа есть! Но если в ней ситать прибыль, то в шоколаде сейчас даже те, кто на пике в 2011-м купил золото.Уже лучше в том же золоте тогда измерять. У него есть и стоимость, и себестоимость добычи.

Вот тут и кроется дьявол...

Свои финансы либо ЗВР, как тут описали ( как будто они МВФ), измеряйте как хотите!

Но есть одно но, золото либо другой драгмет не является средством платежа!

А в Украине средство платежа - гривна, установлено законом!

Прикинь-те, мой бизнес зарабатывает в гривне и налоги платит в гривне...

Если минус - убыток считаем в гривне!

Золотодобывающий * Полюс* в России зарабатывает в рублях и налоги платит в рублях!

Ферэкспо котируется на Лондоне в пенсах/ акция, прибыль/ убыток считает в фунтах. Я от туда выскочил в сентябре! И есть от туда очень хороший кэш.

Курица на Лондоне( пусть Вас не смущает) в долларах котируется.

Очень много гривен, хочу Вам заметить, намного лучше чем мало золота, серебра, или валюты.

Я сам не храню деньги... Не советую и другим! Но покупать здесь я буду за гривну, а покупать там я буду за зелень. И в платину я зашёл не за слитки/туалетную бумагу, а за зелень ( расписки ФРС, как Вы говорите). Движение - это все!

Золото - зло! Вот тут и кроется дьявол...Свои финансы либо ЗВР, как тут описали ( как будто они МВФ), измеряйте как хотите!Но есть одно но, золото либо другой драгмет не является средством платежа!А в Украине средство платежа - гривна, установлено законом!Прикинь-те, мой бизнес зарабатывает в гривне и налоги платит в гривне...Если минус - убыток считаем в гривне!Золотодобывающий * Полюс* в России зарабатывает в рублях и налоги платит в рублях!Ферэкспо котируется на Лондоне в пенсах/ акция, прибыль/ убыток считает в фунтах. Я от туда выскочил в сентябре! И есть от туда очень хороший кэш.Курица на Лондоне( пусть Вас не смущает) в долларах котируется.Очень много гривен, хочу Вам заметить, намного лучше чем мало золота, серебра, или валюты.Я сам не храню деньги... Не советую и другим! Но покупать здесь я буду за гривну, а покупать там я буду за зелень. И в платину я зашёл не за слитки/туалетную бумагу, а за зелень ( расписки ФРС, как Вы говорите). Движение - это все!Золото - зло! VitaliyN Повідомлень: 119 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 05:07 VitaliyN написав: hxbbgaf написав: VitaliyN написав: Что по Вашему есть реальная вещь???

Я так понимаю, если мы актив приобрели за деньги, то прибыль/ убыток считаем в деньгах!!!

А вы недавно в Ощадбанк рулоны туалетной бумаги носили или золотые слитки, или другую какую-то реальную вещь??? Что по Вашему есть реальная вещь???Я так понимаю, если мы актив приобрели за деньги, то прибыль/ убыток считаем в деньгах!!!А вы недавно в Ощадбанк рулоны туалетной бумаги носили или золотые слитки, или другую какую-то реальную вещь???



А кто дает гарантию, что даже через месяц будет такое средство платежа как доллар? Ну, хорошо, возьмите гривну, такое средство платежа есть! Но если в ней ситать прибыль, то в шоколаде сейчас даже те, кто на пике в 2011-м купил золото.

Уже лучше в том же золоте тогда измерять. У него есть и стоимость, и себестоимость добычи. А кто дает гарантию, что даже через месяц будет такое средство платежа как доллар? Ну, хорошо, возьмите гривну, такое средство платежа есть! Но если в ней ситать прибыль, то в шоколаде сейчас дажеУже лучше в том же золоте тогда измерять. У него есть и стоимость, и себестоимость добычи.

Вот тут и кроется дьявол...

Свои финансы либо ЗВР, как тут описали ( как будто они МВФ), измеряйте как хотите!

Но есть одно но, золото либо другой драгмет не является средством платежа!

А в Украине средство платежа - гривна, установлено законом!

Прикинь-те, мой бизнес зарабатывает в гривне и налоги платит в гривне...

Если минус - убыток считаем в гривне!

Золотодобывающий * Полюс* в России зарабатывает в рублях и налоги платит в рублях!

Ферэкспо котируется на Лондоне в пенсах/ акция, прибыль/ убыток считает в фунтах. Я от туда выскочил в сентябре! И есть от туда очень хороший кэш.

Курица на Лондоне( пусть Вас не смущает) в долларах котируется.

Очень много гривен, хочу Вам заметить, намного лучше чем мало золота, серебра, или валюты.

Я сам не храню деньги... Не советую и другим! Но покупать здесь я буду за гривну, а покупать там я буду за зелень. И в платину я зашёл не за слитки/туалетную бумагу, а за зелень ( расписки ФРС, как Вы говорите). Движение - это все!

Золото - зло! Вот тут и кроется дьявол...Свои финансы либо ЗВР, как тут описали ( как будто они МВФ), измеряйте как хотите!Но есть одно но, золото либо другой драгмет не является средством платежа!А в Украине средство платежа - гривна, установлено законом!Прикинь-те, мой бизнес зарабатывает в гривне и налоги платит в гривне...Если минус - убыток считаем в гривне!Золотодобывающий * Полюс* в России зарабатывает в рублях и налоги платит в рублях!Ферэкспо котируется на Лондоне в пенсах/ акция, прибыль/ убыток считает в фунтах. Я от туда выскочил в сентябре! И есть от туда очень хороший кэш.Курица на Лондоне( пусть Вас не смущает) в долларах котируется.Очень много гривен, хочу Вам заметить, намного лучше чем мало золота, серебра, или валюты.Я сам не храню деньги... Не советую и другим! Но покупать здесь я буду за гривну, а покупать там я буду за зелень. И в платину я зашёл не за слитки/туалетную бумагу, а за зелень ( расписки ФРС, как Вы говорите). Движение - это все!Золото - зло!



Если правильно спекулировать , то с 2011 года гривна выигрывает. Может быть не опытные инвесторы тёряли на гривне . Некоторые совершали суицид. То в этом случае гривна проигрывает .



Если грубить и взять интервал времени 100 лет:



1) Гривна не выигрывает. Инфляция. не будет такой валюты . И доллар не выигрывает . ФРС печатайте от 3% до 10% в год от всей массы..

2) золото окислиться , но можно переплавить.

3) алмаз и просто камень выиграет . Он хранится в земле из сверх новой звёзды .

4) недвижимость - бетон выиграет, будет давать амортизация.



Есть минусы, во всем, налог на надвигу и хранения золота и камней.



Жертвы от коронавируса, это 1-7%. Если бы жертв было 50-70%. У меня есть сомнения что выиграли бы доллар гривна . Очень много если. Если, если, если, если, если , если . Если правильно спекулировать , то с 2011 года гривна выигрывает. Может быть не опытные инвесторы тёряли на гривне . Некоторые совершали суицид. То в этом случае гривна проигрывает .Если грубить и взять интервал времени 100 лет:1) Гривна не выигрывает. Инфляция. не будет такой валюты . И доллар не выигрывает . ФРС печатайте от 3% до 10% в год от всей массы..2) золото окислиться , но можно переплавить.3) алмаз и просто камень выиграет . Он хранится в земле из сверх новой звёзды .4) недвижимость - бетон выиграет, будет давать амортизация.Есть минусы, во всем, налог на надвигу и хранения золота и камней.Жертвы от коронавируса, это 1-7%. Если бы жертв было 50-70%. У меня есть сомнения что выиграли бы доллар гривна . Очень много если. Если, если, если, если, если , если .

http://goo.gl/XOrCSn

