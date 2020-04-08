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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2132213321342135
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 06:47

https://zen.yandex.ru/media/zakonodatel ... 74e893ac72



СМИ: Сразу несколько стран потребовали у США своё золото

Золотом могут спекулировать Россия и Китай . Золото можем урасть. Горбачев обвалил золото, точнее, не дал ему рост.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 07:28

  proftpd66 написав:https://zen.yandex.ru/media/zakonodatel/smi-srazu-neskolko-stran-potrebovali-u-ssha-svoe-zoloto-5e9b91973baf6874e893ac72



СМИ: Сразу несколько стран потребовали у США своё золото

Золотом могут спекулировать Россия и Китай . Золото можем урасть. Горбачев обвалил золото, точнее, не дал ему рост.

Какие именно страны потребовали ? Список в студию :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 08:29

  Ukrainian написав:
  proftpd66 написав:https://zen.yandex.ru/media/zakonodatel/smi-srazu-neskolko-stran-potrebovali-u-ssha-svoe-zoloto-5e9b91973baf6874e893ac72



СМИ: Сразу несколько стран потребовали у США своё золото

Золотом могут спекулировать Россия и Китай . Золото можем урасть. Горбачев обвалил золото, точнее, не дал ему рост.

Какие именно страны потребовали ? Список в студию :lol:


КНР.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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