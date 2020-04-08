VitaliyN написав:

Я нет... И не лезу туда.А в Ферэкспо разбираюсь.За 2,5 года получил 3 раза дивы. А в момент выхода общая прибыль около 300%.Ну был момент годичной давности на счет обвала... Признаюсь честно # очко# играло, но на панику не поддался.Вы вот на скорую руку нашли новость про жеваго и обвал акций годичной давности и решили блеснуть эрудицией...И решили больше не заморачиваться. Инфу о том что падение меньше чем за месяц отыгралось Вы не знаете.Ферэкспо международная компания с активами в Украине. У Жеваго 51%, а все остальное у акционеров всего мира. Голосов у Жеваго 40%, т.к. остальные в залоге. ( это требование Лондонской биржи) ну т.д. и этому бизнесу ничего не грозит. Я выходил из акций чувствуя что желруда посыпется. А оно оказалось по другому. Странная ситуация, металлургия по всему миру сжимается, а руда неплохо себя чувствует...Ну да ладно, мне это сейчас пофиг. Просто не пишите, чего не знаете!