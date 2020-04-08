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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 21:02

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Майская нефть в Штатах покупается по 0,3 за баррель!!!
Когда некоторые эксперты говорили что возможен отрицательный результат при переполнение хранилищ. К прогнозу отнесся скептически... А тут и оно и так быстро! Я в шоке!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 21:03

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

ТА ну это ж фьючерс без поставки))))
Экспирация пришла)))
Июньский 22 бакса))) и вот руки чешаться шортануть, но пока держусь))))
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 21:14

  VitaliyN написав:
Я нет... И не лезу туда.
А в Ферэкспо разбираюсь.
За 2,5 года получил 3 раза дивы. А в момент выхода общая прибыль около 300%.
Ну был момент годичной давности на счет обвала... Признаюсь честно # очко# играло, но на панику не поддался.
Вы вот на скорую руку нашли новость про жеваго и обвал акций годичной давности и решили блеснуть эрудицией...
И решили больше не заморачиваться. Инфу о том что падение меньше чем за месяц отыгралось Вы не знаете.
Ферэкспо международная компания с активами в Украине. У Жеваго 51%, а все остальное у акционеров всего мира. Голосов у Жеваго 40%, т.к. остальные в залоге. ( это требование Лондонской биржи) ну т.д. и этому бизнесу ничего не грозит. Я выходил из акций чувствуя что желруда посыпется. А оно оказалось по другому. Странная ситуация, металлургия по всему миру сжимается, а руда неплохо себя чувствует...
Ну да ладно, мне это сейчас пофиг. Просто не пишите, чего не знаете!

Я могу легко оспорить ваши цифры, но не хочу, так как тема тут другая.
Вы вот тут всё с акциями носитесь, как будто это манна небесная.
Посмотрите на рынок нефти, как там карманы выворачивают. Под ноль.
Поэтому ваше, движение это всё, сегодня выглядит просто смешно.
Вҫему своё время...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 21:30

  наблюдательный написав:
  VitaliyN написав:
Я нет... И не лезу туда.
А в Ферэкспо разбираюсь.
За 2,5 года получил 3 раза дивы. А в момент выхода общая прибыль около 300%.
Ну был момент годичной давности на счет обвала... Признаюсь честно # очко# играло, но на панику не поддался.
Вы вот на скорую руку нашли новость про жеваго и обвал акций годичной давности и решили блеснуть эрудицией...
И решили больше не заморачиваться. Инфу о том что падение меньше чем за месяц отыгралось Вы не знаете.
Ферэкспо международная компания с активами в Украине. У Жеваго 51%, а все остальное у акционеров всего мира. Голосов у Жеваго 40%, т.к. остальные в залоге. ( это требование Лондонской биржи) ну т.д. и этому бизнесу ничего не грозит. Я выходил из акций чувствуя что желруда посыпется. А оно оказалось по другому. Странная ситуация, металлургия по всему миру сжимается, а руда неплохо себя чувствует...
Ну да ладно, мне это сейчас пофиг. Просто не пишите, чего не знаете!

Я могу легко оспорить ваши цифры, но не хочу, так как тема тут другая.
Вы вот тут всё с акциями носитесь, как будто это манна небесная.
Посмотрите на рынок нефти, как там карманы выворачивают. Под ноль.
Поэтому ваше, движение это всё, сегодня выглядит просто смешно.
Вҫему своё время...

Не ношусь я с акциями!
Нефть - конечно видел!
Двигаемся медленно и осторожно...
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 21:53

  наблюдательный написав:Ну что, у кого есть лишний доллар, можете купить себе майский фьючерс
на целую бочку нефти WTI.
Зачем вам то золото, серебро и платина?
Нефть наше всё, и её раздают уже даром. За сессию падение 99%
https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil
Что-то Волгарь пропал...

даже и доплатят 2 доллара,чтобы вы забрали майский фьючерс на американскую нефть,только куда вы её будете забирать-есть ли у вас пустой супертанкер?А Волгарю пофиг-брент и уралс стоят 26
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:13

  Хомяк написав:даже и доплатят 2 доллара,чтобы вы забрали майский фьючерс на американскую нефть,только куда вы её будете забирать-есть ли у вас пустой супертанкер?А Волгарю пофиг-брент и уралс стоят 26

Ну да, Волгарь парень богатый, что для него падение в 9% за день...
Brent crude dropped more than 9% to trade around $26 a barrel on Monday, amid demand and storage worries.

Лично мне нефть не нужна, даже с доплатой. Её и без меня подберут.
Есть другие коммоды. На них пока и остановимся...

Кстати, мы отстали от жизни, за бочку уже доплачивают 30! баксов.
Пожалуй пойду запрягать телегу. Коммунизм наступил... :D
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:46

  наблюдательный написав:Ну что, у кого есть лишний доллар, можете купить себе майский фьючерс
на целую бочку нефти WTI.
Зачем вам то золото, серебро и платина?
Нефть наше всё, и её раздают уже даром. За сессию падение 99%
https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil
Что-то Волгарь пропал...

На этом сайте показано падение почти 400% и цену в около 0.2$
А на инвестинге 21 за ВТИ.
В чем прикол?
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:52

,,в 0 точно не упадет,, ,я так понимаю, это высказывание к нефти уже не относится :idea:
Цена нефти марки WTI достигла $0
https://www.kp.ru/online/news/3843924/
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:54

  vladus17 написав:На этом сайте показано падение почти 400% и цену в около 0.2$
А на инвестинге 21 за ВТИ.
В чем прикол?

Разные месяцы. Май и июнь.

Стоимость нефти российской марки Urals показала отрицательные значения.
Цена опустилась до -$2 за баррель.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:57

https://finance.yahoo.com/quote/CL=F/
-38$!!! на закрытии торгов
мне кажется, наступил тот момент, про который лет 5-7 назад обсуждали на этом форуме.
фондовые рынки уже полностью оторвались от действительности.
potter
 
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