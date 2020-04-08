СМИ: Сразу несколько стран потребовали у США своё золото
Золотом могут спекулировать Россия и Китай . Золото можем урасть. Горбачев обвалил золото, точнее, не дал ему рост.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 20 кві, 2020 06:47
СМИ: Сразу несколько стран потребовали у США своё золото
Золотом могут спекулировать Россия и Китай . Золото можем урасть. Горбачев обвалил золото, точнее, не дал ему рост.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 20 кві, 2020 07:28
Какие именно страны потребовали ? Список в студию
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 20 кві, 2020 08:29
КНР.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 20 кві, 2020 10:11
С укр.шулерами лучше дело не иметь, так как ихние мозги заточены на воровство. Они могут похоронить любой бизнес. Как только Костю Живаго обьъявили в розыск, за то что раздербанил свой банк ФиК, так сразу обвалился и его Феррэкспо.
И где гарантия что такого не будет с курицей?
Лучше бы купили Амазон, о котором тут писали ещё полтора года назад
Горячие новости по драгоценным металлам
Сейчас Безос поднимает миллиарды в день, и будет поднимать и дальше, пока эта зараза не пройдёт.
Можно и в движении потерять штаны. Особенно сейчас.
А сидя в золоте может они и останутся.
Додано: Пон 20 кві, 2020 11:06
Кто отменил овернайт до восстребования 10-17%? В грн ? Сейчас 10-12%
Срочный депозит реально опасный
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 20 кві, 2020 11:51
Думаю что китаёзам сейчас нужно молчать и сопеть в две дырочки, а не что-то ещё требовать.Их скоро начнут раздевать...
О наказании Китая уже начали говорить Трамп и Макрон.
Германия тоже не против...
Главный редактор крупнейшей немецкой газеты Bild в четверг начал полную лобовую атаку на коммунистического президента Китая Си Цзиньпина за то, что его режим лгал о вспышке коронавируса...
Обращаясь к президенту Китая, немецкий редактор написал:
«Вы, ваше правительство и ваши ученые давно должны были знать, что коронавирус очень заразен, но вы оставили мир в неведении об этом. Исследователи попросили узнать, что происходит в Ухани. Вы были слишком горды и слишком националистичны, чтобы говорить правду, что, по вашему мнению, было национальным позором ».
Вы правите с помощью надзора. Вы закрываете каждую газету и веб-сайт, критически относящийся к Вам, а не киоски, где продаётся суп из летучих мышей. Вы не только следите за своими людьми, вы подвергаете их опасности - а вместе с ними и остальной мир.
И нация, которая не свободна, не является творческой. Нация, которая не является инновационной, ничего не изобретает. Вот почему вы сделали свою страну чемпионом мира по краже интеллектуальной собственности.......».
Бестселлер Bild подсчитал до публикации статьи Райхельта, что Китай должен Германии 149 миллиардов евро за ущерб от коронавируса, что вызвало гневную реакцию китайского посольства в Берлине. По словам Bild, компенсация должна составить 1784 евро на человека, если ВВП Германии упадет на 4,2 процента....
Додано: Пон 20 кві, 2020 12:52
Китай тоже крепко держит США за яйки. Если будут сливать трежеря и покупать золото, то это очень чревавто. Особенно в условиях, когда Китай поборол вирус, а США нет.
Додано: Пон 20 кві, 2020 14:19
Ещё ни одна страна в мире вирус не поборола. Это всё китайская показуха.
«Давайте не будем столь наивны, чтобы утверждать, что они справились гораздо лучше нас», — сказал французский лидер. Он добавил, что совершенно точно существуют вещи, о которых мир всё еще не знает.
Сейчас только чуть чуть замедлились темпы распространения этой заразы, а
народ уже начал расслабляться.
Но как только снимут ограничения, вспышки могут начаться опять.
А то что Китай нарвался, уже понятно.
Сейчас международные суды будут завалены исками против него.
На кону триллионы долларов...
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