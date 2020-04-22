Разные месяцы. Май и июнь.
Стоимость нефти российской марки Urals показала отрицательные значения.
Цена опустилась до -$2 за баррель.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:54
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:57
-38$!!! на закрытии торгов
мне кажется, наступил тот момент, про который лет 5-7 назад обсуждали на этом форуме.
фондовые рынки уже полностью оторвались от действительности.
Додано: Пон 20 кві, 2020 23:04
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
А я понял. Майская нефть никому не надо, а Июльская в районе 22 бакса ВТИ.
Life is good.
Додано: Пон 20 кві, 2020 23:20
как нефть может стоить минус 2долл
это шо можно подносить бочки и набирать?
а золото тоже может уйти в минус?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Вів 21 кві, 2020 00:08
Это контракт. Майский фьючерс, на который сегодня дедлайн.
Одни спекулянты хотели на нём срубить бабло,
а покупателей на нефть не оказалось.
Тогда нужно или тариться живой нефтью, или сбрасывать цену.
А так как хранить её негде, потому что место в Cushing не забронировано,
денег никто не даёт, и времени уже тоже нет,
то дешевле отдать даром...
Короче, одни спекули, загнали других в капкан.
Работы врачам ещё прибавится.
С золотом такие чудеса не прокатят.
Ему для хранения нужно совсем немного.
Додано: Вів 21 кві, 2020 09:13
Доля торговли физической нефтью где-то в раз 20 меньше торговли фьючерсами.
Годовой объем добычи и продажи физической был под 40 млрд. бар. Это порядка $2 трил.
Годовой оборот бумагой под $40 трил.
Додано: Вів 21 кві, 2020 10:14
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Россия выдает генеральные лицензии производителям на прямой экспорт золота!!!
Уж очень большая потребность в * ничем не обеспеченной валюте*
А это, я так понимаю, чуток меньше 400 т хлынет на мировой рынок...
А если США да + какая- нибудь коалиция с США захотят Россию нагнуть еще и на этом моменте. Полетят котировки золота вниз!!!
Будьте бдительны, товарищи * золотые жуки*
Додано: Вів 21 кві, 2020 10:33
физическая нефть продаётся тоже по фьючерсам.
Только называются они - Поставочные. С обязательнй поставкой к месту приёма.
В данном случае это была Кушинга.
Именно с ними и провернули операцию века на молодых и задорных.
Додано: Вів 21 кві, 2020 10:46
Они и раньше это делали.
Только сейчас разовые лицензии заменили на постоянные.
Не так там всё просто. Если банкам трудно делать поставки,
у которых всё было налажено, то производителям будет не легче.
Хотя, контрабандных путей много. Пусть продают.
Додано: Вів 21 кві, 2020 11:30
Но в данном случае ситуация другая!
Контрабанда золота в России, мимо Кремля??? Там преднуть нельзя без разрешения ФСБ! Не смешите...
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