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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2137213821392140
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:43

  swan forever написав:С высокой ценой на золото могут возникнуть проблемы у рядовых держателей. История помнит примеры непринуждённого изъятия государством у своих граждан.

История также помнит чем это всё в итоге закончилось.
Поэтому желающих продать государству, по дешёвке, своё золото,
будет значительно меньше.
Сейчас другие времена. Миром правит не золото, а доллар.
А его можно печатать до бесконечности, и тем самым решать все вопросы.
Так что золоту пока ничего не грозит.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 17:43

  наблюдательный написав:
  swan forever написав:С высокой ценой на золото могут возникнуть проблемы у рядовых держателей. История помнит примеры непринуждённого изъятия государством у своих граждан.

История также помнит чем это всё в итоге закончилось.
Поэтому желающих продать государству, по дешёвке, своё золото,
будет значительно меньше.
Сейчас другие времена. Миром правит не золото, а доллар.
А его можно печатать до бесконечности, и тем самым решать все вопросы.
Так что золоту пока ничего не грозит.

Да, золоту пока ничего не грозит, это Вы правы.
Думаю, можем увидеть плавный рост до 2000 USD / унция уже в этом году.
Как только дойдём до данного уровня, все начнут "внимательнее присматриваться" к золоту, как к защитному активу. :shock:
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 00:44

  Victor8 написав:Думаю, можем увидеть плавный рост до 2000 USD / унция уже в этом году.
Как только дойдём до данного уровня, все начнут "внимательнее присматриваться" к золоту, как к защитному активу. :shock:


Gold's brightening luster raises prospect of $3,000-an-ounce price
Gold will climb 74 percent over the next 18 months, Bank of America predicts.

The extraordinary measures enacted by central banks and governments have already boosted gold by 14 percent to $1,729 an ounce this year, but Bank of America says the precious metal is poised to rally another 74 percent over the next 18 months as investors seek safety in the “ultimate store of value.”

https://www.foxbusiness.com/markets/gol ... of-america
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 11:09

Таможенная служба Швейцарии опубликовала данные по экспорту золота
из Швейцарии.
Он вырос в прошлом месяце в 2 раза до 96,10 т.,
а его стоимость составила 4,44 млрд. евро.
В Германию было отправлено 16,9 т. золота на общую сумму 708 млн. евро.
Таким образом, импорт швейцарского золота в ФРГ вырос в марте в 6 раз по сравнению с февралём. Это свидетельствует об огромном спросе
на драгметалл среди немецких инвесторов.
Но больше всех золота из альпийской республики забрали США
- их доля составила 43 т.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... irus-panic
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 18:43

Что и следовало ожидать....
ЕЦБ будет принимать "мусорные" облигации в качестве залога
под кредиты, чтобы помочь банкам...
https://ru.reuters.com/article/business ... 50YD-ORUBS

Деньжат будет всё больше и больше, и никакая валюта в этой мясорубке
против доллара не устоит.
Банк Японии, опасаясь что его оставят позади в глобальной гонке
за крах своих валют, готовит неограниченное QE.
Такое как и то, что ФРС обнародовал месяц назад.
В понедельник узнаем результат.

Риски глобальной депрессии растут. Так что падать будут все валюты.
Тут уже кто кого перебъёт деньгами. Вернее, кто их больше напечатает.
По другому уже не получается....
Востаннє редагувалось наблюдательный в Чет 23 кві, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:38

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Не ну просто напечатать это не вариант)))
Кто то же не будет)
Китай может, Россия, Индия? какие мысли?
Золотишко не сильно стреляет пока но растет, Серебро все так же барахтается внизу.
Shummi
 
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