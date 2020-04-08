Додано: Пон 20 кві, 2020 11:51

proftpd66 написав: Ukrainian написав: proftpd66 написав: https://zen.yandex.ru/media/zakonodatel/smi-srazu-neskolko-stran-potrebovali-u-ssha-svoe-zoloto-5e9b91973baf6874e893ac72



СМИ: Сразу несколько стран потребовали у США своё золото



Золотом могут спекулировать Россия и Китай . Золото можем урасть. Горбачев обвалил золото, точнее, не дал ему рост. https://zen.yandex.ru/media/zakonodatel/smi-srazu-neskolko-stran-potrebovali-u-ssha-svoe-zoloto-5e9b91973baf6874e893ac72СМИ: Сразу несколько стран потребовали у США своё золотоЗолотом могут спекулировать Россия и Китай . Золото можем урасть. Горбачев обвалил золото, точнее, не дал ему рост.

Какие именно страны потребовали ? Список в студию Какие именно страны потребовали ? Список в студию



КНР. КНР.

Думаю что китаёзам сейчас нужно молчать и сопеть в две дырочки, а не что-то ещё требовать.Их скоро начнут раздевать...О наказании Китая уже начали говорить Трамп и Макрон.Германия тоже не против...Главный редактор крупнейшей немецкой газеты Bild в четверг начал полную лобовую атаку на коммунистического президента Китая Си Цзиньпина за то, что его режим лгал о вспышке коронавируса...Обращаясь к президенту Китая, немецкий редактор написал:«Вы, ваше правительство и ваши ученые давно должны были знать, что коронавирус очень заразен, но вы оставили мир в неведении об этом. Исследователи попросили узнать, что происходит в Ухани. Вы были слишком горды и слишком националистичны, чтобы говорить правду, что, по вашему мнению, было национальным позором ».Вы правите с помощью надзора. Вы закрываете каждую газету и веб-сайт, критически относящийся к Вам, а не киоски, где продаётся суп из летучих мышей. Вы не только следите за своими людьми, вы подвергаете их опасности - а вместе с ними и остальной мир.И нация, которая не свободна, не является творческой. Нация, которая не является инновационной, ничего не изобретает. Вот почему вы сделали свою страну чемпионом мира по краже интеллектуальной собственности.......».Бестселлер Bild подсчитал до публикации статьи Райхельта, что Китай должен Германии 149 миллиардов евро за ущерб от коронавируса, что вызвало гневную реакцию китайского посольства в Берлине. По словам Bild, компенсация должна составить 1784 евро на человека, если ВВП Германии упадет на 4,2 процента....