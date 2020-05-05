кто сказал, что золото это надёжный и высоколиквидный актив?
Через 100 лет функция золота перейдёт к другому ресурсу
золото - это прошлый век, пещерный
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 05 тра, 2020 14:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
кто сказал, что золото это надёжный и высоколиквидный актив?
Через 100 лет функция золота перейдёт к другому ресурсу
золото - это прошлый век, пещерный
Додано: Вів 05 тра, 2020 15:32
позолочені контакти для електроніки ще ніхто не знайшов чим замінити
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 05 тра, 2020 15:39
Додано: Вів 05 тра, 2020 15:40
Если Вы когда нибудь читали физику твердого тела , то наверняка бы знали ,о том, что заряд ,находится на поверхности металла или проводящих поверхностей .
Обладает малым удельным сопротивлением .
Именно золото поэтому и используют для напыления на контакты микросхем , процессоров и т.д.
Додано: Вів 05 тра, 2020 16:15
Золото не лучший проводник, сопротивление меди значительно ниже. А у серебра ещё ниже, чем у меди. У серебра самое низкое сопротивление, но не настолько чтобы им было выгодно медь в электронике заменять. Серебро используют в критических местах, где сопротивление крайне важно
Удельное сопротивление Ом*мм2/м:
Серебро 0.015 - 0.0162
Медь 0.01707 - 0.018 (чистейшая медь 99.9999% 0.01673)
Золото 0.023
Латунь 0.025 - 0.108
Алюминий 0.0262 - 0.0295
Бронза 0.095 - 0.1
Золото используют именно на контактах, т.к. поверхность золота меньше подвержена образованию плёнки из окислов, которая ухудшает механический контакт. Но серебро для контактов не намного хуже работает.
Так что для электроники медь и серебро имеют большее значение, чем золото
Додано: Вів 05 тра, 2020 18:07
Амвросий ИМХО, медь используют там, где нет выраженного скин-эффекта, а там где (ввиду используемых частот) он очень явно выражен - целесообразнее посеребренные проводники использовать. Хотя в целом, да - для критических случаев серебро лучше меди.
А покрытие контактов платиной всегда лучше, чем золотом, хоть она имеет высокое удельное сопротивление
Додано: Вів 05 тра, 2020 19:23
Ну, вот , бл* и приплыли...
А Вы тут Золото - наше все...
Оптоволокно и электромагнитное поле в консервной банке...
Вот в чем надо хранить сбережения!!!
Додано: Вів 05 тра, 2020 21:17
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
А если без шуток,
У меня бизнес связан с б/у железом и электродвигателями... Медь и чернуха росли...и на пике в 2008 казалось все будет дальше гуд...
Мало того что спрос на мою продукцию упал раз в пять, да еще моторы( на пример) которые по 5000 при курсе 5,0 было купить на склад за счастье, продавали по 3000 при курсе 8,0 и молились чтоб хоть кто-то купил...
Пережили и это...
Додано: Вів 05 тра, 2020 21:50
золото имеет два очень важных и уникальных свойства - оно не окисляется (привет все слаботочные реле и разьемы контакты (загляните внутрь разьема USB - какого он цвета?). и второе - оно ковкое, т.е. из него можна сделать (в отличии от паладия и платины) очень тонкую проволочку, которой подключить кристал микросхемы к ее выводам.
Додано: Вів 05 тра, 2020 22:00
Анекдот вспомнился из далёкого прошлого:
Мужик закапывает золотые монеты в огороде. Сосед увидел и кричит:
Зачем прятать? В будущем, при коммунизме денег не будет...
- А у меня будут!
|