СМИ: Сразу несколько стран потребовали у США своё золото
Золотом могут спекулировать Россия и Китай . Золото можем урасть. Горбачев обвалил золото, точнее, не дал ему рост.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 20 кві, 2020 06:47
СМИ: Сразу несколько стран потребовали у США своё золото
Золотом могут спекулировать Россия и Китай . Золото можем урасть. Горбачев обвалил золото, точнее, не дал ему рост.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 20 кві, 2020 07:28
Какие именно страны потребовали ? Список в студию
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 20 кві, 2020 08:29
КНР.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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