Майская нефть в Штатах покупается по 0,3 за баррель!!! Когда некоторые эксперты говорили что возможен отрицательный результат при переполнение хранилищ. К прогнозу отнесся скептически... А тут и оно и так быстро! Я в шоке!
VitaliyN написав: Я нет... И не лезу туда. А в Ферэкспо разбираюсь. За 2,5 года получил 3 раза дивы. А в момент выхода общая прибыль около 300%. Ну был момент годичной давности на счет обвала... Признаюсь честно # очко# играло, но на панику не поддался. Вы вот на скорую руку нашли новость про жеваго и обвал акций годичной давности и решили блеснуть эрудицией... И решили больше не заморачиваться. Инфу о том что падение меньше чем за месяц отыгралось Вы не знаете. Ферэкспо международная компания с активами в Украине. У Жеваго 51%, а все остальное у акционеров всего мира. Голосов у Жеваго 40%, т.к. остальные в залоге. ( это требование Лондонской биржи) ну т.д. и этому бизнесу ничего не грозит. Я выходил из акций чувствуя что желруда посыпется. А оно оказалось по другому. Странная ситуация, металлургия по всему миру сжимается, а руда неплохо себя чувствует... Ну да ладно, мне это сейчас пофиг. Просто не пишите, чего не знаете!
Я могу легко оспорить ваши цифры, но не хочу, так как тема тут другая. Вы вот тут всё с акциями носитесь, как будто это манна небесная. Посмотрите на рынок нефти, как там карманы выворачивают. Под ноль. Поэтому ваше, движение это всё, сегодня выглядит просто смешно. Вҫему своё время...
VitaliyN написав: Я нет... И не лезу туда. А в Ферэкспо разбираюсь. За 2,5 года получил 3 раза дивы. А в момент выхода общая прибыль около 300%. Ну был момент годичной давности на счет обвала... Признаюсь честно # очко# играло, но на панику не поддался. Вы вот на скорую руку нашли новость про жеваго и обвал акций годичной давности и решили блеснуть эрудицией... И решили больше не заморачиваться. Инфу о том что падение меньше чем за месяц отыгралось Вы не знаете. Ферэкспо международная компания с активами в Украине. У Жеваго 51%, а все остальное у акционеров всего мира. Голосов у Жеваго 40%, т.к. остальные в залоге. ( это требование Лондонской биржи) ну т.д. и этому бизнесу ничего не грозит. Я выходил из акций чувствуя что желруда посыпется. А оно оказалось по другому. Странная ситуация, металлургия по всему миру сжимается, а руда неплохо себя чувствует... Ну да ладно, мне это сейчас пофиг. Просто не пишите, чего не знаете!
Я могу легко оспорить ваши цифры, но не хочу, так как тема тут другая. Вы вот тут всё с акциями носитесь, как будто это манна небесная. Посмотрите на рынок нефти, как там карманы выворачивают. Под ноль. Поэтому ваше, движение это всё, сегодня выглядит просто смешно. Вҫему своё время...
Не ношусь я с акциями! Нефть - конечно видел! Двигаемся медленно и осторожно...
наблюдательный написав:Ну что, у кого есть лишний доллар, можете купить себе майский фьючерс на целую бочку нефти WTI. Зачем вам то золото, серебро и платина? Нефть наше всё, и её раздают уже даром. За сессию падение 99% https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil Что-то Волгарь пропал...
даже и доплатят 2 доллара,чтобы вы забрали майский фьючерс на американскую нефть,только куда вы её будете забирать-есть ли у вас пустой супертанкер?А Волгарю пофиг-брент и уралс стоят 26
наблюдательный написав:Ну что, у кого есть лишний доллар, можете купить себе майский фьючерс на целую бочку нефти WTI. Зачем вам то золото, серебро и платина? Нефть наше всё, и её раздают уже даром. За сессию падение 99% https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil Что-то Волгарь пропал...
На этом сайте показано падение почти 400% и цену в около 0.2$ А на инвестинге 21 за ВТИ. В чем прикол?
https://finance.yahoo.com/quote/CL=F/ -38$!!! на закрытии торгов мне кажется, наступил тот момент, про который лет 5-7 назад обсуждали на этом форуме. фондовые рынки уже полностью оторвались от действительности.